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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10263102641026510266>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:09

  Бетон написав:дам нужно пропускать вперёд.
вы там почву подготовьте, быт, все дела, а я подтянусь

Всегда видно джентльмена готового на всё готовое )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И второе. "Інакше всі звільняться від падлючних штабних, а за рік підуть в кращі частини...". В результате "кращі частини" наберут людей, может, даже конкуренция будет, а что делать остальным? Или вы думаете, что "кращі частини" смогут удержать весь фронт?

ІМХО, армійський довбоєбізм треба лікувати.
Якщо не можна міняти генералів і полковників на більш адекватних - тоді так, хай люди переходять до більш адекватних. Стандарти НАТО знизу, так би мовити.
А тоді по тим, що пролюбили особовий склад - оргвиводи.
Я розумію, що методика має купу ризиків і недоліків, але по факту, те що зараз - набагато гірше.
Особливо з приданими підрозділами.
Чесно кажучи, якби рускі не були ще більшими неадекватами, то в деяких підрозділах вже спокійно й до братання дійшло би...

Братание, по-моему, вызывается другими причинами, а не армейским "довбоєбізмом".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:12

  stm написав:
  Wirująświatła написав:
  stm написав:Но проблема что как раз при всей мускулинности слабых он не обижает...
шоб не наваляли, а сильные женщин, детей и инвалидов не трогают. Тут для хотаба рисков нет. Хотаба здесь обосрал кто хотел, даже относительно новенький tester7336 пришёл и сразу обосрал.

Виталий, посмотрите на свою аватарку и на мою. И давайте вспомним прикол ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))

Stm скажіть ну от який конструктив від ваших езопівських приколів останні 3-4 сторінки? ні зради, ні перемоги, писанина ні про що
Ви там десь вище згазали мене і ще кількох в контексті "умолкает")). Вам би це теж не завадило.
Коли я бачу що діалог немає сенсу (кожна з сторін лишається при своєму) то мені не цікаво перегавкуватись 10-20 сторінок. Я б на місці адміна обмежив діалоги макс. 5 повідомленнями.
Тут і так достатньо любителів суперечити заради суперечки. Один два роки суперечив з приводу елементарної речі яка гуглиться за 20 секунд
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:14

  Letusrock написав:Stm скажіть ну от який конструктив від ваших езопівських приколів останні 3-4 сторінки? ні зради, ні перемоги, писанина ні про що
Ви там десь вище згазали мене і ще кількох в контексті "умолкает")). Вам би це теж не завадило.
Коли я бачу що діалог немає сенсу (кожна з сторін лишається при своєму) то мені не цікаво перегавкуватись 10-20 сторінок. Я б на місці адміна обмежив діалоги макс. 5 повідомленнями.
Тут і так достатньо любителів суперечити заради суперечки. Один два роки суперечив з приводу елементарної речі яка гуглиться за 20 секунд

А от вашего всё плохо, нас бьют ТЦК, мы сиромахи, но вообще гордые, готовые бежать от первого выстрела?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Мой партнёр в прошлом

Ага. Таки он теперь в прошлом. Позиция "я рождена для любви..." его все же не устроила :lol:
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:16

Україна не буде продовжувати угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії. Про це сказав прем'єр-міністр Дениса Шмигаля під час спільної пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді у понеділок, 7 жовтня.

це та що до кінця 2024?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:19

  Letusrock написав:
Україна не буде продовжувати угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії. Про це сказав прем'єр-міністр Дениса Шмигаля під час спільної пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді у понеділок, 7 жовтня.

це та що до кінця 2024?
в рф какая то западная компания купит газ и заключит договор о транзите. с рф у нас договора не будет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:19

  stm написав:
  АндрейМ написав:Пессимистично... Хотелось бы увидить "Европу" в Украине при своей жизни. Я был на обоих Майданах. На первом думал, что к моим 35-ти годам я буду жить в другой Украине, но в 35 уже думал, что хотя бы следующие поколения пусть эту Украину увидят.

35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?

Вы неправильно поняли - 35 в 2014. Или даже позже.
Мнение что Европе мы не нужны так же ошибочно.
Нужны, но, видимо, не очень. За столько лет не приняли (проситься мы начали ещё 20 лет назад).
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 жов, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:21

  Mimohod написав:
  stm написав:Мой партнёр в прошлом

Ага. Таки он теперь в прошлом. Позиция "я рождена для любви..." его все же не устроила :lol:

Меня не устроила позиция в войну, ты приезжай, а твои сестра с 2мя детьми и её беременная подруга пускай снимают жильё. Так получилось что меня разрывали на части с жильём"приезжай к нам, к нашим друзьям со всей сворой за бесплатно, пока не закончится война" победила. Мне выслали мои 7 купальников зато, теперь у меня 15. Я купила 7+1 что бы отомстить, но как я говорила у судьбы охуенное чувство юмора )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:24

  stm написав:
  Letusrock написав:Stm скажіть ну от який конструктив від ваших езопівських приколів останні 3-4 сторінки? ні зради, ні перемоги, писанина ні про що
Ви там десь вище згазали мене і ще кількох в контексті "умолкает")). Вам би це теж не завадило.
Коли я бачу що діалог немає сенсу (кожна з сторін лишається при своєму) то мені не цікаво перегавкуватись 10-20 сторінок. Я б на місці адміна обмежив діалоги макс. 5 повідомленнями.
Тут і так достатньо любителів суперечити заради суперечки. Один два роки суперечив з приводу елементарної речі яка гуглиться за 20 секунд

А от вашего всё плохо, нас бьют ТЦК, мы сиромахи, но вообще гордые, готовые бежать от первого выстрела?

я створюю баланс, щоб від солодких співів fler i Кo у вас не злиплась клавіатура
А по друге, хотів поділитись спостереженням, на цього форумі еволюція зробила черговий виток, віддалено і короткі строки вивела новий вид яструбів які вміють ховати голову в пісок.. "іпсо, брехня, агенти, абырвагл"
Letusrock
 
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