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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1026910270102711027210273>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:50

  ЛАД написав:Он совсем не сиромаха. Хотя правильно, вроде, сірома́ха.


если транслитерировать на русский то сиромаха.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:52

  tester7336 написав:
  stm написав:ПС: не надо съезжать что Долярчик не совсем сиромаха, мы ж ищем вместе сиромаху для меня что бы помогать.


каким образом вы связали мое употребление собирательного образа с тем что бы я нашел вам конкретного представителя данной прослойки обшества?

Мы уже нашли сиромаху Долярчика, будем помогать. Почему вот уж 3 страницы вы своей маленькой мужской грудью защищаете АндреяМ? Давайте напишем уже правду, - что опупенный мужик, кентавр книжного общества, мустанг которого заковали в Украине ненавистные супостаты.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:55

stm
вы пытаетесь перейти на личное? :lol:
где сядете - там и слезете
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:59

  tester7336 написав:stm
вы пытаетесь перейти на личное? :lol:
где сядете - там и слезете

Т.е. Долярчик собирательное сиромахи вам ок, а АндреиМ образно собирать это личное ))) я это и заметила )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:03

  stm написав:
  tester7336 написав:stm
вы пытаетесь перейти на личное? :lol:
где сядете - там и слезете

Т.е. Долярчик собирательное сиромахи вам ок, а АндреиМ образно собирать это личное ))) я это и заметила )


я же вам сказал. где сядете - там и слезете.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:07

Вы не понимаете, это - другое!!

  tester7336 написав:stm
вы пытаетесь перейти на личное? :lol:
где сядете - там и слезете


Когда чувак 3 дня лопатил «неличную тему» , за что Хотаб не любит муху с ангелом :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:18

  Hotab написав:Когда чувак 3 дня лопатил «неличную тему» , за что Хотаб не любит муху с ангелом :D


ну как бы есть разница спросить о личном (если такое действительно было. не помню. да и трудно это отнести к личному если вы их прилюдно не любите) и выдумать личное (поднимитесь выше и почитайте что она пишет)
первое называется бестактность а второе клевета.
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 07 жов, 2024 23:21, всього редагувалось 2 разів.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:19

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:stm
вы пытаетесь перейти на личное? :lol:
где сядете - там и слезете

Т.е. Долярчик собирательное сиромахи вам ок, а АндреиМ образно собирать это личное ))) я это и заметила )


я же вам сказал. где сядете - там и слезете.

Я вам тоже постараюсь объяснить, на форум приходят за личным общением на разные темы. Поэтому обезличенно может быть даже Фейслес, но вот уже я точно знаю что рыцари существуют даже в 21 веке, за что ему персональное спасибо. Вот возьмём безличного Хантера, вроде всё безлико и безлично, но в определенный момент ВК вылазит. У Вас тоже безлико и безлично, но вот Долярчик - сиромаха, а АндреяМ мы не трогаем, это личное )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:19

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Он совсем не сиромаха. Хотя правильно, вроде, сірома́ха.


если транслитерировать на русский то сиромаха.

Так привык, что здесь почти всё на украинском, что даже не обратил внимания, что вы с stm общались на русском. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:26

  GALeon написав:При этом, отмечает издание, сомнительно, что у путина есть стимул к переговорам в формате "земля в обмен на мир", пока он верит в возможность военных успехов рф. Однако москву могут подтолкнуть к заключению соглашения, приемлемого как для Украины, так и Запада.

Не будет такого.
Наше общество не готово. Эта тема отлично это иллюстрирует.Это с одной стороны.
С другой стороны вступление в НАТО и статус русского языка. Тоже нет, это база там.
Настолько глобальные противоречия напоминают мне Катона с его фразой, "Карфаген должен быть разрушен".
И таки разрушили. Бедные карфагенцы и бились из всех сил,и сепаратный мир подписывали,и все равно римляне нашли повод,начали третью пуническую войну, развалили Карфаген нахрен, перепахали место плугом и засыпали солью.
Это все,что нужно знать о глобальных противоречиях.Правда нужно учесть что период от первой пунической до последней занял 118 лет. То есть были определенные плато на шкале времени, позволявшие индивидууму дожить свого вику в родном Карфагене до начала очередной войны.
Это отлично коррелирует с тем,что я вижу-те,у кого есть жилье и работа,выезжать не спешат,а вот детей вывозят аж гай шумит.
Velz
 
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