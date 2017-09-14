Додано: Пон 07 жов, 2024 21:46

fox767676 написав: Мене приміряє з майданом лише відкрита інфільтрація рос.громадян в уряд /cилові структури януковича. Але я не пам'ятаю щоб це якось висвітлювалось до чи під час майдану.

Я помиляюсь і щось прогавив тоді ?

Основні гасла майдану (корупція,"зубожіння", сашастоматолог, Європа вже завтра) були відверто,майже злочинно, наївні, не вартували того рівня протистояння. Мене приміряє з майданом лише відкрита інфільтрація рос.громадян в уряд /cилові структури януковича. Але я не пам'ятаю щоб це якось висвітлювалось до чи під час майдану.Я помиляюсь і щось прогавив тоді ?Основні гасла майдану (корупція,"зубожіння", сашастоматолог, Європа вже завтра) були відверто,майже злочинно, наївні, не вартували того рівня протистояння.

Именно. В соцсетях вовсю разгонялся социальный аспект противостояния "мы тут худеем а они с жиру бесятся" (ну там Золотой Унитаз который все видели "кум сам чинил" но по факту так и не оказалось) который народу заходил на ура. Это я помню хорошо. И еще хорошо помню как раскручивали первый Майдан - пошли к универу Шевченко давить на администрацию чтоб отпустили студентов бастовать - а что не сделает студент чтоб только не сидеть на парах? И место также класно подобрали - Майдан - киевляне и так привыкли там собираться - на любой праздник или просто концерт там и так легко собирался миллион человек просто поорать "Киев", поэтому там легко собралинарода. А далее понятно - где много народа, там всегда найдется кто-то кто что-то учудит, чисто по статистике, ну и далее "какой ужас максимальный репост и т.п.". А ведь хорошо же жили так если подумать.