Додано: Пон 07 жов, 2024 18:36

Бетон написав: Андрей пишет на недоступном для оппонентов, интеллектуальном уровне.

Сомневаюсь, что они вообще понимают суть Андрей пишет на недоступном для оппонентов, интеллектуальном уровне.Сомневаюсь, что они вообще понимают суть

рівень і правда, якийсь недосяжний, тільки от на "хлопчика зі скрипкою" щось не дотягує. вашє.от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"? чи взагалі намагатиметься зникнути, щоб і його до того самого кола не підключили (хто його знає що в тієї гопоти в голові)? а що, має право, своя ж шкіра вона така.пс., ви постійно пишете про те, що жінок потрібно в армію, рівноправ'я ж, то це слід розуміти як те, що ваша дружина вже напівдорозі туди? вас вже неодноразово запитували, але ви якось ігноруєте це запитання.ппс. що закрити тему чоловіків та жінок, достатньо подивитися на таблиці світових рекордів, скажімо в легкій та важкій атлетиках. і все стане зрозумілим. для тих, хто може взагалі розуміти. з тими результами, з якими жінки виграють світові першості, чоловікам навіть на чемпіонаті україни нічого не світить.а, да, "інтелектуал" ж. то жінки і чоловіки навіть в шахи разом не грають.