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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1026610267102681026910270>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:26

«Я можу офіційно оголосити, що перші нідерландські F-16 доставлені в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта з 24 літаків прибудуть у найближчі місяці», — написав він.

Брекельманс додав, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну. Тож він озвучив план дій щодо безпілотних літальних апаратів.

«На суму 400 мільйонів євро ми надамо передові безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах», — наголосив очільник відомства.
https://hromadske.radio/news/2024/10/06 ... iderlandiv
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:33

  барабашов написав:Кроме смуты есть два недорогих и возможных и эффективных варианта

А зачем им это? их никто не тронет. Да и некак трогать,пока нами заняты. Все просто и без рисков. А загонять в угол ну такое.. Гитлер бы точно долбанул ядеркой,если бы мог. Хуйло не гитлер,но зачем рисковать? Нехай чублятся дикари,одна польза. Не?
Velz
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:50

  detroytred написав:
  wild.tomcat написав:рівень і правда, якийсь недосяжний, тільки от на "хлопчика зі скрипкою" щось не дотягує. вашє.
от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"? чи взагалі намагатиметься зникнути, щоб і його до того самого кола не підключили (хто його знає що в тієї гопоти в голові)? а що, має право, своя ж шкіра вона така.

Ні!
Він отримає відстрочку.
Або піде на влк, щоб воно визначило придатний чи ні відбиватися.
Або для стимулу треба буде йому грошове забезпечення видавати; забезпечувати знаряддям, харчами і т.д.
Ще й відпустки, льготи і т.д.
Або на хфорумі буде обгоренням займатися.

Тобто або аналогія з нападом гопників на сім'ю недоречна, або нічого дивного нема.

Тут реально випадок, коли в кожного своя правда.
І вирішення полягає навіть не у визначенні, що понад усе, а у тому - хто кого зможе примусити.
Тобто продавити свою правду.

Визначення "що понад усе" -- це лише самий демократичний державний варіант.



таке враження, що хтось перед тим, як писати цей потік підсвідомого, не закусив добре. яке відношення має влк до поставленого запитання? чому аналогія недоречна? хто таке сказав?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:52

  stm написав: Бетона пока не трогаю, он не безнадёжен. Сильный чувак, с хромым чувством юмора, покупающий снарягу тому кого забрали, норм. Есть над чем работать ) польский злотый опять же по деньгам (я ж на них падкая) это не гривны)))

я буду носить снаряды, вы будете мыть. купим вам ещё пару купальников. так романтично
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:03

  stm написав:Давайте с Вами найдем наконец сиромаху и поможем?


вы уточняйте что имеете ввиду. у меня мелафона нет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:05

  stm написав:Про друзей могу.


я задавал другой вопрос...
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:08

  stm написав:Где, сиромаху найти, хочу помочь на общественных началах если Вы не можете, а очень переживаете.


долярчик вас не устраивает?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:12

  wild.tomcat написав:
  detroytred написав:
  wild.tomcat написав:рівень і правда, якийсь недосяжний, тільки от на "хлопчика зі скрипкою" щось не дотягує. вашє.
от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"? чи взагалі намагатиметься зникнути, щоб і його до того самого кола не підключили (хто його знає що в тієї гопоти в голові)? а що, має право, своя ж шкіра вона така.

Ні!
Він отримає відстрочку.
Або піде на влк, щоб воно визначило придатний чи ні відбиватися.
Або для стимулу треба буде йому грошове забезпечення видавати; забезпечувати знаряддям, харчами і т.д.
Ще й відпустки, льготи і т.д.
Або на хфорумі буде обгоренням займатися.

Тобто або аналогія з нападом гопників на сім'ю недоречна, або нічого дивного нема.

Тут реально випадок, коли в кожного своя правда.
І вирішення полягає навіть не у визначенні, що понад усе, а у тому - хто кого зможе примусити.
Тобто продавити свою правду.

Визначення "що понад усе" -- це лише самий демократичний державний варіант.



таке враження, що хтось перед тим, як писати цей потік підсвідомого, не закусив добре. яке відношення має влк до поставленого запитання? чому аналогія недоречна? хто таке сказав?

Алаверди:
Кеп-очевидне, що таке сказав я.

Згоден, треба було коротше - поставлене запитання в контексті аналогії з захистом країни, про який і була мова, є потоком підсвідомого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:21

  Бетон написав:
  stm написав: Бетона пока не трогаю, он не безнадёжен. Сильный чувак, с хромым чувством юмора, покупающий снарягу тому кого забрали, норм. Есть над чем работать ) польский злотый опять же по деньгам (я ж на них падкая) это не гривны)))

я буду носить снаряды, вы будете мыть. купим вам ещё пару купальников. так романтично

Опять обманываете, мы ж уже определились что я первая, а Вы как нибудь потом )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Киев ведёт закрытые переговоры о мирном соглашении, в рамках которого рф сохранит контроль над оккупированными украинскими территориями, но её суверенитет над ними признан не будет, - Financial Times

Вместе с тем допускается возможность присоединения Украины к НАТО или предоставление ей эквивалентных гарантий безопасности.

При этом, отмечает издание, сомнительно, что у путина есть стимул к переговорам в формате "земля в обмен на мир", пока он верит в возможность военных успехов рф. Однако москву могут подтолкнуть к заключению соглашения, приемлемого как для Украины, так и Запада.
GALeon
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