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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:02
UA написав:
А все скопом, с привычными дикарскими повадками нет.
Германия сумеет заставить дикарей работать.. Там нет коррупции, значит не отвертишься липовой справкой "голова болит". Вообще прикольно история складывается. в 1941 насильно вывозили, сейчас добровольно едут. Каких то 80 лет = 1 секунда в истории человечества.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 15:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:03
UA написав: stm написав: UA написав:
Зачем Европе типы выгуливающие собак на детских площадках?
Может через 5-7 поколений...
ЮА, мнение что стояли за европейские кружевные трусики - это мнение смотрящих за Майданом и Вы это 100% знаете )
Мнение что Европе мы не нужны так же ошибочно.
Выдернутые из привычной среды обитания, молодые желающие работать и размножатся украинцы Европе очень нужны.
А все скопом, с привычными дикарскими повадками нет.
И дикари стоящие на коленях, идущие и убивающие других на границе тоже необходимы или всё же нет? )
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:07
stm написав: UA написав:
Выдернутые из привычной среды обитания, молодые желающие работать и размножатся украинцы Европе очень нужны.
А все скопом, с привычными дикарскими повадками нет.
И дикари стоящие на коленях, идущие и убивающие других на границе тоже необходимы или всё же нет? )
Для европейцев это всё постсовок.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:07
Letusrock написав:
а є такий позов до ЄСПЛ?
Так, я вже давав посилання. Декілька позовів, які ЄСПЛ об'єднав в один. Там і про дискримінацію за ознакою статі, і про непропорційність заборони, і про те, що її взагалі не існує, оскільки Конституція України говорить, що права громадян можуть обмежуватись виключно законом України.
Якщо ЄСПЛ підтвердить, що недостатньо прописати у законі, що права можуть обмежуватись
, а потім штампувати Постанови КМУ та листи очільника прикордонної служби, якими ці права обмежуються, то, в принципі, наша влада може швидко змінити профільний закон і нарешті законодавчо ввести такі обмеження, а ось якщо суд підтвердить ще й дискримінацію за ознакою статі, то я не знаю що робитиме влада. Доведеться або всім забороняти виїзд або відкривати кордони для чоловіків. Обидва варіанти мені здаються нереальними.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:11
UA написав: stm написав: UA написав:
Выдернутые из привычной среды обитания, молодые желающие работать и размножатся украинцы Европе очень нужны.
А все скопом, с привычными дикарскими повадками нет.
И дикари стоящие на коленях, идущие и убивающие других на границе тоже необходимы или всё же нет? )
Для европейцев это всё постсовок.
Ошибочка, было такое мнение но оно меняется. Сейчас начинаются интересные процессы, будут ли они иметь результат посмотрим.
Вас не смущает что Летусрок, тестер и Хантер замолкают когда проигрывают в разговоре. Но активно взаимодействуют на темы срыва мобилизации? Вот ЕСПЧ дело 2023 года, вы много знаете людей которые за год дошли до ЕСПЧ? Это значит что за год прошли 3 суда в Украине, включая Высший. Очень интересное, объединенное дело. Нашему Минюсту бы понаблюдать были ли разными судьи у всех этих объединенных людей )))
Востаннє редагувалось stm
в Пон 07 жов, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:11
Ізраїлю треба діяти швидко
Камальї & компані "-"
Іран, ймовірно, провів підземне випробування ядерної зброї – це спричинило сейсмічну активність ~4,6 балів
Це сталося через добу після того, як іранські посадовці натякнули на можливість «нового рівня стримування», ймовірно, ядерного.
Сейсмологи та аналітики зазначають, що виявлені коливання схожі на ті, що фіксуються під час підземних ядерних випробувань.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:16
stm написав:
35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
В 2004 мне было 25 лет, но я с оружием на Майдане не стоял. Буду нечестен, если скажу, что мне не было страшно. В 2014 году мне точно было страшно. Что случилось теперь? Да, ничего. Я не изменился. Представить себе держать оружие в руках и воевать я как не мог, так и не могу.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:18
АндрейМ написав:
Я писав, що не існує "чоловічих" або "жіночих" справ. Мені шкода хлопців, хворі батьки яких забороняють їм займатися музикою чи танцями, наприклад, бо це - не "чоловіче" зайняття.
Як це повязано з війною і з тим, що ви ухилянт?
АндрейМ написав:
Це може статися і до закінчення війни, якщо ЄСПЛ визнає, що ніякої заборони взагалі не існує. Звичайно, ніхто не може прогнозувати рішення ЄСПЛ, як і відповідь нашої влади на нього.
Еге ж. Цілком може статися, що судді, які не бояться за свою сраку, на відміну віж АндреяМ, винесуть обєктивне рішення.
АндрейМ написав:
То есть, Вы все-таки согласны, что женщины очень даже могут служить в армии, но не на всех позициях? Это в такой же мере относится и к мужчинам. Не все мужчины физически могут быть "штурмовиками".
Звісно що можуть, і служать. І жінки і чоловіки. І на різних позиціях. Хтось навіть в тилу. Тільки АндрейМ завзято протестує проти своєї служби...
АндрейМ написав:
Может, Вы себе какой-то образ супер сильного мужчины и супер слабой женщины создали?
Кажуть, що навіть в цілком гендерно нейтральних арміях вимоги до фізичної підготовки військовослужбовців відрізняються від статі.
А там, де не відрізняються, дуууже сильний гендерний дизбаланс.
АндрейМ написав:
Но я не могу понять деление людей на тех, кто выехал до и после. Ни один раз спрашивал, но мне так никто и не ответил. Я был бы не «бабой», если бы выехал 23-го февраля? Я, вот, не могу понять.
Я вам поясню. Ті, що виїхали до 23 - це здебільшого усвідомлене рішення змінити країну проживання з певною метою. А ті що після - це здебільшого тваринний страх перед війною.
АндрейМ написав:
І Ви невірно розумієте мої слова про рівність. Я не "жінками воювати хочу". Я хочу, щоб відчепилися від чоловіків і не нав'язували їм "чоловічу справу" воювати. Просто, зараз ми декларативно "рівні", але влада знущається з чоловіків.
І ніхто мені не може пояснити чому конституційна "справа всього українського народу" перетворилась на справу чоловіків 18 - 60, а пані Флер, наприклад, міркує про те, кого завозити в Україну працювати, хоча стільки цінного трудового ресурсу відпустили закордон.
А стосовно жінок і війни. Українські жінки не хочуть воювати не тому, що вони неспроможні, а з тієї ж причини, що і багато українських чоловіків - через страх загинути або отримати поранення. Вони, просто, чесно про це не кажуть.
То ось тут і зарита собака. Ви просто хочете щоб від вас відчепились і не змушували віддавати борг суспільству. А хто замість вас - вам пофіг, жінки, інваліди чи пенсіонери. Цей ваш тваринний страх - він просто огидний.
Якщо чесно, я теж не розумію, чому жінок випускають за кордон. Це неправильно.
Я ненавиджу вас, тому що ми в одному човні. І поки одні черпають воду, інші, такі як ви, заважають їм, підіграють підарському іпсо. То чим ви тоді від них відрізняєтесь, якщо граєте на їх стороні, байдуже з яких міркувань.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:24
АндрейМ написав: stm написав:
35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
В 2004 мне было 25 лет, но я с оружием на Майдане не стоял. Буду нечестен, если скажу, что мне не было страшно. В 2014 году мне точно было страшно. Что случилось теперь? Да, ничего. Я не изменился. Представить себе держать оружие в руках и воевать я как не мог, так и не могу.
Вы ж не БОМЖ? Человек стоящий на Майдане 2004 готов был бороться с оружием в руках, в 2014 он же был уже с палкой-копалкой и отбирал дубинки и щиты у ментов. В 2022 он понял что АК более удобен для борьбы. Такая вот эволюция. Вы стояли оба раза далеко от толпы и за деревом? )
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:34
все вірно
з самого початку війна "за гроші", це завідомо програшний варіант.
або ВСІ воюють/працюють за ідею/за Країну; без всяких там бронювань/відстрочок/без 100к - як в Другу Світову.
Або моємо те що маємо зараз
Економічне бронювання серед військових вважають легалізацією відкупу, – Бігус.
У своєму відео журналіст-розслідувач заявив, що в умовах повномасштабної війни захист країни має бути спільною справою. Але створюється відчуття, що її залишили під опікою тільки військових.
Він також процитував військового, журналіста Павла Казаріна: «якщо вам здається, що у військовому середовищі все це сприймається як легалізація відкупу, то ви не помиляєтесь».
Війна за незалежність ризикує перетворитися на війну бідних, на яку багаті вирішили не приходити. А економічне бронювання запровадить для цивільних прейскурант за право не вдягати піксель.
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