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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1026710268102691027010271>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:25

  tester7336 написав:
  stm написав:Давайте с Вами найдем наконец сиромаху и поможем?


вы уточняйте что имеете ввиду. у меня мелафона нет.

Впервые слово сиромаха использовали Вы и пользуетесь неоднократно. Вот я и спрашиваю кто есть сиромаха? Лапочка Летусрок мне сообщил что не он. АндрейМ сообщил что много книг читает и поэтому тоже не он. Я ведь гадаю, как могу тоже без мелафона.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:25

Найближчими днями Україна оголосить план перемоги, — Зеленський :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... skiy-video

зелена шмаркля нюхнула коксу і зварганила черговий план :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:35

  jump написав:Найближчими днями Україна оголосить план перемоги, — Зеленський :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... skiy-video

зелена шмаркля нюхнула коксу і зварганила черговий план :lol:

Там думають, що то як в кіно чи на сцені, хороший артист тримає хорошу паузу, але публіка вже готова котити "веселі яйця"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:46

  fox767676 написав:Мене приміряє з майданом лише відкрита інфільтрація рос.громадян в уряд /cилові структури януковича. Але я не пам'ятаю щоб це якось висвітлювалось до чи під час майдану.
Я помиляюсь і щось прогавив тоді ?
Основні гасла майдану (корупція,"зубожіння", сашастоматолог, Європа вже завтра) були відверто,майже злочинно, наївні, не вартували того рівня протистояння.


Именно. В соцсетях вовсю разгонялся социальный аспект противостояния "мы тут худеем а они с жиру бесятся" (ну там Золотой Унитаз который все видели "кум сам чинил" но по факту так и не оказалось) который народу заходил на ура. Это я помню хорошо. И еще хорошо помню как раскручивали первый Майдан - пошли к универу Шевченко давить на администрацию чтоб отпустили студентов бастовать - а что не сделает студент чтоб только не сидеть на парах? И место также класно подобрали - Майдан - киевляне и так привыкли там собираться - на любой праздник или просто концерт там и так легко собирался миллион человек просто поорать "Киев", поэтому там легко собрали много народа. А далее понятно - где много народа, там всегда найдется кто-то кто что-то учудит, чисто по статистике, ну и далее "какой ужас максимальный репост и т.п.". А ведь хорошо же жили так если подумать.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:51

  tester7336 написав:
  stm написав:Где, сиромаху найти, хочу помочь на общественных началах если Вы не можете, а очень переживаете.


долярчик вас не устраивает?

Я верно понимаю что все кто на фронте это сиромахи? А АндрейМы это кто?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:53

  katso написав: А ведь хорошо же жили так если подумать.


То ли еще будет. Я 2021 вспоминаю,как сладкий сон. Думаю придет время когда 2024 тоже будем вспоминать. Тогда была вода, иногда даже электричество. И мужики на улицах ходили, в гражданском!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:56


"Посилиться і знову нападе".
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:56

  flyman написав:прожитковий мінімум держава встановила
на дітей до 6 років – 2 563 грн;
на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;
для працездатних осіб – 3 028 грн;


и к чему эти данные?
показать что наше государство считает свое население еще ниже цыганского табора?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:58

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:прожитковий мінімум держава встановила
на дітей до 6 років – 2 563 грн;
на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;
для працездатних осіб – 3 028 грн;
а минимум который воруется из бюджета какой?
Набагато менший ніж основна маса тут присутніх нафантазовує
Наприклад
З нового
https://biz.censor.net/news/3513588/politsiya_provela_obshuky_u_kompaniyi_avtomagistralpivden
Підозрюють в нанесенні збитків Державі на1 млрд грн
Обєми тендерів виграних
2020- 28,8млрд грн
2021- 26,1млрд грн
2022 - 6 млрд грн
2023 -11,7млрд грн
Всього=72,6млрд грн
1млрд до 72,6млрд=1,4%
Оповідання що ТІЛЬКИ одна компанія вкрала і було ще..до уваги не беруться , бо інші крали в приблизно таких самих межах...
10 компаній вкрали 10 млрд при освоєнні 726 млрд грн Бюджетних коштів за 4 роки

ПС
а тепер для тих в кого є дві речі
а - мозок
б - економічні знання

Одна чиновниця обласного рівня ( 1 область з 20) вкрала вже знайдених 6 млн доларів+5 млн доларів майна за кордоном=0,5 млрд грн....

Уявляєте суми які не потрапляють в Бюджет , бо парочка економічних невігласів бореться за соціальну справедливість блокуючи економічне бронювання
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось Сіромаха

fox767676
 
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