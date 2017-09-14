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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10263102641026510266

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:28

  Mimohod написав:
  stm написав:Мой партнёр в прошлом

Ага. Таки он теперь в прошлом. Позиция "я рождена для любви..." его все же не устроила :lol:

Значит ли это, что вы от женщин требуете собирать шкаф или уходите, если они отказываются выполнять работу по дому с "молотком, дрелью, отверткой"?)))
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:28

  ЛАД написав:...
Мнение что Европе мы не нужны так же ошибочно.
Нужны, но, видимо, не очень. За столько лет не приняли (проситься мы начали ещё 20 лет назад).

а ми що досягли рівня розвитку, щоб нас прийняли???

треба не проситися, а реформуватися - в як поляки в 90х... або як прибалти...

а у нас то братський нарід, то дешевий газ - тепер вихаркуємо криваво...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:36

  Бетон написав:Андрей пишет на недоступном для оппонентов, интеллектуальном уровне.
Сомневаюсь, что они вообще понимают суть


рівень і правда, якийсь недосяжний, тільки от на "хлопчика зі скрипкою" щось не дотягує. вашє.
от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"? чи взагалі намагатиметься зникнути, щоб і його до того самого кола не підключили (хто його знає що в тієї гопоти в голові)? а що, має право, своя ж шкіра вона така.

пс. андрійм , ви постійно пишете про те, що жінок потрібно в армію, рівноправ'я ж, то це слід розуміти як те, що ваша дружина вже напівдорозі туди? вас вже неодноразово запитували, але ви якось ігноруєте це запитання.

ппс. що закрити тему чоловіків та жінок, достатньо подивитися на таблиці світових рекордів, скажімо в легкій та важкій атлетиках. і все стане зрозумілим. для тих, хто може взагалі розуміти. з тими результами, з якими жінки виграють світові першості, чоловікам навіть на чемпіонаті україни нічого не світить.
а, да, "інтелектуал" ж. то жінки і чоловіки навіть в шахи разом не грають.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:45

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  stm написав:Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах. Абсолютно другая жизнь при любых раскладах. Морько тебе тоже боком вылезет, я
прикольно вы это UA закинули как будто он тут определяет какая из сторон выиграет. При этом к хотабу "где победы?" вопросов нет ). Нельзя ж быть настолько не логичной. Впрочем логика есть, когда победы хвала военным, а когда поражения - виноваты ухылянты. Ничего нового, обычная зе-пропаганда.

Тут человек 5 объясняют остальным почему все обязаны умереть, а они и их ближайшие родичи нет.
Вирус Наталки Мосийчук. Та на 100000% уверенна что её сын должен счастливо жить, а сыновья других сдохнуть.
Проиграет более тупая сторона.

А выиграть это кто? ЮА не самый умный, Европе не очень если будет а вы не европеец, то? Это простая логика, у вас меньше денег, меньше связей и это кризис и?
Мы с Европой в одной лодке и вопрос все черпают как могут или слишком умных на собиралось? Вы если хотя бы баблом друзьям не помогаете не лучше АндрейМ. Бетона пока не трогаю, он не безнадёжен. Сильный чувак, с хромым чувством юмора, покупающий снарягу тому кого забрали, норм. Есть над чем работать ) польский злотый опять же по деньгам (я ж на них падкая) это не гривны)))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:57

  wild.tomcat написав:рівень і правда, якийсь недосяжний, тільки от на "хлопчика зі скрипкою" щось не дотягує. вашє.
от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"? чи взагалі намагатиметься зникнути, щоб і його до того самого кола не підключили (хто його знає що в тієї гопоти в голові)? а що, має право, своя ж шкіра вона така.

Ні!
Він отримає відстрочку.
Або піде на влк, щоб воно визначило придатний чи ні відбиватися.
Або для стимулу треба буде йому грошове забезпечення видавати; забезпечувати знаряддям, харчами і т.д.
Ще й відпустки, льготи і т.д.
Або на хфорумі буде обгоренням займатися.

Тобто або аналогія з нападом гопників на сім'ю недоречна, або нічого дивного нема.

Тут реально випадок, коли в кожного своя правда.
І вирішення полягає навіть не у визначенні, що понад усе, а у тому - хто кого зможе примусити.
Тобто продавити свою правду.

Визначення "що понад усе" -- це лише самий демократичний державний варіант.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 жов, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:24

"Норвегія твердо підтримує Україну. Україна має величезну потребу як у військовій, так і в цивільній підтримці у своїй боротьбі, щоб захиститися від Росії. Ми збільшуємо асигнування на 2024 рік до загальної суми 27 мільярдів норвезьких крон. Водночас ми продовжуємо Програму підтримки Нансена для України ще на три роки та збільшуємо загальну структуру фінансування з 75 мільярдів до 135 мільярдів норвезьких крон. Здатність України захищати себе має важливе значення для українського народу, а також для забезпечення безпеки та безпеки Європи", - наголосив Йонас Гар Стьоре.

Він додав, що уряд Норвегії вже поінформував Стортинг (парламент Норвегії) про масштаби та цілі підтримки.

Стьоре зауважив, що запропонований план є радше мінімумом, ніж максимальною сумою фінансування для України, і норвезький уряд постійно оцінюватиме необхідність розширення програми. Зокрема, у 2023 та 2024 роках на підтримку України додатково до запланованих сум було виділено 2,5 млрд та 7 млрд крон відповідно.

https://bin.ua/top/320320-norvegiya-zbilshit-programu-pidtrimki-dlya.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:28

Россия бьет рекорды по потерям

⚔️Военные действия и быт
В сентябре 2024 года Россия столкнулась с рекордными потерями в Украине. Среднесуточные потери российских войск, включая убитых и раненых, достигли 1 271 человека в день.

По данным британской разведки, этот показатель превысил предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2024 года, когда ежедневные потери составляли 1 262 человека.

https://x.com/DefenceHQ/status/1843198787097124968

Тому і ростуть виплати
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:29

Кстати, в Харькове уже неделю вечером светло на улицах (до 11 часов). Смотришь в окно на огни в городе... непривычно и радостно.
А ещё у меня недалеко от дома 3 дня как заработал фонтан с цветовой подсветкой (до 19.00). К фонтану собирается куча народу. Не работал 2 года.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:31

Журналісти з’ясували, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія Міноборони 8) , фактично замінили на непридатну до споживання суміш сухожиль, шкіри та жирової тканини. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/7/7478567/

лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.

За словами журналістів, мова йде фактично про підміну вмісту у таких консервах, замість м’яса їх наповнюють сухожиллями, шкірою і жировою тканиною.

Військовослужбовці з якими поспілкувалися журналісти, найбільше нарікають на м’ясні та рибні консерви, що є основою харчування військових під час виконання бойових завдань. "Замість м’яса – шкіра тварин, сардини чи кілька в томаті – взагалі отрута. Не відповідають ані смаковим якостями, ані тому, що вказано на етикетках", – розповідає боєць Запорізького напрямку.

Експерти встановили, що понад 60% вмісту бляшанки складає вода – точніше ріденький бульйон". :oops: :shock:
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