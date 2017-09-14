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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:14
stm написав:
Тут интересные личности есть, но это не Вы.
бгггг судя по тому с кем вы общаетесь это как раз АндрейМ и UA. Или вы интересных просто читаете, а общаетесь с неинтересными?
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Wirująświatła
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:21
Wirująświatła написав: stm написав:
Тут интересные личности есть, но это не Вы.
бгггг судя по тому с кем вы общаетесь это как раз АндрейМ и UA. Или вы интересных просто читаете, а общаетесь с неинтересными?
Виталий, здесь я общаюсь когда мне интересно. Не люблю не искренность. Найдите себя, иначе нихрена не будет.
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:25
Ну да, бо ти, на відміну від неї, ще й підарам підіграєш...
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:25
stm написав:
Виталий, здесь я общаюсь когда мне интересно. Не люблю не искренность. Найдите себя, иначе нихрена не будет.
вы пытаясь показать какой то интеллект загнали себя в тупик. Не надо бежать 3 дня за неинтересными чтобы сказать "вы мне неинтересны", можно просто прервать диалог. А когда дама говорит "вы мне неинтересны", но продолжает общение это означает она чего то хочет, но это ей не предлагают. Не все дураки, как вы привыкли, кто то это даже видит.
Себя поищу, спасибо за совет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:26
stm написав:
На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.
Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?
В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:32
UA написав: stm написав:
На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.
Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?
В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.
Не хватит. Не переживай, уже ж на ты. Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах. Абсолютно другая жизнь при любых раскладах. Морько тебе тоже боком вылезет, я в карму верю в том смысле что у судьбы самое охуенное чувство юмора. Ты ж шутки не любишь, тебе не понравится )))
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:35
UA написав: stm написав:
На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.
Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?
В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.
Мне тут предлагалось мыть снаряды.
СТМ, я могу носить вам их, ведь как мы с вами уже знаем, мужчины сильнее женщин, а вы - мойте.
При этом ждать ничего не нужно.
Подсказать ближайшее тцк?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:37
stm написав:
Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах. Абсолютно другая жизнь при любых раскладах. Морько тебе тоже боком вылезет, я
прикольно вы это UA закинули как будто он тут определяет какая из сторон выиграет. При этом к хотабу "где победы?" вопросов нет ). Нельзя ж быть настолько не логичной. Впрочем логика есть, когда победы хвала военным, а когда поражения - виноваты ухылянты. Ничего нового, обычная зе-пропаганда.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 17:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:38
fox767676 написав:
Ізраїлю треба діяти швидко
Камальї & компані "-"
Іран, ймовірно, провів підземне випробування ядерної зброї – це спричинило сейсмічну активність ~4,6 балів
Це сталося через добу після того, як іранські посадовці натякнули на можливість «нового рівня стримування», ймовірно, ядерного.
Сейсмологи та аналітики зазначають, що виявлені коливання схожі на ті, що фіксуються під час підземних ядерних випробувань.
Як це випробування вплине на війну України з рф?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:40
Faceless написав:
flyman написав:десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
Для стилю життя як в циганському таборі
"В середньому вартість утримання однієї дитини у школах-інтернатах становить близько 80 тисяч грн на рік, а в будинках дитини – понад 160 тисяч грн."
в дет домах и то больше 300 баксов в месяц...
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