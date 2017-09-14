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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:42
Бетон написав: UA написав: stm написав:
На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.
Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?
В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.
Мне тут предлагалось мыть снаряды.
СТМ, я могу носить вам их, ведь как мы с вами уже знаем, мужчины сильнее женщин, а вы - мойте.
При этом ждать ничего не нужно.
Подсказать ближайшее тцк?
Бетон, так мы пойдём в паре? Хартия в Харькове, договоримся ))) я ж уже мою, вы ж уже сильный )
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:45
stm написав:
Я не ищу мужчин здесь
stm написав:
Бетон, так мы пойдём в паре?
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Wirująświatła
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:52
fox767676 написав:
Ізраїлю треба діяти швидко
Камальї & компані "-"
Іран, ймовірно, провів підземне випробування ядерної зброї – це спричинило сейсмічну активність ~4,6 балів
Це сталося через добу після того, як іранські посадовці натякнули на можливість «нового рівня стримування», ймовірно, ядерного.
fox767676 написав: fler написав:
Як це випробування вплине на війну України з рф?
якщо б ви сумлінно вчились в радянській школі
то мали б знати
як ,наприклад, вплинув напад Японії на ПірлХарбор на Європейський театр війни
чи поразка Франції у Північній Америці вплинула на невтішні для росії ітоги Семірічної Війни і заколот проти Петра 3
Але ви розвішали свої кружевні труселя на військовій і питаєте речі які видають в вас повного невігласа
Тобто крім переходу на мою особистість вам немає що сказати по суті питання за темою гілки. Ок.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:52
tester7336 написав: stm написав:
Вас не смущает что Летусрок, тестер и Хантер замолкают когда проигрывают в разговоре.
три раза ХА. я даже не начинаю там где не уверен.
или докажите обратное а не просто пук в воду?
Давайте с Вами найдем наконец сиромаху и поможем?
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:55
detroytred написав:
І тільки СТМ вообразила, что представляет из себя такое цэбэ, що ліворуч і праворуч дає іншим оцінки, вигадує дурниці, перекручує, як заманеться.
І читає ... словники вялікого руцького язика Даля, які їй батьки залишили.
Харош вже до інших чіплятися.
Статуси воно роздає, ущербне.
Вы, когда Прохожий назвал Мимохода унылым сразу начали в диалог входить. Свой статус защищать )))
Хотя бы потрольте соседа, прошу Вас. )))
К Хотабу у меня претензия на Ваш счёт, он обещал. Но проблема что как раз при всей мускулинности слабых он не обижает...
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:01
Wirująświatła написав: stm написав:
Но проблема что как раз при всей мускулинности слабых он не обижает...
шоб не наваляли, а сильные женщин, детей и инвалидов не трогают. Тут для хотаба рисков нет. Хотаба здесь обосрал кто хотел, даже относительно новенький tester7336 пришёл и сразу обосрал.
Виталий, посмотрите на свою аватарку и на мою. И давайте вспомним прикол ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))
Ущербных Хотаб обижает, может и не сразу...
Востаннє редагувалось stm
в Пон 07 жов, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:06
stm написав: Бетон написав: stm написав:
На сегодня меня даже если и возьмут, то максимум на мед.
Без мед. специальности?
Зачем?
Откачивать ношатырем после увиденных кишок снаружи?
В стрелки, в пехоту. Будешь создавать кучность, оттягивая на себя БК минометного расчета.
В плен тебя с удовольствием возьмут.
Может тебя даже на пару часов хватит.
Мне тут предлагалось мыть снаряды.
СТМ, я могу носить вам их, ведь как мы с вами уже знаем, мужчины сильнее женщин, а вы - мойте.
При этом ждать ничего не нужно.
Подсказать ближайшее тцк?
Бетон, так мы пойдём в паре? Хартия в Харькове, договоримся ))) я ж уже мою, вы ж уже сильный )
дам нужно пропускать вперёд.
вы там почву подготовьте, быт, все дела, а я подтянусь
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Бетон
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:07
tester7336 написав: stm написав:
смотрят на Вас и вначале не понимают, потом возмущаются, но Вас нет, Вы никто. Звать вас никак.
вы про своих родственников можете написать что они на фронте думают про нас?
Про друзей могу. Про женщин они спрашивают "как ты?" будучи не в лучших условиях для помощи. Про людей которые закинут денег по первой просьбе очень позитивно, там всё ломается, вечно всего не хватает и в принципе полная жопа с командованием, с народом в генделыках, вообще с жизнью как таковой. Моего админа, вышедшего за хлебушком, прикиньте, в штурмовики не отправили, не сказать что я расстроенна, но я вам и не верила...
Где, сиромаху найти, хочу помочь на общественных началах если Вы не можете, а очень переживаете.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:08
flyman написав: ЛАД написав:
Запропонуйте дієві і бажано швидкі методи боротьби з корупцією.
Окрім масових розстрілів без суда і слідства.
Зменшити держапарат в 3 рази, зменшити втручання держави в діла пересічених, загалом те що каже Любарський, і що робить Мілей в Аргентині
Цыплят по осени считают. Посмотрим на результаты Милея.
В Сингапуре и др. странах делали иначе и результаты есть. Правда не так быстро.
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