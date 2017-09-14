|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:05
flyman написав:
та ми знаєм "стандарти неНати", спочатку 3.14ядь, а потім думають
за стандартами НАТО зброю олдовому складу виділяють не охоче
їх керманичі кожен раз фиркають коли дізнаються про середній вік рядових ЗСУ 40+
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2118
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:06
d44 написав:
Ганебний мир для України не можуть же запропонувати ні "партнери", ні президент. Тому схоже все поступово робится, щоб довести все до того, щоб люди сами попросили .
саме так
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2118
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:07
АндрейМ написав: stm написав:
Вот ЕСПЧ дело 2023 года, вы много знаете людей которые за год дошли до ЕСПЧ?
Так, ЕСПЧ, можно сказать, "ускорил" рассмотрение дела, и это тоже о многом говорит.
Вас не ненавидят, а считают недостойным. Вы что есть, что нет. Невидимы, но когда говорите можете быть прибитым как комар. Его не ненавидят, а считают назойливым, малоприятным злом. Чем больше комар зудит, тем меньше шансов на выживание. Пить кровь лучше тихо.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5267
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:11
stm написав:
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. А сейчас вообще пропал.
ви так сильно любите езопівську мову що не розумієте звичайної?
Коли вперше була знадана цифра 35 років, Андрій мав на увазі що стоячи на майдані в Х років (18 чи 25 чи 28) він сподівався побачили Україну в Європі до моменту КОЛИ ЙОМУ виповниться 35.
А ви вже собі кіно накрутили
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1752
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:13
stm написав:
Человек стоящий на Майдане 2004 готов был бороться с оружием в руках, в 2014 он же был уже с палкой-копалкой и отбирал дубинки и щиты у ментов.
Я не видел оружия на Майдане в 2004 году. В 2014 году далеко не все были с "палкой-копалкой" и отбирали дубинки.
stm написав:
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно.
Я рад, что Вы любите круглые даты, но Вы, хоть, читать научитесь что ли. Я написал, что в 2004-ом году думал, что в 35 лет (то есть, через 10 лет, в 2014 году), буду жить в другой Украине. Я возлагал большие надежды на перемены в стране, когда мне было 25 лет. В 35 лет, то есть, в 2014 году, я уже не был уверен, что увижу "европейскую Украину". Но в 2004 году я заглядывал в будущее, в котором мне будет 35 лет. Так Вам понятней? Прошу прощение, но я не знаю как это изложить на жаргоне, на котором часто пишите Вы.
Letusrock написав:
ви так сильно любите езопівську мову що не розумієте звичайної?
Коли вперше була знадана цифра 35 років, Андрій мав на увазі що стоячи на майдані в Х років (18 чи 25 чи 28) він сподівався побачили Україну в Європі до моменту КОЛИ ЙОМУ виповниться 35.
А ви вже собі кіно накрутили
Дякую Вам. Я вже припустив, що некорректно висловився, але якщо Ви зрозуміли, то тут до пані питання.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 302
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:17
Letusrock написав: stm написав:
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. А сейчас вообще пропал.
ви так сильно любите езопівську мову що не розумієте звичайної?
Коли вперше була знадана цифра 35 років, Андрій мав на увазі що стоячи на майдані в Х років (18 чи 25 чи 28) він сподівався побачили Україну в Європі до моменту КОЛИ ЙОМУ виповниться 35.
А ви вже собі кіно накрутили
Отвечу сразу и вам и Андрюхе. Если человек в 25 готов, в 35 готов, а в 45, когда уже и активов достаточно и дети есть, ноет о женщинах и как его обманули статуса состоявшегося человека он не заслуживает. Так бывает, в 45 тоже можно стать никем. Можно книги читать. Детройт вот Кейнса читает тоже.
Востаннє редагувалось stm
в Пон 07 жов, 2024 16:20, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5267
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:19
Letusrock написав:
Розвиток подій був вигідним всіх сторонам (навіть росіянам), крім невдахи "легітимного"
І крім України
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1266
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:30
Мене приміряє з майданом лише відкрита інфільтрація рос.громадян в уряд /cилові структури януковича. Але я не пам'ятаю щоб це якось висвітлювалось до чи під час майдану.
Я помиляюсь і щось прогавив тоді ?
Основні гасла майдану (корупція,"зубожіння", сашастоматолог, Європа вже завтра) були відверто,майже злочинно, наївні, не вартували того рівня протистояння.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2118
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:32
stm написав: UA написав:
Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.
Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.
Есть вариант чуда со смутой в рф.
Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
Уже Флаю можно вылазить из подвала, официально после 50 берут только супер спецов прям по отдельному распоряжению. Он конечно супер, но не тот )
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. А сейчас вообще пропал. Надо признать они не понимают нас, я не понимаю их. Как (матерное слово) жена может на коленях просить вернуть мужа с эсвэо. Как (матерное слово) молодой организм вышедший на протест может максимум снимать на телефон как избивают его коллегу по протесту. Как (много матерных слов) независимый журналист в изгнании никогда не говорит что он гражданин страны из которой бежал по причине что его просто убьют, а общество просто на это посмотрит, вместо просто использующий гордую фразу "иноагент". Какой он нахрен иноагент?! Гражданство пускай называет и причину по которой бежал в первых рядах каждого ролика о мальчиках в трусиках. Может тогда дойдёт...
Хочу - не хочу это из гражданской жизни.
Зайчик, не понимаешь что такое армия.
Даже в условиях мирного времени.
50+ летних рациональнее своим же пристрелить, чтобы не создавали кучность и не жрали тушенку с сушеными овощами (Успих напиши про рацион).
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8818
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1865 раз.
- Подякували: 2278 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 07 жов, 2024 16:33
d44 написав: UA написав:
Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.
Есть вариант чуда со смутой в рф.
Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
Ганебний мир для України не можуть же запропонувати ні "партнери", ні президент. Тому схоже все поступово робится, щоб довести все до того, щоб люди сами попросили .
До цих пір багато хто щиро очікує суттєвого "покращення переговорних позицій", тільки молитви на F16 вже в минулому, але тепер у нас нова фішка - "далекобійність"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1752
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|70348
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|236448
|
|
|6076
|826032
|
|