|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:06
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
Давайте с Вами найдем наконец сиромаху и поможем?
вы уточняйте что имеете ввиду. у меня мелафона нет.
Впервые слово сиромаха использовали Вы и пользуетесь неоднократно. Вот я и спрашиваю кто есть сиромаха? Лапочка Летусрок мне сообщил что не он. АндрейМ сообщил что много книг читает и поэтому тоже не он. Я ведь гадаю, как могу тоже без мелафона.
т.е. понятие собирательный образ вам чуждо? вы доцент или доктор?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:09
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
Где, сиромаху найти, хочу помочь на общественных началах если Вы не можете, а очень переживаете.
долярчик вас не устраивает?
Я верно понимаю что все кто на фронте это сиромахи? А АндрейМы это кто?
вы стебетесь или вообще не читали в школе?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:13
stm написав: АндрейМ написав:
тут не играю в гендерные игры с Вами. За этим Вы к своему партнёру обращайтесь, а не ко всем мужчинам вокруг Вас.
Мой партнёр в прошлом собирая кухню внимательно смотрел на меня и вышел такой диалог:
- ну ты ж за равенство?
- чувствую подвох уже, ну давай.
- давай я отдам тебе электрошуруповерт, сам возьму отвертку, а ты скрутишь хоть один шкафчик.
- Милый, как только я научусь собирать сама шкаф, я превращусь в вас, мне мужчины будут нужны только для одного...)))
Он прекрасно понял о чём речь и кухню я не собирала )))
А Вы не понимаете, точнее делаете вид что не понимаете, ведь работа состоит в другом )
Да, для статистики Вам и Тестеру, у нас мэр погиб на фронте, есть служащие депутаты, есть сыновья действующих администраций, есть погибший сын у Онистрата, он тоже служит, есть Хартия там миллионер $ её основал и служит. 67 тыс. Женщин, 13 тыс. официально на ЛБЗ вместе с Александром и Бандерлогом смотрят на Вас и вначале не понимают, потом возмущаются, но Вас нет, Вы никто. Звать вас никак. Не забывайте об этом, вы не были на Майдане, это банда )
Это какой же ваш мэр погиб на фронте, Омельченко, Попов или Кличко?
Или вы с периферии и за Цебрия говорите?
Ну тогда если наш Филя вместе с Корбаном героически и связкой гранат подорвут две пикирующие СУшки противника вместе с собой - обязуюсь пойти в ТЦК и несмотря на .....все болячки и группу - за них отомстить. По своему ВУС, из-за горизонта, не в теплике отсвечивая...
А за Онистрата не переживайте, было 6 - осталось 5, там случайная смерть от ФПВ как если бы вы магистраль в 8 полос в час пик с закрытыми глазами перебегали, бывает.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4403
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:15
tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав:
долярчик вас не устраивает?
Я верно понимаю что все кто на фронте это сиромахи? А АндрейМы это кто?
вы стебетесь или вообще не читали в школе?
Давайте так, я подофигела что так сразу вы выдадите что Долярчик это сиромаха, да, у него конечно есть недостатки, но серьёзно, Долярчик? Ладно оставим нашего сиромаху Долярчика, вернёмся к понятиям собирательного образа. АндрейМ опишите его, вы ж создали какую-то картину о человеке, мне интересно, абсолютно без сарказма говорю.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5280
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:28
stm написав:
вы ж создали какую-то картину о человеке, мне интересно, абсолютно без сарказма говорю.
я понимаю что вы могли не читать в школе, но в век гугла начинать так откровенно тролить некамильфо
ЗЫ
насчет долярчика согласен - он не совсем сиромаха. но пытается ним прикидываться )))
Востаннє редагувалось tester7336
в Пон 07 жов, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:33
Грубое оскорбление Президента. Жалоба.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30656
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:37
tester7336 написав: stm написав:
вы ж создали какую-то картину о человеке, мне интересно, абсолютно без сарказма говорю.
я понимаю что вы могли не читать в школе, но в век гугла начинать так откровенно тролить некамильфо
Смотрите, я не спорю (хотя не поддерживаю) что Долярчик это собирательный образ сиромах. Я определяю дальше. Что бы понимать чётко. Ваше мнение про АндреяМ, разве это сложно? Он так долго и много, и грамотного написал не только за сегодня. Поэтому мне нужен собирательный образ АндреевМ.
ПС: не надо съезжать что Долярчик не совсем сиромаха, мы ж ищем вместе сиромаху для меня что бы помогать.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5280
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:46
stm написав:
мы ж ищем вместе сиромаху для меня что бы помогать.
помогите хотабу.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25234
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:47
tester7336 написав: stm написав:
вы ж создали какую-то картину о человеке, мне интересно, абсолютно без сарказма говорю.
я понимаю что вы могли не читать в школе, но в век гугла начинать так откровенно тролить некамильфо
ЗЫ
насчет долярчика согласен - он не совсем
сиромаха. но пытается ним прикидываться )))
Он совсем не
сиромаха. Хотя правильно, вроде, сірома́ха.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30656
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:47
stm написав:
ПС: не надо съезжать что Долярчик не совсем сиромаха, мы ж ищем вместе сиромаху для меня что бы помогать.
каким образом вы связали мое употребление собирательного образа с тем что бы я нашел вам конкретного представителя данной прослойки обшества?
зачем вы впутываете меня в свои фантазии? а то будет потом - это он их сосватал.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|70359
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|236459
|
|
|6076
|826295
|
|