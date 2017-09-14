Додано: Пон 07 жов, 2024 23:19

tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав: stm

вы пытаетесь перейти на личное?

где сядете - там и слезете вы пытаетесь перейти на личное?где сядете - там и слезете

Т.е. Долярчик собирательное сиромахи вам ок, а АндреиМ образно собирать это личное ))) я это и заметила ) Т.е. Долярчик собирательное сиромахи вам ок, а АндреиМ образно собирать это личное ))) я это и заметила )



я же вам сказал. где сядете - там и слезете. я же вам сказал. где сядете - там и слезете.

Я вам тоже постараюсь объяснить, на форум приходят за личным общением на разные темы. Поэтому обезличенно может быть даже Фейслес, но вот уже я точно знаю что рыцари существуют даже в 21 веке, за что ему персональное спасибо. Вот возьмём безличного Хантера, вроде всё безлико и безлично, но в определенный момент ВК вылазит. У Вас тоже безлико и безлично, но вот Долярчик - сиромаха, а АндреяМ мы не трогаем, это личное )