Додано: Пон 07 жов, 2024 15:18

АндрейМ написав: Я писав, що не існує "чоловічих" або "жіночих" справ. Мені шкода хлопців, хворі батьки яких забороняють їм займатися музикою чи танцями, наприклад, бо це - не "чоловіче" зайняття. Я писав, що не існує "чоловічих" або "жіночих" справ. Мені шкода хлопців, хворі батьки яких забороняють їм займатися музикою чи танцями, наприклад, бо це - не "чоловіче" зайняття.

АндрейМ написав: Це може статися і до закінчення війни, якщо ЄСПЛ визнає, що ніякої заборони взагалі не існує. Звичайно, ніхто не може прогнозувати рішення ЄСПЛ, як і відповідь нашої влади на нього. Це може статися і до закінчення війни, якщо ЄСПЛ визнає, що ніякої заборони взагалі не існує. Звичайно, ніхто не може прогнозувати рішення ЄСПЛ, як і відповідь нашої влади на нього.

АндрейМ написав: То есть, Вы все-таки согласны, что женщины очень даже могут служить в армии, но не на всех позициях? Это в такой же мере относится и к мужчинам. Не все мужчины физически могут быть "штурмовиками". То есть, Вы все-таки согласны, что женщины очень даже могут служить в армии, но не на всех позициях? Это в такой же мере относится и к мужчинам. Не все мужчины физически могут быть "штурмовиками".

АндрейМ написав: Может, Вы себе какой-то образ супер сильного мужчины и супер слабой женщины создали? Может, Вы себе какой-то образ супер сильного мужчины и супер слабой женщины создали?

АндрейМ написав: Но я не могу понять деление людей на тех, кто выехал до и после. Ни один раз спрашивал, но мне так никто и не ответил. Я был бы не «бабой», если бы выехал 23-го февраля? Я, вот, не могу понять. Но я не могу понять деление людей на тех, кто выехал до и после. Ни один раз спрашивал, но мне так никто и не ответил. Я был бы не «бабой», если бы выехал 23-го февраля? Я, вот, не могу понять.

АндрейМ написав: І Ви невірно розумієте мої слова про рівність. Я не "жінками воювати хочу". Я хочу, щоб відчепилися від чоловіків і не нав'язували їм "чоловічу справу" воювати. Просто, зараз ми декларативно "рівні", але влада знущається з чоловіків.

І ніхто мені не може пояснити чому конституційна "справа всього українського народу" перетворилась на справу чоловіків 18 - 60, а пані Флер, наприклад, міркує про те, кого завозити в Україну працювати, хоча стільки цінного трудового ресурсу відпустили закордон.

А стосовно жінок і війни. Українські жінки не хочуть воювати не тому, що вони неспроможні, а з тієї ж причини, що і багато українських чоловіків - через страх загинути або отримати поранення. Вони, просто, чесно про це не кажуть. І Ви невірно розумієте мої слова про рівність. Я не "жінками воювати хочу". Я хочу, щоб відчепилися від чоловіків і не нав'язували їм "чоловічу справу" воювати. Просто, зараз ми декларативно "рівні", але влада знущається з чоловіків.І ніхто мені не може пояснити чому конституційна "справа всього українського народу" перетворилась на справу чоловіків 18 - 60, а пані Флер, наприклад, міркує про те, кого завозити в Україну працювати, хоча стільки цінного трудового ресурсу відпустили закордон.А стосовно жінок і війни. Українські жінки не хочуть воювати не тому, що вони неспроможні, а з тієї ж причини, що і багато українських чоловіків - через страх загинути або отримати поранення. Вони, просто, чесно про це не кажуть.

Як це повязано з війною і з тим, що ви ухилянт?Еге ж. Цілком може статися, що судді, які не бояться за свою сраку, на відміну віж АндреяМ, винесуть обєктивне рішення.Звісно що можуть, і служать. І жінки і чоловіки. І на різних позиціях. Хтось навіть в тилу. Тільки АндрейМ завзято протестує проти своєї служби...Кажуть, що навіть в цілком гендерно нейтральних арміях вимоги до фізичної підготовки військовослужбовців відрізняються від статі.А там, де не відрізняються, дуууже сильний гендерний дизбаланс.Я вам поясню. Ті, що виїхали до 23 - це здебільшого усвідомлене рішення змінити країну проживання з певною метою. А ті що після - це здебільшого тваринний страх перед війною.То ось тут і зарита собака. Ви просто хочете щоб від вас відчепились і не змушували віддавати борг суспільству. А хто замість вас - вам пофіг, жінки, інваліди чи пенсіонери. Цей ваш тваринний страх - він просто огидний.Якщо чесно, я теж не розумію, чому жінок випускають за кордон. Це неправильно.Я ненавиджу вас, тому що ми в одному човні. І поки одні черпають воду, інші, такі як ви, заважають їм, підіграють підарському іпсо. То чим ви тоді від них відрізняєтесь, якщо граєте на їх стороні, байдуже з яких міркувань.