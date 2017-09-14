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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10262102631026410265>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:14

  stm написав:Тут интересные личности есть, но это не Вы.
бгггг судя по тому с кем вы общаетесь это как раз АндрейМ и UA. Или вы интересных просто читаете, а общаетесь с неинтересными?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:21

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Тут интересные личности есть, но это не Вы.
бгггг судя по тому с кем вы общаетесь это как раз АндрейМ и UA. Или вы интересных просто читаете, а общаетесь с неинтересными?

Виталий, здесь я общаюсь когда мне интересно. Не люблю не искренность. Найдите себя, иначе нихрена не будет.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:25

  АндрейМ написав:
  stm написав:На сегодня гендерная, но если её уберут бегать не буду.

:lol: :lol: :lol: "Сам/а не пойду, но убегать не буду, если позовут"... Где-то я это уже слышал... То есть, сейчас закон мешает пойти защищать свой дом? Ждете пока другие сделают это за Вас, но "недостойный" здесь я? Как "здорово" выходит...

Ну да, бо ти, на відміну від неї, ще й підарам підіграєш...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:25

  stm написав:Виталий, здесь я общаюсь когда мне интересно. Не люблю не искренность. Найдите себя, иначе нихрена не будет.
вы пытаясь показать какой то интеллект загнали себя в тупик. Не надо бежать 3 дня за неинтересными чтобы сказать "вы мне неинтересны", можно просто прервать диалог. А когда дама говорит "вы мне неинтересны", но продолжает общение это означает она чего то хочет, но это ей не предлагают. Не все дураки, как вы привыкли, кто то это даже видит.

Себя поищу, спасибо за совет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:26

  stm написав:На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.

Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?

В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:32

  UA написав:
  stm написав:На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.

Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?

В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.

Не хватит. Не переживай, уже ж на ты. Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах. Абсолютно другая жизнь при любых раскладах. Морько тебе тоже боком вылезет, я в карму верю в том смысле что у судьбы самое охуенное чувство юмора. Ты ж шутки не любишь, тебе не понравится )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:35

  UA написав:
  stm написав:На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.

Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?

В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.

Мне тут предлагалось мыть снаряды.
СТМ, я могу носить вам их, ведь как мы с вами уже знаем, мужчины сильнее женщин, а вы - мойте.
При этом ждать ничего не нужно.
Подсказать ближайшее тцк?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:37

  stm написав:Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах. Абсолютно другая жизнь при любых раскладах. Морько тебе тоже боком вылезет, я
прикольно вы это UA закинули как будто он тут определяет какая из сторон выиграет. При этом к хотабу "где победы?" вопросов нет ). Нельзя ж быть настолько не логичной. Впрочем логика есть, когда победы хвала военным, а когда поражения - виноваты ухылянты. Ничего нового, обычная зе-пропаганда.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 17:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:38

  fox767676 написав:Ізраїлю треба діяти швидко
Камальї & компані "-"

Іран, ймовірно, провів підземне випробування ядерної зброї – це спричинило сейсмічну активність ~4,6 балів

Це сталося через добу після того, як іранські посадовці натякнули на можливість «нового рівня стримування», ймовірно, ядерного.

Сейсмологи та аналітики зазначають, що виявлені коливання схожі на ті, що фіксуються під час підземних ядерних випробувань.

Як це випробування вплине на війну України з рф?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 17:40

  Faceless написав:
flyman написав:десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
Для стилю життя як в циганському таборі


"В середньому вартість утримання однієї дитини у школах-інтернатах становить близько 80 тисяч грн на рік, а в будинках дитини – понад 160 тисяч грн."

в дет домах и то больше 300 баксов в месяц...
tester7336
 
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