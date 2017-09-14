stm написав:

АндрейМ написав: тут не играю в гендерные игры с Вами. За этим Вы к своему партнёру обращайтесь, а не ко всем мужчинам вокруг Вас. тут не играю в гендерные игры с Вами. За этим Вы к своему партнёру обращайтесь, а не ко всем мужчинам вокруг Вас.

Мой партнёр в прошлом собирая кухню внимательно смотрел на меня и вышел такой диалог:- ну ты ж за равенство?- чувствую подвох уже, ну давай.- давай я отдам тебе электрошуруповерт, сам возьму отвертку, а ты скрутишь хоть один шкафчик.- Милый, как только я научусь собирать сама шкаф, я превращусь в вас, мне мужчины будут нужны только для одного...)))Он прекрасно понял о чём речь и кухню я не собирала )))А Вы не понимаете, точнее делаете вид что не понимаете, ведь работа состоит в другом )Да, для статистики Вам и Тестеру, у нас мэр погиб на фронте, есть служащие депутаты, есть сыновья действующих администраций, есть погибший сын у Онистрата, он тоже служит, есть Хартия там миллионер $ её основал и служит. 67 тыс. Женщин, 13 тыс. официально на ЛБЗ вместе с Александром и Бандерлогом смотрят на Вас и вначале не понимают, потом возмущаются, но Вас нет, Вы никто. Звать вас никак. Не забывайте об этом, вы не были на Майдане, это банда )