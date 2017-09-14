Додано: Пон 07 жов, 2024 16:13

stm написав: Человек стоящий на Майдане 2004 готов был бороться с оружием в руках, в 2014 он же был уже с палкой-копалкой и отбирал дубинки и щиты у ментов. Человек стоящий на Майдане 2004 готов был бороться с оружием в руках, в 2014 он же был уже с палкой-копалкой и отбирал дубинки и щиты у ментов.

stm написав: АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно.

Letusrock написав: ви так сильно любите езопівську мову що не розумієте звичайної?

Коли вперше була знадана цифра 35 років, Андрій мав на увазі що стоячи на майдані в Х років (18 чи 25 чи 28) він сподівався побачили Україну в Європі до моменту КОЛИ ЙОМУ виповниться 35.

А ви вже собі кіно накрутили ви так сильно любите езопівську мову що не розумієте звичайної?Коли вперше була знадана цифра 35 років, Андрій мав на увазі що стоячи на майдані в Х років (18 чи 25 чи 28) він сподівався побачили Україну в Європі до моменту КОЛИ ЙОМУ виповниться 35.А ви вже собі кіно накрутили

Я не видел оружия на Майдане в 2004 году. В 2014 году далеко не все были с "палкой-копалкой" и отбирали дубинки.Я рад, что Вы любите круглые даты, но Вы, хоть, читать научитесь что ли. Я написал, что в 2004-ом году думал, что в 35 лет (то есть, через 10 лет, в 2014 году), буду жить в другой Украине. Я возлагал большие надежды на перемены в стране, когда мне было 25 лет. В 35 лет, то есть, в 2014 году, я уже не был уверен, что увижу "европейскую Украину". Но в 2004 году я заглядывал в будущее, в котором мне будет 35 лет. Так Вам понятней? Прошу прощение, но я не знаю как это изложить на жаргоне, на котором часто пишите Вы.Дякую Вам. Я вже припустив, що некорректно висловився, але якщо Ви зрозуміли, то тут до пані питання.