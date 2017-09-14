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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:41
stm написав:
35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.
Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.
Есть вариант чуда со смутой в рф.
Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:43
Xenon написав:
все вірно
з самого початку війна "за гроші", це завідомо програшний варіант.
або ВСІ воюють/працюють за ідею/за Країну; без всяких там бронювань/відстрочок/без 100к - як в Другу Світову.
Або моємо те що маємо зараз
Економічне бронювання серед військових вважають легалізацією відкупу, – Бігус.
У своєму відео журналіст-розслідувач заявив, що в умовах повномасштабної війни захист країни має бути спільною справою. Але створюється відчуття, що її залишили під опікою тільки військових.
Він також процитував військового, журналіста Павла Казаріна: «якщо вам здається, що у військовому середовищі все це сприймається як легалізація відкупу, то ви не помиляєтесь».
Війна за незалежність ризикує перетворитися на війну бідних, на яку багаті вирішили не приходити. А економічне бронювання запровадить для цивільних прейскурант за право не вдягати піксель.
А Ви ? А казарін з бігусом, гончаренком, розумковим ?
Судді взагалі хто ?
У 2 світову військовий фронт був до 42, старше - економічний (до 52), ще старше взагалі не навантажували
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46
UA написав: stm написав:
35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.
Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.
Есть вариант чуда со смутой в рф.
Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
Уже Флаю можно вылазить из подвала, официально после 50 берут только супер спецов прям по отдельному распоряжению. Он конечно супер, но не тот )
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. А сейчас вообще пропал. Надо признать они не понимают нас, я не понимаю их. Как (матерное слово) жена может на коленях просить вернуть мужа с эсвэо. Как (матерное слово) молодой организм вышедший на протест может максимум снимать на телефон как избивают его коллегу по протесту. Как (много матерных слов) независимый журналист в изгнании никогда не говорит что он гражданин страны из которой бежал по причине что его просто убьют, а общество просто на это посмотрит, вместо просто использующий гордую фразу "иноагент". Какой он нахрен иноагент?! Гражданство пускай называет и причину по которой бежал в первых рядах каждого ролика о мальчиках в трусиках. Может тогда дойдёт...
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:52
sashaqbl написав:
То ось тут і зарита собака. Ви просто хочете щоб від вас відчепились і не змушували віддавати борг суспільству. А хто замість вас - вам пофіг, жінки, інваліди чи пенсіонери. Цей ваш тваринний страх - він просто огидний.
Якщо чесно, я теж не розумію, чому жінок випускають за кордон. Це неправильно.
Я ненавиджу вас, тому що ми в одному човні. І поки одні черпають воду, інші, такі як ви, заважають їм, підіграють підарському іпсо. То чим ви тоді від них відрізняєтесь, якщо граєте на їх стороні, байдуже з яких міркувань.
скоріше саме вдале ІПСО це що для перемоги не вистачає спійманих ТЦКашніками "ухилянтів", або що всіх жінок треба поставити до станку точити снаряди
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:59
stm написав: UA написав: stm написав:
35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.
Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.
Есть вариант чуда со смутой в рф.
Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
Уже Флаю можно вылазить из подвала, официально после 50 берут только супер спецов прям по отдельному распоряжению. Он конечно супер, но не тот )
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. А сейчас вообще пропал. Надо признать они не понимают нас, я не понимаю их. Как (матерное слово) жена может на коленях просить вернуть мужа с эсвэо. Как (матерное слово) молодой организм вышедший на протест может максимум снимать на телефон как избивают его коллегу по протесту. Как (много матерных слов) независимый журналист в изгнании никогда не говорит что он гражданин страны из которой бежал по причине что его просто убьют, а общество просто на это посмотрит, вместо просто использующий гордую фразу "иноагент". Какой он нахрен иноагент?! Гражданство пускай называет и причину по которой бежал в первых рядах каждого ролика о мальчиках в трусиках. Может тогда дойдёт...
та ми знаєм "стандарти неНати", спочатку 3.14ядь, а потім думають
а вас що, гендерна відмазка, чи ви як Хотаб "повістка не прийшла, але ВОС не востребуваний"
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 07 жов, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:00
fox767676 написав: Xenon написав:
все вірно
з самого початку війна "за гроші", це завідомо програшний варіант.
або ВСІ воюють/працюють за ідею/за Країну; без всяких там бронювань/відстрочок/без 100к - як в Другу Світову.
Або моємо те що маємо зараз
Економічне бронювання серед військових вважають легалізацією відкупу, – Бігус.
У своєму відео журналіст-розслідувач заявив, що в умовах повномасштабної війни захист країни має бути спільною справою. Але створюється відчуття, що її залишили під опікою тільки військових.
Він також процитував військового, журналіста Павла Казаріна: «якщо вам здається, що у військовому середовищі все це сприймається як легалізація відкупу, то ви не помиляєтесь».
Війна за незалежність ризикує перетворитися на війну бідних, на яку багаті вирішили не приходити. А економічне бронювання запровадить для цивільних прейскурант за право не вдягати піксель.
А Ви ? А казарін з бігусом, гончаренком, розумковим ?
Судді взагалі хто ?
У 2 світову військовий фронт був до 42, старше - економічний (до 52), ще старше взагалі не навантажували
Я ж кажу - ВСі ( і я, і "тот парень" );
про 2 Світову я знаю, мобілізували ВСІх з 18 років і до 45 (після 1943р призовний вік підняли до 53 років).
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:01
stm написав:
Вот ЕСПЧ дело 2023 года, вы много знаете людей которые за год дошли до ЕСПЧ?
Так, ЕСПЧ, можно сказать, "ускорил" рассмотрение дела, и это тоже о многом говорит.
sashaqbl написав:
То ось тут і зарита собака. Ви просто хочете щоб від вас відчепились і не змушували віддавати борг суспільству.
Який "борг"? У мене є один борг - іпотека за будинок. Суспільство або держава мені нічого не позичали. Навпаки, я їх утримував і утримую.
sashaqbl написав:
А хто замість вас - вам пофіг, жінки, інваліди чи пенсіонери. Цей ваш тваринний страх - він просто огидний.
Мені не пофіг "хто, крім мене", тому я нікого і не примушую йти мене захищати. Я неодноразово писав, що для мене "військовий" - це професія. Захищати кордони держави мають професійні, підготовлені військові. Якщо їх немає, інших рішень в мене теж немає.
sashaqbl написав:
Я ненавиджу вас, тому що ми в одному човні. І поки одні черпають воду, інші, такі як ви, заважають їм, підіграють підарському іпсо. То чим ви тоді від них відрізняєтесь, якщо граєте на їх стороні, байдуже з яких міркувань.
Якщо ненависть до співгромадян допоможе Вам виграти війну, то, будь ласка. Я не проти. Якщо цитування положень Конституції України є "пі****ким іпсо", то я не знаю які ліки Вам рекомендувати. Звертайтесь до авторів нашої Конституції і питайте у них навіщо вони там прописали це іпсо. Я її не писав.
sashaqbl написав:
Тільки АндрейМ завзято протестує проти своєї служби...
Не протестую проти служби, а питаю чому якісь "обов'язки" і "борги" є лише у певних громадян, а не у всіх фізично здорових громадян з ногами, руками і очами незалежно від статі. Мені з усіх кутів доводять, що цього набору органів достатньо для захисту держави. Начебто усі живемо в одній країні, але "борги" виникають у мене та інших громадян моєї статі. Ваша ненависть до мене затьмарює Вам розум, що Ви навіть не розумієте що саме я пишу і які питання ставлю. Охолоньте.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:02
Я знаю що сотні айтівців загинули у війні
хоча могли спокійно жити і працювати в будь-якій державі
а казаріних, експертів з російської філології, загине 0.0002 , хоча вони нафіг не потрібні жодній державі, тільки олігархічним верхікам пудрити мозгі людям
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:03
UA написав:
Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.
Есть вариант чуда со смутой в рф.
Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
Ганебний мир для України не можуть же запропонувати ні "партнери", ні президент. Тому схоже все поступово робится, щоб довести все до того, щоб люди сами попросили .
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:04
flyman написав:
та ми знаєм "стандарти неНати", спочатку 3.14ядь, а потім думають
а вас що, гендерна відмазка, чи ви як Хотаб "повістка не прийшла, але ВОС не востребуваний"
На сегодня гендерная, но если её уберут бегать не буду.
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