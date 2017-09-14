Впервые слово сиромаха использовали Вы и пользуетесь неоднократно. Вот я и спрашиваю кто есть сиромаха? Лапочка Летусрок мне сообщил что не он. АндрейМ сообщил что много книг читает и поэтому тоже не он. Я ведь гадаю, как могу тоже без мелафона.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 21:25
Впервые слово сиромаха использовали Вы и пользуетесь неоднократно. Вот я и спрашиваю кто есть сиромаха? Лапочка Летусрок мне сообщил что не он. АндрейМ сообщил что много книг читает и поэтому тоже не он. Я ведь гадаю, как могу тоже без мелафона.
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:25
Найближчими днями Україна оголосить план перемоги, — Зеленський
зелена шмаркля нюхнула коксу і зварганила черговий план
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:35
Там думають, що то як в кіно чи на сцені, хороший артист тримає хорошу паузу, але публіка вже готова котити "веселі яйця"
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:46
Именно. В соцсетях вовсю разгонялся социальный аспект противостояния "мы тут худеем а они с жиру бесятся" (ну там Золотой Унитаз который все видели "кум сам чинил" но по факту так и не оказалось) который народу заходил на ура. Это я помню хорошо. И еще хорошо помню как раскручивали первый Майдан - пошли к универу Шевченко давить на администрацию чтоб отпустили студентов бастовать - а что не сделает студент чтоб только не сидеть на парах? И место также класно подобрали - Майдан - киевляне и так привыкли там собираться - на любой праздник или просто концерт там и так легко собирался миллион человек просто поорать "Киев", поэтому там легко собрали много народа. А далее понятно - где много народа, там всегда найдется кто-то кто что-то учудит, чисто по статистике, ну и далее "какой ужас максимальный репост и т.п.". А ведь хорошо же жили так если подумать.
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:51
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:53
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:56
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:58
Набагато менший ніж основна маса тут присутніх нафантазовує
Наприклад
З нового
Підозрюють в нанесенні збитків Державі на1 млрд грн
Обєми тендерів виграних
2020- 28,8млрд грн
2021- 26,1млрд грн
2022 - 6 млрд грн
2023 -11,7млрд грн
Всього=72,6млрд грн
1млрд до 72,6млрд=1,4%
Оповідання що ТІЛЬКИ одна компанія вкрала і було ще..до уваги не беруться , бо інші крали в приблизно таких самих межах...
10 компаній вкрали 10 млрд при освоєнні 726 млрд грн Бюджетних коштів за 4 роки
ПС
а тепер для тих в кого є дві речі
а - мозок
б - економічні знання
Одна чиновниця обласного рівня ( 1 область з 20) вкрала вже знайдених 6 млн доларів+5 млн доларів майна за кордоном=0,5 млрд грн....
Уявляєте суми які не потрапляють в Бюджет , бо парочка економічних невігласів бореться за соціальну справедливість блокуючи економічне бронювання
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ось Сіромаха
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