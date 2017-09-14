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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10258102591026010261>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:41

  stm написав:35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?

Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.

Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.

Есть вариант чуда со смутой в рф.

Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:43

  Xenon написав:все вірно

з самого початку війна "за гроші", це завідомо програшний варіант.
або ВСІ воюють/працюють за ідею/за Країну; без всяких там бронювань/відстрочок/без 100к - як в Другу Світову.

Або моємо те що маємо зараз

Економічне бронювання серед військових вважають легалізацією відкупу, – Бігус.

У своєму відео журналіст-розслідувач заявив, що в умовах повномасштабної війни захист країни має бути спільною справою. Але створюється відчуття, що її залишили під опікою тільки військових.

Він також процитував військового, журналіста Павла Казаріна: «якщо вам здається, що у військовому середовищі все це сприймається як легалізація відкупу, то ви не помиляєтесь».

Війна за незалежність ризикує перетворитися на війну бідних, на яку багаті вирішили не приходити. А економічне бронювання запровадить для цивільних прейскурант за право не вдягати піксель.


А Ви ? А казарін з бігусом, гончаренком, розумковим ?
Судді взагалі хто ? :mrgreen:
У 2 світову військовий фронт був до 42, старше - економічний (до 52), ще старше взагалі не навантажували
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46

  UA написав:
  stm написав:35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?

Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.

Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.

Есть вариант чуда со смутой в рф.

Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.

Уже Флаю можно вылазить из подвала, официально после 50 берут только супер спецов прям по отдельному распоряжению. Он конечно супер, но не тот )
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. А сейчас вообще пропал. Надо признать они не понимают нас, я не понимаю их. Как (матерное слово) жена может на коленях просить вернуть мужа с эсвэо. Как (матерное слово) молодой организм вышедший на протест может максимум снимать на телефон как избивают его коллегу по протесту. Как (много матерных слов) независимый журналист в изгнании никогда не говорит что он гражданин страны из которой бежал по причине что его просто убьют, а общество просто на это посмотрит, вместо просто использующий гордую фразу "иноагент". Какой он нахрен иноагент?! Гражданство пускай называет и причину по которой бежал в первых рядах каждого ролика о мальчиках в трусиках. Может тогда дойдёт...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:То ось тут і зарита собака. Ви просто хочете щоб від вас відчепились і не змушували віддавати борг суспільству. А хто замість вас - вам пофіг, жінки, інваліди чи пенсіонери. Цей ваш тваринний страх - він просто огидний.

Якщо чесно, я теж не розумію, чому жінок випускають за кордон. Це неправильно.

Я ненавиджу вас, тому що ми в одному човні. І поки одні черпають воду, інші, такі як ви, заважають їм, підіграють підарському іпсо. То чим ви тоді від них відрізняєтесь, якщо граєте на їх стороні, байдуже з яких міркувань.
скоріше саме вдале ІПСО це що для перемоги не вистачає спійманих ТЦКашніками "ухилянтів", або що всіх жінок треба поставити до станку точити снаряди
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:55

  АндрейМ написав:
  stm написав:35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?

В 2004 мне было 25 лет, но я с оружием на Майдане не стоял. Буду нечестен, если скажу, что мне не было страшно. В 2014 году мне точно было страшно. Что случилось теперь? Да, ничего. Я не изменился. Представить себе держать оружие в руках и воевать я как не мог, так и не могу.

не обов'язково "держать оружие в руках и воевать",
пропонують "отсвєчувать в тєплік в окопі"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:57

  UA написав:
  stm написав:35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?

Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.

Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.

Есть вариант чуда со смутой в рф.

Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.

18-25 це для ще одного історичного бою "під Крутами"?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:59

  stm написав:
  UA написав:
  stm написав:35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?

Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.

Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.

Есть вариант чуда со смутой в рф.

Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.

Уже Флаю можно вылазить из подвала, официально после 50 берут только супер спецов прям по отдельному распоряжению. Он конечно супер, но не тот )
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. А сейчас вообще пропал. Надо признать они не понимают нас, я не понимаю их. Как (матерное слово) жена может на коленях просить вернуть мужа с эсвэо. Как (матерное слово) молодой организм вышедший на протест может максимум снимать на телефон как избивают его коллегу по протесту. Как (много матерных слов) независимый журналист в изгнании никогда не говорит что он гражданин страны из которой бежал по причине что его просто убьют, а общество просто на это посмотрит, вместо просто использующий гордую фразу "иноагент". Какой он нахрен иноагент?! Гражданство пускай называет и причину по которой бежал в первых рядах каждого ролика о мальчиках в трусиках. Может тогда дойдёт...

та ми знаєм "стандарти неНати", спочатку 3.14ядь, а потім думають
а вас що, гендерна відмазка, чи ви як Хотаб "повістка не прийшла, але ВОС не востребуваний"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 16:00

  fox767676 написав:
  Xenon написав:все вірно

з самого початку війна "за гроші", це завідомо програшний варіант.
або ВСІ воюють/працюють за ідею/за Країну; без всяких там бронювань/відстрочок/без 100к - як в Другу Світову.

Або моємо те що маємо зараз

Економічне бронювання серед військових вважають легалізацією відкупу, – Бігус.

У своєму відео журналіст-розслідувач заявив, що в умовах повномасштабної війни захист країни має бути спільною справою. Але створюється відчуття, що її залишили під опікою тільки військових.

Він також процитував військового, журналіста Павла Казаріна: «якщо вам здається, що у військовому середовищі все це сприймається як легалізація відкупу, то ви не помиляєтесь».

Війна за незалежність ризикує перетворитися на війну бідних, на яку багаті вирішили не приходити. А економічне бронювання запровадить для цивільних прейскурант за право не вдягати піксель.


А Ви ? А казарін з бігусом, гончаренком, розумковим ?
Судді взагалі хто ? :mrgreen:
У 2 світову військовий фронт був до 42, старше - економічний (до 52), ще старше взагалі не навантажували

Я ж кажу - ВСі ( і я, і "тот парень" );
про 2 Світову я знаю, мобілізували ВСІх з 18 років і до 45 (після 1943р призовний вік підняли до 53 років).
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 16:01

  stm написав:Вот ЕСПЧ дело 2023 года, вы много знаете людей которые за год дошли до ЕСПЧ?

Так, ЕСПЧ, можно сказать, "ускорил" рассмотрение дела, и это тоже о многом говорит.

  sashaqbl написав:То ось тут і зарита собака. Ви просто хочете щоб від вас відчепились і не змушували віддавати борг суспільству.

Який "борг"? У мене є один борг - іпотека за будинок. Суспільство або держава мені нічого не позичали. Навпаки, я їх утримував і утримую.

  sashaqbl написав: А хто замість вас - вам пофіг, жінки, інваліди чи пенсіонери. Цей ваш тваринний страх - він просто огидний.

Мені не пофіг "хто, крім мене", тому я нікого і не примушую йти мене захищати. Я неодноразово писав, що для мене "військовий" - це професія. Захищати кордони держави мають професійні, підготовлені військові. Якщо їх немає, інших рішень в мене теж немає.

  sashaqbl написав:Я ненавиджу вас, тому що ми в одному човні. І поки одні черпають воду, інші, такі як ви, заважають їм, підіграють підарському іпсо. То чим ви тоді від них відрізняєтесь, якщо граєте на їх стороні, байдуже з яких міркувань.

Якщо ненависть до співгромадян допоможе Вам виграти війну, то, будь ласка. Я не проти. Якщо цитування положень Конституції України є "пі****ким іпсо", то я не знаю які ліки Вам рекомендувати. Звертайтесь до авторів нашої Конституції і питайте у них навіщо вони там прописали це іпсо. Я її не писав.

  sashaqbl написав:Тільки АндрейМ завзято протестує проти своєї служби...

Не протестую проти служби, а питаю чому якісь "обов'язки" і "борги" є лише у певних громадян, а не у всіх фізично здорових громадян з ногами, руками і очами незалежно від статі. Мені з усіх кутів доводять, що цього набору органів достатньо для захисту держави. Начебто усі живемо в одній країні, але "борги" виникають у мене та інших громадян моєї статі. Ваша ненависть до мене затьмарює Вам розум, що Ви навіть не розумієте що саме я пишу і які питання ставлю. Охолоньте.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я знаю що сотні айтівців загинули у війні
хоча могли спокійно жити і працювати в будь-якій державі
а казаріних, експертів з російської філології, загине 0.0002 , хоча вони нафіг не потрібні жодній державі, тільки олігархічним верхікам пудрити мозгі людям
fox767676
 
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