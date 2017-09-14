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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:36
d44 написав: UA написав:
Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.
Есть вариант чуда со смутой в рф.
Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
Ганебний мир для України не можуть же запропонувати ні "партнери", ні президент. Тому схоже все поступово робится, щоб довести
все до того, щоб люди сами попросили .
Якби я був хуйлом, то найняв би Ze, щоб він робив те, що він зараз чудово робить.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:36
stm написав:
Вас не ненавидят, а считают недостойным.
Ну, про "ненавидят" мне тут прямо написали. Честность я ценю.
А "недостойным" чего или кого, простите? Кто считает? Почему для меня должно быть важно мнение этих считателей? В Украине - миллионы граждан, а в мире - миллиарды. Мне у всех спрашивать мнение о себе?
stm написав:
Отвечу сразу и вам и Андрюхе. Если человек в 25 готов, в 35 готов, а в 45,
Готов к чему? Я же Вам написал, что не был готов, не готов и никогда (хотя и не никогда не говори "никогда") не буду готов взять оружие в руки.
stm написав:
когда уже и активов достаточно и дети есть, ноет о женщинах и как его обманули статуса состоявшегося человека
он не заслуживает. Так бывает, в 45 тоже можно стать никем. Можно книги читать. Детройт вот Кейнса читает тоже.
Я не знаю что это за статус такой. И не Вам определять мой статус. Думайте о себе. Простите, но только ущербные люди могут думать о "статусе". Как понт какой-то. Боюсь спросить сколько Вам лет, если Вы мыслите такими категориями. Наверное, будет невежливо.
Я не "ною" о женщинах. Я спрашиваю почему у них нет никаких обязанностей и долгов перед государством. Ведь, в Конституции написано, что они есть. Почему эти вопросы так Вас триггерят? Вы боитесь, что в один момент государство и к вам прийдет за "долгами"? Вы хотите, чтобы оно сначала пришло ко мне, а до Вас очередь, может, и не дойдет? Вы, судя по Вашим сообщениям, вроде, связаны с юриспруденцией и должны понимать почему я эти вопросы задаю. Я тут не играю в гендерные игры с Вами. За этим Вы к своему партнёру обращайтесь, а не ко всем мужчинам вокруг Вас.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:37
Letusrock написав:
"далекобійність"
Дадуть НЗ на чорний день - 10 атакамзів & стормшедоу і бомбітє хоч до владивостоку.
Що буде після ?
Чорний Мольфар Вєлємір(полковник та начуправління ГУР) наворожить що треба протриматись ще рік, коли спрацює антипутінське прокляття ? Чи виборів в США 2028 чекати ? Хантер Байден прийде, порядок наведе
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:42
АндрейМ написав:
Я не видел оружия на Майдане в 2004 году. В 2014 году далеко не все были с "палкой-копалкой" и отбирали дубинки.
В 2014 короткоствол подогнанный по каналам Пен.. Фир... Кол.. присутствовал.
Вы его видеть не могли.
События на самом Майдане это была видимая (медийная) часть айсберга.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:44
d44 написав:
скоріше саме вдале ІПСО це що для перемоги не вистачає спійманих ТЦКашніками "ухилянтів", або що всіх жінок треба поставити до станку точити снаряди
так, це ж треба промити всім мозок, щоб розкрадаючи сотні мільярдів, відповідальність за перемогу класти на пересічних напів-інвалідів, які гади не хочуть з лопатами збивати фпвшки.
Все по класиці - "Разделяй и властвуй", хай третьосортні що воюють гризуться з тими які поки що ні
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:46
АндрейМ написав:
тут не играю в гендерные игры с Вами. За этим Вы к своему партнёру обращайтесь, а не ко всем мужчинам вокруг Вас.
Мой партнёр в прошлом собирая кухню внимательно смотрел на меня и вышел такой диалог:
- ну ты ж за равенство?
- чувствую подвох уже, ну давай.
- давай я отдам тебе электрошуруповерт, сам возьму отвертку, а ты скрутишь хоть один шкафчик.
- Милый, как только я научусь собирать сама шкаф, я превращусь в вас, мне мужчины будут нужны только для одного...)))
Он прекрасно понял о чём речь и кухню я не собирала )))
А Вы не понимаете, точнее делаете вид что не понимаете, ведь работа состоит в другом )
Да, для статистики Вам и Тестеру, у нас мэр погиб на фронте, есть служащие депутаты, есть сыновья действующих администраций, есть погибший сын у Онистрата, он тоже служит, есть Хартия там миллионер $ её основал и служит. 67 тыс. Женщин, 13 тыс. официально на ЛБЗ вместе с Александром и Бандерлогом смотрят на Вас и вначале не понимают, потом возмущаются, но Вас нет, Вы никто. Звать вас никак. Не забывайте об этом, вы не были на Майдане, это банда )
Востаннє редагувалось stm
в Пон 07 жов, 2024 16:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:49
fox767676 написав:
Що буде після ?
Чи виборів в США 2028 чекати ?
С моей точки зрения 2028 это минимальный срок, когда американцы поменяют стратегию. Или еще +4 года- 2032.
Но вы абсолютно правильно заметили, единственное что может поменять ситуацию-выборы в США. Ни у нас ни в рашке выборов не будет, позиции давно определены с каждой стороны, что исключает возможность прекращения огня. без достижения указанных целей.
Достижение же оных представляется маловероятным, так как для этого нужна безоговорочная победа одной из сторон.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:49
V2 написав:
провести рейди по усіх державних контролюючих та регулюючих органах не тільки у Хмельницькому, але і в інших містах? У одного МСЕК зібрати на Мавіки Класік, в іншому на Мавіки Про, з третього на Аутели, з четвертого Мавіки-3Т?
Ю.Бутусов
Якщо у органа є можливсть, то там буде корупція. Якщо можливості немає... Приклад- митниця в Грузії до Саакашвілі і при ньому.
Брать якийсь залог за виїзд за кордон у офіційне відрядження пропонували ще весною 2022 року, але владі скоріш за все вигідно шоб заносили налом, а не сплачували офіційно в бюджет, бо потім ці суми потрібно буде повертать.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:49
Letusrock написав:
так, це ж треба промити всім мозок, щоб розкрадаючи сотні мільярдів, відповідальність за перемогу класти на пересічних напів-інвалідів, які гади не хочуть з лопатами збивати фпвшки.
Все по класиці - "Разделяй и властвуй", хай третьосортні що воюють гризуться з тими які поки що ні
Ермак это Макиавелли 21 века.
Демонизация пикселя и всех кто его носит туда же.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:50
d44 написав: UA написав:
Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.
Есть вариант чуда со смутой в рф.
Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.
Ганебний мир для України не можуть же запропонувати ні "партнери", ні президент. Тому схоже все поступово робится, щоб довести все до того, щоб люди сами попросили .
як, приповзти на колінах, о вєлікія Гасударь, чи як ВФЯ?
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