Додано: Пон 07 жов, 2024 16:36

stm написав: Вас не ненавидят, а считают недостойным. Вас не ненавидят, а считают недостойным.

stm написав: Отвечу сразу и вам и Андрюхе. Если человек в 25 готов, в 35 готов, а в 45, Отвечу сразу и вам и Андрюхе. Если человек в 25 готов, в 35 готов, а в 45,

stm написав: когда уже и активов достаточно и дети есть, ноет о женщинах и как его обманули статуса состоявшегося человека он не заслуживает. Так бывает, в 45 тоже можно стать никем. Можно книги читать. Детройт вот Кейнса читает тоже. когда уже и активов достаточно и дети есть, ноет о женщинах и как его обманулион не заслуживает. Так бывает, в 45 тоже можно стать никем. Можно книги читать. Детройт вот Кейнса читает тоже.

Ну, про "ненавидят" мне тут прямо написали. Честность я ценю.А "недостойным" чего или кого, простите? Кто считает? Почему для меня должно быть важно мнение этих считателей? В Украине - миллионы граждан, а в мире - миллиарды. Мне у всех спрашивать мнение о себе?Готов к чему? Я же Вам написал, что не был готов, не готов и никогда (хотя и не никогда не говори "никогда") не буду готов взять оружие в руки.Я не знаю что это за статус такой. И не Вам определять мой статус. Думайте о себе. Простите, но только ущербные люди могут думать о "статусе". Как понт какой-то. Боюсь спросить сколько Вам лет, если Вы мыслите такими категориями. Наверное, будет невежливо.Я не "ною" о женщинах. Я спрашиваю почему у них нет никаких обязанностей и долгов перед государством. Ведь, в Конституции написано, что они есть. Почему эти вопросы так Вас триггерят? Вы боитесь, что в один момент государство и к вам прийдет за "долгами"? Вы хотите, чтобы оно сначала пришло ко мне, а до Вас очередь, может, и не дойдет? Вы, судя по Вашим сообщениям, вроде, связаны с юриспруденцией и должны понимать почему я эти вопросы задаю. Я тут не играю в гендерные игры с Вами. За этим Вы к своему партнёру обращайтесь, а не ко всем мужчинам вокруг Вас.