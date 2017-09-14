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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10268102691027010271>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:06

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Давайте с Вами найдем наконец сиромаху и поможем?


вы уточняйте что имеете ввиду. у меня мелафона нет.

Впервые слово сиромаха использовали Вы и пользуетесь неоднократно. Вот я и спрашиваю кто есть сиромаха? Лапочка Летусрок мне сообщил что не он. АндрейМ сообщил что много книг читает и поэтому тоже не он. Я ведь гадаю, как могу тоже без мелафона.


т.е. понятие собирательный образ вам чуждо? вы доцент или доктор?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:09

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Где, сиромаху найти, хочу помочь на общественных началах если Вы не можете, а очень переживаете.


долярчик вас не устраивает?

Я верно понимаю что все кто на фронте это сиромахи? А АндрейМы это кто?


вы стебетесь или вообще не читали в школе?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:13

  stm написав:
  АндрейМ написав: тут не играю в гендерные игры с Вами. За этим Вы к своему партнёру обращайтесь, а не ко всем мужчинам вокруг Вас.

Мой партнёр в прошлом собирая кухню внимательно смотрел на меня и вышел такой диалог:
- ну ты ж за равенство?
- чувствую подвох уже, ну давай.
- давай я отдам тебе электрошуруповерт, сам возьму отвертку, а ты скрутишь хоть один шкафчик.
- Милый, как только я научусь собирать сама шкаф, я превращусь в вас, мне мужчины будут нужны только для одного...)))
Он прекрасно понял о чём речь и кухню я не собирала )))
А Вы не понимаете, точнее делаете вид что не понимаете, ведь работа состоит в другом )
Да, для статистики Вам и Тестеру, у нас мэр погиб на фронте, есть служащие депутаты, есть сыновья действующих администраций, есть погибший сын у Онистрата, он тоже служит, есть Хартия там миллионер $ её основал и служит. 67 тыс. Женщин, 13 тыс. официально на ЛБЗ вместе с Александром и Бандерлогом смотрят на Вас и вначале не понимают, потом возмущаются, но Вас нет, Вы никто. Звать вас никак. Не забывайте об этом, вы не были на Майдане, это банда )

Это какой же ваш мэр погиб на фронте, Омельченко, Попов или Кличко?
Или вы с периферии и за Цебрия говорите?
Ну тогда если наш Филя вместе с Корбаном героически и связкой гранат подорвут две пикирующие СУшки противника вместе с собой - обязуюсь пойти в ТЦК и несмотря на .....все болячки и группу - за них отомстить. По своему ВУС, из-за горизонта, не в теплике отсвечивая...
А за Онистрата не переживайте, было 6 - осталось 5, там случайная смерть от ФПВ как если бы вы магистраль в 8 полос в час пик с закрытыми глазами перебегали, бывает.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:15

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:долярчик вас не устраивает?

Я верно понимаю что все кто на фронте это сиромахи? А АндрейМы это кто?


вы стебетесь или вообще не читали в школе?

Давайте так, я подофигела что так сразу вы выдадите что Долярчик это сиромаха, да, у него конечно есть недостатки, но серьёзно, Долярчик? Ладно оставим нашего сиромаху Долярчика, вернёмся к понятиям собирательного образа. АндрейМ опишите его, вы ж создали какую-то картину о человеке, мне интересно, абсолютно без сарказма говорю.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:28

  stm написав:вы ж создали какую-то картину о человеке, мне интересно, абсолютно без сарказма говорю.


я понимаю что вы могли не читать в школе, но в век гугла начинать так откровенно тролить некамильфо

ЗЫ
насчет долярчика согласен - он не совсем сиромаха. но пытается ним прикидываться )))
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 07 жов, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:33

  jump написав:Найближчими днями Україна оголосить план перемоги, — Зеленський :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... skiy-video
..........

Грубое оскорбление Президента. Жалоба.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:37

  tester7336 написав:
  stm написав:вы ж создали какую-то картину о человеке, мне интересно, абсолютно без сарказма говорю.


я понимаю что вы могли не читать в школе, но в век гугла начинать так откровенно тролить некамильфо

Смотрите, я не спорю (хотя не поддерживаю) что Долярчик это собирательный образ сиромах. Я определяю дальше. Что бы понимать чётко. Ваше мнение про АндреяМ, разве это сложно? Он так долго и много, и грамотного написал не только за сегодня. Поэтому мне нужен собирательный образ АндреевМ.

ПС: не надо съезжать что Долярчик не совсем сиромаха, мы ж ищем вместе сиромаху для меня что бы помогать.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:46

  stm написав:мы ж ищем вместе сиромаху для меня что бы помогать.
помогите хотабу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:47

  tester7336 написав:
  stm написав:вы ж создали какую-то картину о человеке, мне интересно, абсолютно без сарказма говорю.


я понимаю что вы могли не читать в школе, но в век гугла начинать так откровенно тролить некамильфо

ЗЫ
насчет долярчика согласен - он не совсем сиромаха. но пытается ним прикидываться )))

Он совсем не сиромаха. Хотя правильно, вроде, сірома́ха.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:47

  stm написав:ПС: не надо съезжать что Долярчик не совсем сиромаха, мы ж ищем вместе сиромаху для меня что бы помогать.


каким образом вы связали мое употребление собирательного образа с тем что бы я нашел вам конкретного представителя данной прослойки обшества?
зачем вы впутываете меня в свои фантазии? а то будет потом - это он их сосватал.
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