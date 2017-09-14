Додано: Пон 07 жов, 2024 20:22

UA написав: stm написав: 35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось? 35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?

Гормональный уровень? не?

Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.

Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.

Уже нет времени.



Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.



Есть вариант чуда со смутой в рф.



Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.

Через 1-2 месяца такое писать начнут все. Гормональный уровень? не?Именно поэтому 59 летние насильно мобилизованные Ze гвардейцы проиграют эту войну.Мобилизовать М18-25 ещё можно успеть. Обучить хоть бы на уровне подготовки армии рф - нет.Уже нет времени.Сейчас есть только варианты с условиями позорного мира.Есть вариант чуда со смутой в рф.Как обычно, сейчас этот пост сочтут зрадой.Через 1-2 месяца такое писать начнут все.

Я тебе(не против на ТЫ?) так скажуКроме смуты есть два недорогих и возможных и эффективных вариантаПервый просто нажатием кнопки вытереть с серверов все упоминания об электронных деньгах связанных с лицами с российским гражданством или субьектами/обьектами контролируемыми ими, предварительно правда записать шо и в какой валюте у кого и где лежало, может Каспарову или жене бутерброда шото и вернут, остальные - велком в 92-93й года, меняем кастрюли на колбасу и доски на резину для тачки-ельчинючкиКроме ЖД и возможно авиа всё станет наглухо, придётся завозить с Шанхаю триллион рикш с подогревомВторой пожёстче и партнёрам по НАТЕ может не понравится, посольства там у них и партнёры по биЗьнесу с несколькими паспортами, в прошлый раз 83 года назад его не реализовали почему то - ипануть волховский каскад шлюзов и станций, подымающих воду от слияния Оки и Волги для собственно снабжения водой мегаполиса в 20млн. с таджикоузбеками человек, хрясь по механизмам и воротам и усё, карачун, это не три состава с генераторами в Мацкву завезти шоб они во дворах мирно тарахтели, особенно эффективно перед морозами минус 20-30 которые в этом году там точно будут. Парно можно и ТЭСы покошмарить но то такэ, проще намного восстанавливать, ну за каналью тоже в принципе не забываем, дизентерия и холера с тифом не будут дремать с тамошней плотностью населения и ждать парад на 9 мая.