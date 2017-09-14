Значит ли это, что вы от женщин требуете собирать шкаф или уходите, если они отказываются выполнять работу по дому с "молотком, дрелью, отверткой"?)))
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:28
Додано: Пон 07 жов, 2024 18:28
а ми що досягли рівня розвитку, щоб нас прийняли???
треба не проситися, а реформуватися - в як поляки в 90х... або як прибалти...
а у нас то братський нарід, то дешевий газ - тепер вихаркуємо криваво...
Додано: Пон 07 жов, 2024 18:36
рівень і правда, якийсь недосяжний, тільки от на "хлопчика зі скрипкою" щось не дотягує. вашє.
от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"? чи взагалі намагатиметься зникнути, щоб і його до того самого кола не підключили (хто його знає що в тієї гопоти в голові)? а що, має право, своя ж шкіра вона така.
пс. андрійм , ви постійно пишете про те, що жінок потрібно в армію, рівноправ'я ж, то це слід розуміти як те, що ваша дружина вже напівдорозі туди? вас вже неодноразово запитували, але ви якось ігноруєте це запитання.
ппс. що закрити тему чоловіків та жінок, достатньо подивитися на таблиці світових рекордів, скажімо в легкій та важкій атлетиках. і все стане зрозумілим. для тих, хто може взагалі розуміти. з тими результами, з якими жінки виграють світові першості, чоловікам навіть на чемпіонаті україни нічого не світить.
а, да, "інтелектуал" ж. то жінки і чоловіки навіть в шахи разом не грають.
Додано: Пон 07 жов, 2024 18:45
А выиграть это кто? ЮА не самый умный, Европе не очень если будет а вы не европеец, то? Это простая логика, у вас меньше денег, меньше связей и это кризис и?
Мы с Европой в одной лодке и вопрос все черпают как могут или слишком умных на собиралось? Вы если хотя бы баблом друзьям не помогаете не лучше АндрейМ. Бетона пока не трогаю, он не безнадёжен. Сильный чувак, с хромым чувством юмора, покупающий снарягу тому кого забрали, норм. Есть над чем работать ) польский злотый опять же по деньгам (я ж на них падкая) это не гривны)))
Додано: Пон 07 жов, 2024 18:57
Ні!
Він отримає відстрочку.
Або піде на влк, щоб воно визначило придатний чи ні відбиватися.
Або для стимулу треба буде йому грошове забезпечення видавати; забезпечувати знаряддям, харчами і т.д.
Ще й відпустки, льготи і т.д.
Або на хфорумі буде обгоренням займатися.
Тобто або аналогія з нападом гопників на сім'ю недоречна, або нічого дивного нема.
Тут реально випадок, коли в кожного своя правда.
І вирішення полягає навіть не у визначенні, що понад усе, а у тому - хто кого зможе примусити.
Тобто продавити свою правду.
Визначення "що понад усе" -- це лише самий демократичний державний варіант.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 жов, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:24
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:28
Россия бьет рекорды по потерям
⚔️Военные действия и быт
В сентябре 2024 года Россия столкнулась с рекордными потерями в Украине. Среднесуточные потери российских войск, включая убитых и раненых, достигли 1 271 человека в день.
По данным британской разведки, этот показатель превысил предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2024 года, когда ежедневные потери составляли 1 262 человека.
Тому і ростуть виплати
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:29
Кстати, в Харькове уже неделю вечером светло на улицах (до 11 часов). Смотришь в окно на огни в городе... непривычно и радостно.
А ещё у меня недалеко от дома 3 дня как заработал фонтан с цветовой подсветкой (до 19.00). К фонтану собирается куча народу. Не работал 2 года.
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:31
Журналісти з’ясували, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія Міноборони , фактично замінили на непридатну до споживання суміш сухожиль, шкіри та жирової тканини.
лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.
За словами журналістів, мова йде фактично про підміну вмісту у таких консервах, замість м’яса їх наповнюють сухожиллями, шкірою і жировою тканиною.
Військовослужбовці з якими поспілкувалися журналісти, найбільше нарікають на м’ясні та рибні консерви, що є основою харчування військових під час виконання бойових завдань. "Замість м’яса – шкіра тварин, сардини чи кілька в томаті – взагалі отрута. Не відповідають ані смаковим якостями, ані тому, що вказано на етикетках", – розповідає боєць Запорізького напрямку.
Експерти встановили, що понад 60% вмісту бляшанки складає вода – точніше ріденький бульйон".
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:34
богообрані прискорять звільнення Нової Сарматії
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