Додано: Пон 07 жов, 2024 17:25

stm написав: Виталий, здесь я общаюсь когда мне интересно. Не люблю не искренность. Найдите себя, иначе нихрена не будет. Виталий, здесь я общаюсь когда мне интересно. Не люблю не искренность. Найдите себя, иначе нихрена не будет.

вы пытаясь показать какой то интеллект загнали себя в тупик. Не надо бежать 3 дня за неинтересными чтобы сказать "вы мне неинтересны", можно просто прервать диалог. А когда дама говорит "вы мне неинтересны", но продолжает общение это означает она чего то хочет, но это ей не предлагают. Не все дураки, как вы привыкли, кто то это даже видит.Себя поищу, спасибо за совет.