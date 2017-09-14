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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10265102661026710268>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:36

Только заголовки новостей:
Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль;
Україна не продовжуватиме угоду з «Газпромом»: Шмигаль обговорив транзит газу з Фіцо;
Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині;
Словаччина виділила 500 тисяч євро на енергетичні потреби України;
Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава - Шмигаль;
Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту - Фіцо.
https://bin.ua/news/
Не такие уж прямо враги?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:36

  tester7336 написав:
  Faceless написав:
flyman написав:десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
Для стилю життя як в циганському таборі


"В середньому вартість утримання однієї дитини у школах-інтернатах становить близько 80 тисяч грн на рік, а в будинках дитини – понад 160 тисяч грн."

в дет домах и то больше 300 баксов в месяц...

прожитковий мінімум держава встановила
на дітей до 6 років – 2 563 грн;
на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;
для працездатних осіб – 3 028 грн;
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:39

  flyman написав:прожитковий мінімум держава встановила
на дітей до 6 років – 2 563 грн;
на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;
для працездатних осіб – 3 028 грн;

а минимум который воруется из бюджета какой?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:48

  fler написав:
  Mimohod написав:
  stm написав:Мой партнёр в прошлом

Ага. Таки он теперь в прошлом. Позиция "я рождена для любви..." его все же не устроила :lol:

Значит ли это, что вы от женщин требуете собирать шкаф или уходите, если они отказываются выполнять работу по дому с "молотком, дрелью, отверткой"?)))

Там було "холд май beer шуруповер baby", а не збирай всю мебель сама, бо в мене лапки. Прохання жінки: "зніми каструлю з плити" не означає, що чоловік шеф-кухар в сім"ї.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:50

  flyman написав:Прохання жінки: "зніми каструлю з плити" не означає, що чоловік шеф-кухар в сім"ї.
андрей война сделала тебя жестоким
  stm написав:Ущербных Хотаб обижает, может и не сразу...
когда обидит скажете, я с ним поговорю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:01

М’ясо дорожчає

Новый рекорд: 3 миллиона за подписание контракта

⚡️СМИ
https://meduza.io/news/2024/10/07/glava ... bu-v-armii
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:11

  Ukrainian написав:М’ясо дорожчає

Новый рекорд: 3 миллиона за подписание контракта

⚡️СМИ
https://meduza.io/news/2024/10/07/glava ... bu-v-armii

і ти все ще в Канаді?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:15

говорун мамкин))

Wirująświatła


когда обидит скажете, я с ним поговорю


…, перепроверяя, точно ли закрыта личка, и проворачивая на третий оборот замок входной двери ирпенятника :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:22

  UA написав:
  stm написав:35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?

Гормональный уровень? не?
Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.
Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.
Уже нет времени.

Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.

Есть вариант чуда со смутой в рф.

Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.
Через 1-2 месяца такое писать начнут все.

Я тебе(не против на ТЫ?) так скажу
Кроме смуты есть два недорогих и возможных и эффективных варианта
Первый просто нажатием кнопки вытереть с серверов все упоминания об электронных деньгах связанных с лицами с российским гражданством или субьектами/обьектами контролируемыми ими, предварительно правда записать шо и в какой валюте у кого и где лежало, может Каспарову или жене бутерброда шото и вернут, остальные - велком в 92-93й года, меняем кастрюли на колбасу и доски на резину для тачки-ельчинючки
Кроме ЖД и возможно авиа всё станет наглухо, придётся завозить с Шанхаю триллион рикш с подогревом
Второй пожёстче и партнёрам по НАТЕ может не понравится, посольства там у них и партнёры по биЗьнесу с несколькими паспортами, в прошлый раз 83 года назад его не реализовали почему то - ипануть волховский каскад шлюзов и станций, подымающих воду от слияния Оки и Волги для собственно снабжения водой мегаполиса в 20млн. с таджикоузбеками человек, хрясь по механизмам и воротам и усё, карачун, это не три состава с генераторами в Мацкву завезти шоб они во дворах мирно тарахтели, особенно эффективно перед морозами минус 20-30 которые в этом году там точно будут. Парно можно и ТЭСы покошмарить но то такэ, проще намного восстанавливать, ну за каналью тоже в принципе не забываем, дизентерия и холера с тифом не будут дремать с тамошней плотностью населения и ждать парад на 9 мая.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 07 жов, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:я превращусь в вас, мне мужчины будут нужны только для одного


Партнер, чоловікИ.
Бідний чолов'яга.

Андрій не корміть, не має сенсу, та і це без сенсу.
BeneFuckTor
 
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