АндрейМ написав:

Letusrock написав: Ніхто ж і уявити не міг що от так у 21-сторіччі можуть закрити громадян в середині країни по гендерній ознаці на 5, 10 чи 20 (?) років. Якщо прецедентів не було ніде (навіть в Сирії), і в законодавстві чітко це не прописано.

Ніхто ж і уявити не міг що от так у 21-сторіччі можуть закрити громадян в середині країни по гендерній ознаці на 5, 10 чи 20 (?) років. Якщо прецедентів не було ніде (навіть в Сирії), і в законодавстві чітко це не прописано.

Hotab написав: Я констатую факт, що ви «солодкий».

Ви і самі це не ховаєте. Не розумієте навіщо чоловікам спорт, не розумієте навіщо 22 чоловіки бігають за мʼячем Я констатую факт, що ви «солодкий».Ви і самі це не ховаєте. Не розумієте навіщо чоловікам спорт, не розумієте навіщо 22 чоловіки бігають за мʼячем

Hotab написав: І да, я ніколи і не чекав поки мене «призвуть». Бо обирати самому - завжди цікавіше, ніж чекати коли тобі покажуть в який окоп тобі лізти))

Це про «сцикунів». І да, я ніколи і не чекав поки мене «призвуть». Бо обирати самому - завжди цікавіше, ніж чекати коли тобі покажуть в який окоп тобі лізти))Це про «сцикунів».

Hotab написав: Почитайте ЗУ «Про мобілізацію». Він довоєнний. Здивуєтесь, скільки ЩЕ цікавого і головне законно вам можуть запропонувати.

Від того що ви чогось не знаєте, речі не міняються)) Почитайте ЗУ «Про мобілізацію». Він довоєнний. Здивуєтесь, скільки ЩЕ цікавого і головне законно вам можуть запропонувати.Від того що ви чогось не знаєте, речі не міняються))

Letusrock написав: Я б навіть поспорив на якусь суму, що по закінченню війни від цієї заборони як мінімум відморозяться, а як максимум визнають незаконною та антиконституційною. Але часові рамки занадто невизначені Я б навіть поспорив на якусь суму, що по закінченню війни від цієї заборони як мінімум відморозяться, а як максимум визнають незаконною та антиконституційною. Але часові рамки занадто невизначені

Абсолютно вірно. Незрозуміло як ця дикість так спокійно сприймається деякими співгромадянами, які всіляко шукають їй виправдання. Я думаю, що переважна більшість людей, які зараз шукають різноманітні шляхи виїзду за межі України, планували зробити це у разі повномасштабного вторгнення. Не розумію як пересічні громадяни мали вгадати дату вторгнення, щоб виїхати, якщо їх запевняли, що цього вторгнення не буде? Коли потрібно було виїжджати?Не розумію що саме Ви маєте на увазі під "солодкістю", але до чого тут футбол? Так, футбол - найпопулярніший вид спорту, але мільярди людей не грають у футбол і не є його шанувальниками.Я не писав, що чоловікам спорт непотрібен.правильно написав, що спорт потрібен усім, чому я і почав займатися (вело) спортом, щоб у 70 років, якщо я доживу, не розвалитися.Я писав, що не існує "чоловічих" або "жіночих" справ. Мені шкода хлопців, хворі батьки яких забороняють їм займатися музикою чи танцями, наприклад, бо це - не "чоловіче" зайняття. Як і шкода дівчат, яких готують до "вдало вийти заміж", а не отримати найкращу освіту і винайти ліки від раку або полетіти до Космосу (чому б ні?). Коли розвиток дитини штучно стримується гендерними стереотипами, то виростає нещасливий член суспільства. Це і дорослих стосується. Діяльність людини має обмежуватись виключно її інтересами і здібностями. Все.Вибачаюсь перед Вами. Не знав, що Ви воювали.Читали. Там написано, що деякі права можуть обмежуватись. Масштаби цього "можуть" там не написані. Там, наприклад, не написано, що майже усім чоловікам від 18 до 60 років можуть заборонити виїзд з країни на роки. Таких прецедентів не було, отже цілком логічно, що громадяни України не могли собі такої заборони уявити. Тим паче, що така заборона порушує конституційний принцип рівності громадян у правах і обов'язках, оскільки закон - калька радянського, державо-центричного, а Конституція - сучасна і людино-центрична.Зараз вже громадяни України дізналися чого можна чекати від своєї країни і будуть діяти відповідно. Наприклад, деякі люди вивозять хлопців, яким ще не виповнилось 18 років. Людям для прийняття рішень потрібна інформація, ось і все.Це може статися і до закінчення війни, якщо ЄСПЛ визнає, що ніякої заборони взагалі не існує. Звичайно, ніхто не може прогнозувати рішення ЄСПЛ, як і відповідь нашої влади на нього. Наприклад, навіть якщо рішення буде на користь заявників, то наша влада може його просто проігнорувати.До речі, є рішення одного українського суду, яке так і каже, що ніякої заборони не існує, тому відмова прикордонними у перетині кордону позивачу є незаконною, але воно наразі в апеляції (і я впевнений, що воно буде скасовано, оскільки наш ВС неодноразово приймав рішення, що чорне - це біле, і буде дуже смішно, якщо рішення ЄСПЛ розійдеться з рішенням нашого ВС).