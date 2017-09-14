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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:42
Бетон написав: UA написав: stm написав:
На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.
Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?
В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.
Мне тут предлагалось мыть снаряды.
СТМ, я могу носить вам их, ведь как мы с вами уже знаем, мужчины сильнее женщин, а вы - мойте.
При этом ждать ничего не нужно.
Подсказать ближайшее тцк?
Бетон, так мы пойдём в паре? Хартия в Харькове, договоримся ))) я ж уже мою, вы ж уже сильный )
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:45
stm написав:
Я не ищу мужчин здесь
stm написав:
Бетон, так мы пойдём в паре?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:47
fler написав: fox767676 написав:
Ізраїлю треба діяти швидко
Камальї & компані "-"
Іран, ймовірно, провів підземне випробування ядерної зброї – це спричинило сейсмічну активність ~4,6 балів
Це сталося через добу після того, як іранські посадовці натякнули на можливість «нового рівня стримування», ймовірно, ядерного.
Сейсмологи та аналітики зазначають, що виявлені коливання схожі на ті, що фіксуються під час підземних ядерних випробувань.
Як це випробування вплине на війну України з рф?
якщо б ви сумлінно вчились в радянській школі
то мали б знати
як ,наприклад, вплинув напад Японії на ПірлХарбор на Європейський театр війни
чи поразка Франції у Північній Америці вплинула на невтішні для росії підсумки Семірічної Війни і заколот проти Петра 3
Але ви розвішали свої кружевні труселя на військовій гілці і питаєте речі які видають в вас повного невігласа
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 07 жов, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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fox767676
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:48
stm написав: Letusrock написав: stm написав:
АндрейМ вначале забыл про 35 и уже во втором сообщении было 25. Люблю круглые даты тоже, удобно. А сейчас вообще пропал.
ви так сильно любите езопівську мову що не розумієте звичайної?
Коли вперше була знадана цифра 35 років, Андрій мав на увазі що стоячи на майдані в Х років (18 чи 25 чи 28) він сподівався побачили Україну в Європі до моменту КОЛИ ЙОМУ виповниться 35.
А ви вже собі кіно накрутили
Отвечу сразу и вам и Андрюхе. Если человек в 25 готов, в 35 готов, а в 45, когда уже и активов достаточно и дети есть, ноет о женщинах и как его обманули статуса состоявшегося человека он не заслуживает. Так бывает, в 45 тоже можно стать никем. Можно книги читать. Детройт вот Кейнса читает тоже.
І тільки СТМ вообразила, что представляет из себя такое цэбэ, що ліворуч і праворуч дає іншим оцінки, вигадує дурниці, перекручує, як заманеться.
І читає ... словники вялікого руцького язика Даля, які їй батьки залишили.
Харош вже до інших чіплятися.
Статуси воно роздає, ущербне.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:51
stm написав:
Вас не смущает что Летусрок, тестер и Хантер замолкают когда проигрывают в разговоре.
три раза ХА. я даже не начинаю там где не уверен.
или докажите обратное а не просто пук в воду?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:51
stm написав:
Мы о военнообязанных, это не о сексе Виталий, а о защите)
вас обязательно защитят. Вы супер оригинальная женщина)
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:52
fox767676 написав:
Ізраїлю треба діяти швидко
Камальї & компані "-"
Іран, ймовірно, провів підземне випробування ядерної зброї – це спричинило сейсмічну активність ~4,6 балів
Це сталося через добу після того, як іранські посадовці натякнули на можливість «нового рівня стримування», ймовірно, ядерного.
fox767676 написав: fler написав:
Як це випробування вплине на війну України з рф?
якщо б ви сумлінно вчились в радянській школі
то мали б знати
як ,наприклад, вплинув напад Японії на ПірлХарбор на Європейський театр війни
чи поразка Франції у Північній Америці вплинула на невтішні для росії ітоги Семірічної Війни і заколот проти Петра 3
Але ви розвішали свої кружевні труселя на військовій і питаєте речі які видають в вас повного невігласа
Тобто крім переходу на мою особистість вам немає що сказати по суті питання за темою гілки. Ок.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:52
tester7336 написав: stm написав:
Вас не смущает что Летусрок, тестер и Хантер замолкают когда проигрывают в разговоре.
три раза ХА. я даже не начинаю там где не уверен.
или докажите обратное а не просто пук в воду?
Давайте с Вами найдем наконец сиромаху и поможем?
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