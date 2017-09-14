Додано: Пон 07 жов, 2024 16:01

stm написав: Вот ЕСПЧ дело 2023 года, вы много знаете людей которые за год дошли до ЕСПЧ? Вот ЕСПЧ дело 2023 года, вы много знаете людей которые за год дошли до ЕСПЧ?

sashaqbl написав: То ось тут і зарита собака. Ви просто хочете щоб від вас відчепились і не змушували віддавати борг суспільству. То ось тут і зарита собака. Ви просто хочете щоб від вас відчепились і не змушували віддавати борг суспільству.

sashaqbl написав: А хто замість вас - вам пофіг, жінки, інваліди чи пенсіонери. Цей ваш тваринний страх - він просто огидний. А хто замість вас - вам пофіг, жінки, інваліди чи пенсіонери. Цей ваш тваринний страх - він просто огидний.

sashaqbl написав: Я ненавиджу вас, тому що ми в одному човні. І поки одні черпають воду, інші, такі як ви, заважають їм, підіграють підарському іпсо. То чим ви тоді від них відрізняєтесь, якщо граєте на їх стороні, байдуже з яких міркувань. Я ненавиджу вас, тому що ми в одному човні. І поки одні черпають воду, інші, такі як ви, заважають їм, підіграють підарському іпсо. То чим ви тоді від них відрізняєтесь, якщо граєте на їх стороні, байдуже з яких міркувань.

sashaqbl написав: Тільки АндрейМ завзято протестує проти своєї служби... Тільки АндрейМ завзято протестує проти своєї служби...

Так, ЕСПЧ, можно сказать, "ускорил" рассмотрение дела, и это тоже о многом говорит.Який "борг"? У мене є один борг - іпотека за будинок. Суспільство або держава мені нічого не позичали. Навпаки, я їх утримував і утримую.Мені не пофіг "хто, крім мене", тому я нікого і не примушую йти мене захищати. Я неодноразово писав, що для мене "військовий" - це професія. Захищати кордони держави мають професійні, підготовлені військові. Якщо їх немає, інших рішень в мене теж немає.Якщо ненависть до співгромадян допоможе Вам виграти війну, то, будь ласка. Я не проти. Якщо цитування положень Конституції України є "пі****ким іпсо", то я не знаю які ліки Вам рекомендувати. Звертайтесь до авторів нашої Конституції і питайте у них навіщо вони там прописали це іпсо. Я її не писав.Не протестую проти служби, а питаю чому якісь "обов'язки" і "борги" є лише у певних громадян, а не у всіх фізично здорових громадян з ногами, руками і очами незалежно від статі. Мені з усіх кутів доводять, що цього набору органів достатньо для захисту держави. Начебто усі живемо в одній країні, але "борги" виникають у мене та інших громадян моєї статі. Ваша ненависть до мене затьмарює Вам розум, що Ви навіть не розумієте що саме я пишу і які питання ставлю. Охолоньте.