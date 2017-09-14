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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:52
stm написав:
На сегодня гендерная, но если её уберут бегать не буду.
"Сам/а не пойду, но убегать не буду, если позовут"... Где-то я это уже слышал... То есть, сейчас закон мешает пойти защищать свой дом? Ждете пока другие сделают это за Вас, но "недостойный" здесь я? Как "здорово" выходит...
UA написав:
В 2014
короткоствол подогнанный по каналам Пен.. Фир... Кол.. присутствовал.
Вы его видеть не могли.
Ну, кам он, как говорится...
АндрейМ написав:
Я не видел
оружия на Майдане в 2004 году
.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:55
ЛАД написав:
И вряд ли кто-то думал, что "вот начнётся война, а я сбегу". Чёткое указание "у випадку збройної агресії на протязі 24 годин забороняється виїзд чоловікам до кінця війни, а чиновникам і сотням тисяч правоохоронців надається бронь" ничего бы не изменило. Под влиянием такого закона уехали бы единицы. Не уезжали же люди, потому что знали, что в случае войны могут (и будут!) призывать.
Я вам надаю приклади людей, яких знаю особисто: ФОП офіційне відрядження закордон, чому не випускають? ФОП працював з закордоном більше 10 років, це можна перевірить. А своїм невипуском ФОПу зірвали декілька дуже вигідних контрактів.
Другий приклад це студент закондонного ВНЗ, студент зі Львова не може поїхать додому, бо назад на офіційне навчання його тупо не випустять, такий-же студент з Маріуполя вже декілька разів їздив і повертався на навчання.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:56
Velz написав:
й точки зрения 2028 это минимальный срок, когда американцы поменяют стратегию. Или еще +4 года- 2032.
Но вы абсолютно правильно заметили, единст
Я більше сподіваюсь на Мольфара Вєлєміра з ГУР
Гордон підтвердив по інсайдерським каналам
Все віддадуть самі, коли дізнаються про 10 експортних штормшедоу
Відбудеться пророцтво, буде і кава на Айпетрі, і шампанське "Бандерівське" з Масандри
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Додано: Пон 07 жов, 2024 16:58
stm написав:
Он прекрасно понял о чём речь и кухню я не собирала )))
А Вы не понимаете, точнее делаете вид что не понимаете, ведь работа состоит в другом )
Ну, так, Вы нашли идеального партнера. Каким боком здесь я и другие мужчины? Вы не интересуете других, так почему другие интересуют Вас? Я для Вас - недостойный, и, я так понимаю, не совсем мужчина, но мне от Вас ничего и не надо.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:05
АндрейМ написав:
Вы не интересуете других, так почему другие интересуют Вас?
прошлись по ране бритвой.
АндрейМ написав:
но "недостойный" здесь я
потому что ей не интересуетесь. ну элементарно ж.
UA написав:
50+ летних рациональнее своим же пристрелить, чтобы не создавали кучность и не жрали тушенку с сушеными овощами
а для одинокой женщины 50+ вполне норм. Ну подумаешь хропит. Есть беруши.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:08
АндрейМ написав: Letusrock написав:
Ніхто ж і уявити не міг що от так у 21-сторіччі можуть закрити громадян в середині країни по гендерній ознаці на 5, 10 чи 20 (?) років. Якщо прецедентів не було ніде (навіть в Сирії), і в законодавстві чітко це не прописано.
Абсолютно вірно. Незрозуміло як ця дикість так спокійно сприймається деякими співгромадянами, які всіляко шукають їй виправдання. Я думаю, що переважна більшість людей, які зараз шукають різноманітні шляхи виїзду за межі України, планували зробити це у разі повномасштабного вторгнення. Не розумію як пересічні громадяни мали вгадати дату вторгнення, щоб виїхати, якщо їх запевняли, що цього вторгнення не буде? Коли потрібно було виїжджати?
Hotab написав:
Я констатую факт, що ви «солодкий».
Ви і самі це не ховаєте. Не розумієте навіщо чоловікам спорт, не розумієте навіщо 22 чоловіки бігають за мʼячем
Не розумію що саме Ви маєте на увазі під "солодкістю", але до чого тут футбол? Так, футбол - найпопулярніший вид спорту, але мільярди людей не грають у футбол і не є його шанувальниками.
Я не писав, що чоловікам спорт непотрібен. ЛАД
правильно написав, що спорт потрібен усім, чому я і почав займатися (вело) спортом, щоб у 70 років, якщо я доживу, не розвалитися.
Я писав, що не існує "чоловічих" або "жіночих" справ. Мені шкода хлопців, хворі батьки яких забороняють їм займатися музикою чи танцями, наприклад, бо це - не "чоловіче" зайняття. Як і шкода дівчат, яких готують до "вдало вийти заміж", а не отримати найкращу освіту і винайти ліки від раку або полетіти до Космосу (чому б ні?). Коли розвиток дитини штучно стримується гендерними стереотипами, то виростає нещасливий член суспільства. Це і дорослих стосується. Діяльність людини має обмежуватись виключно її інтересами і здібностями. Все.
Hotab написав:
І да, я ніколи і не чекав поки мене «призвуть». Бо обирати самому - завжди цікавіше, ніж чекати коли тобі покажуть в який окоп тобі лізти))
Це про «сцикунів».
Вибачаюсь перед Вами. Не знав, що Ви воювали.
Hotab написав:
Почитайте ЗУ «Про мобілізацію». Він довоєнний. Здивуєтесь, скільки ЩЕ цікавого і головне законно вам можуть запропонувати.
Від того що ви чогось не знаєте, речі не міняються))
Читали. Там написано, що деякі права можуть обмежуватись. Масштаби цього "можуть" там не написані. Там, наприклад, не написано, що майже усім чоловікам від 18 до 60 років можуть заборонити виїзд з країни на роки. Таких прецедентів не було, отже цілком логічно, що громадяни України не могли собі такої заборони уявити. Тим паче, що така заборона порушує конституційний принцип рівності громадян у правах і обов'язках, оскільки закон - калька радянського, державо-центричного, а Конституція - сучасна і людино-центрична.
Зараз вже громадяни України дізналися чого можна чекати від своєї країни і будуть діяти відповідно. Наприклад, деякі люди вивозять хлопців, яким ще не виповнилось 18 років. Людям для прийняття рішень потрібна інформація, ось і все.
Letusrock написав:
Я б навіть поспорив на якусь суму, що по закінченню війни від цієї заборони як мінімум відморозяться, а як максимум визнають незаконною та антиконституційною. Але часові рамки занадто невизначені
Це може статися і до закінчення війни, якщо ЄСПЛ визнає, що ніякої заборони взагалі не існує. Звичайно, ніхто не може прогнозувати рішення ЄСПЛ, як і відповідь нашої влади на нього. Наприклад, навіть якщо рішення буде на користь заявників, то наша влада може його просто проігнорувати.
До речі, є рішення одного українського суду, яке так і каже, що ніякої заборони не існує, тому відмова прикордонними у перетині кордону позивачу є незаконною, але воно наразі в апеляції (і я впевнений, що воно буде скасовано, оскільки наш ВС неодноразово приймав рішення, що чорне - це біле, і буде дуже смішно, якщо рішення ЄСПЛ розійдеться з рішенням нашого ВС).
Андрей пишет на недоступном для оппонентов, интеллектуальном уровне.
Сомневаюсь, что они вообще понимают суть
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:10
V2 написав:
Бухгалтерія корупції та війни
Вдома у головного лікаря однієї державної установи однієї маленької області України Тетяни Крупи, яка продає довідки чоловікам, щоб не бути на фронті, знайдено готівки у кількох валютах на 6,5 мільйонів доларів. Це не останнє, значно більше коштів у неї на закордонних рахунках та у нерухомості.
6,5 мільйонів доларів - це 4300 Мавік-3 Класік, якими зручно бомбити окупантів, але їх швидко витрачають, Мавіки це гострий дефіцит. Кожен такий дрон в руках досвідченого оператора знищує або ранить від 1 до 3 російських окупантів.
На кожен наш взвод БПЛА у піхотному батальйоні треба як мінімум 30 таких Мавіків на місяць,оптимально 60.
Одна домашня схованка однієї лікарки МСЕК може забезпечити Мавіками на цілий місяць понад 70 наших батальйонних взводів БПЛА на фронті.
І на жаль, це більше, ніж Міністерство оборони України поставило Мавіків на всі ЗСУ за два місяці! Уявіть собі масштаби - готівка одного державного лікаря більше за двомісячні поставки усього Міноборони під час запеклих боїв!
Ці 4300 Мавіків в руках досвідчених операторів можуть вбити або важко поранити 4300 російських окупантів. Склад мотострілецького батальйону 3С РФ 400 чоловік. Тобто російська армія може втратити від такої кількості Мавіків майже 11 піхотних батальйонів піхотинців!
Якби у нас на Вугледарі було таке забезпечення Мавіками, якщо б гроші Крупи конфіскували і передали в МО два місяці тому, то ворог би після таких втрат був би дуже далеко від міста, і Вугледар з високою вірогідністю досі був би в наших руках.
А скільки сотен життів наших воїнів вдалось би врятувати таким чином!То може, поки не втрачено Покровськ та Мирноград, одразу провести рейди по усіх державних контролюючих та регулюючих органах не тільки у Хмельницькому, але і в інших містах?
У одного МСЕК зібрати на Мавіки Класік, в іншому на Мавіки Про, з третього на Аутели, з четвертого Мавіки-3Т?Потім заїхати до Слуг народу, які цей МСЕК призначали, до тих, хто їх контролював, також небезкоштовно, як ми розуміємо.
Гроші, які платять за ухиляння від війни хабарникам, мають піти на допомогу тим, хто захищає Україну - та тих самих лікарів МСЕК та Слуг народу.
Сподіваюсь, що суд якомога швидше передасть усю готівку від родини Крупи на потреби закупівлі Мавіків та Аутелів для Міноборони.
Ось так і Донбас врятуємо дронами, і кращих людей на фронті збережемо.
Ю.Бутусов
так ніззя. з казнокрадами та хабарниками треба тільки по закону років з 5 мурижити справу. щоб потім розвалити.
а от ухилянти то інша справа. то ж головні вороги - їх потрібно в бусік і на фронт.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:10
stm написав:
Мой партнёр в прошлом собирая кухню внимательно смотрел на меня и вышел такой диалог:
- ну ты ж за равенство?
- чувствую подвох уже, ну давай.
- давай я отдам тебе электрошуруповерт, сам возьму отвертку, а ты скрутишь хоть один шкафчик.
- Милый, как только я научусь собирать сама шкаф, я превращусь в вас, мне мужчины будут нужны только для одного
...)))
Он прекрасно понял о чём речь и кухню я не собирала )))
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:10
АндрейМ написав:
stm написав:
На сегодня гендерная, но если её уберут бегать не буду.
"Сам/а не пойду, но убегать не буду, если позовут"... Где-то я это уже слышал... То есть, сейчас закон мешает пойти защищать свой дом? Ждете пока другие сделают это за Вас, но "недостойный" здесь я? Как "здорово" выходит...
UA написав:
В 2014
короткоствол подогнанный по каналам Пен.. Фир... Кол.. присутствовал.
Вы его видеть не могли.
Ну, кам он, как говорится...
АндрейМ написав:
Я не видел
оружия на Майдане в 2004 году
.
Ещё раз, если уберут гендер я не буду говорить о собачках, детях и рыбках. Так понятнее? На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед. Женщины слабее физически мужчины. Это факт. FPV интересная идея,надо купить тренажёр. Не то пальто, но первый шаг )
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:13
АндрейМ написав: stm написав:
Он прекрасно понял о чём речь и кухню я не собирала )))
А Вы не понимаете, точнее делаете вид что не понимаете, ведь работа состоит в другом )
Ну, так, Вы нашли идеального партнера. Каким боком здесь я и другие мужчины? Вы не интересуете других, так почему другие интересуют Вас? Я для Вас - недостойный, и, я так понимаю, не совсем мужчина, но мне от Вас ничего и не надо.
Я не ищу мужчин здесь. Тут интересные личности есть, но это не Вы. Вам ничего не грозит кроме личной встречи с украинцем независимо от того где она будет)))
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