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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:50
ЛАД написав:
Он совсем не
сиромаха. Хотя правильно, вроде, сірома́ха.
если транслитерировать на русский то сиромаха.
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tester7336
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:52
tester7336 написав: stm написав:
ПС: не надо съезжать что Долярчик не совсем сиромаха, мы ж ищем вместе сиромаху для меня что бы помогать.
каким образом вы связали мое употребление собирательного образа с тем что бы я нашел вам конкретного представителя данной прослойки обшества?
Мы уже нашли сиромаху Долярчика, будем помогать. Почему вот уж 3 страницы вы своей маленькой мужской грудью защищаете АндреяМ? Давайте напишем уже правду, - что опупенный мужик, кентавр книжного общества, мустанг которого заковали в Украине ненавистные супостаты.
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:55
stm
вы пытаетесь перейти на личное?
где сядете - там и слезете
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tester7336
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:59
tester7336 написав:stm
вы пытаетесь перейти на личное?
где сядете - там и слезете
Т.е. Долярчик собирательное сиромахи вам ок, а АндреиМ образно собирать это личное ))) я это и заметила )
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:03
stm написав: tester7336 написав:stm
вы пытаетесь перейти на личное?
где сядете - там и слезете
Т.е. Долярчик собирательное сиромахи вам ок, а АндреиМ образно собирать это личное ))) я это и заметила )
я же вам сказал. где сядете - там и слезете.
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tester7336
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:07
tester7336 написав:stm
вы пытаетесь перейти на личное?
где сядете - там и слезете
Когда чувак 3 дня лопатил «неличную тему» , за что Хотаб не любит муху с ангелом
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Hotab
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:18
Hotab написав:
Когда чувак 3 дня лопатил «неличную тему» , за что Хотаб не любит муху с ангелом
ну как бы есть разница спросить о личном (если такое действительно было. не помню. да и трудно это отнести к личному если вы их прилюдно не любите) и выдумать личное (поднимитесь выше и почитайте что она пишет)
первое называется бестактность а второе клевета.
Востаннє редагувалось tester7336
в Пон 07 жов, 2024 23:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:19
tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав:stm
вы пытаетесь перейти на личное?
где сядете - там и слезете
Т.е. Долярчик собирательное сиромахи вам ок, а АндреиМ образно собирать это личное ))) я это и заметила )
я же вам сказал. где сядете - там и слезете.
Я вам тоже постараюсь объяснить, на форум приходят за личным общением на разные темы. Поэтому обезличенно может быть даже Фейслес, но вот уже я точно знаю что рыцари существуют даже в 21 веке, за что ему персональное спасибо. Вот возьмём безличного Хантера, вроде всё безлико и безлично, но в определенный момент ВК вылазит. У Вас тоже безлико и безлично, но вот Долярчик - сиромаха, а АндреяМ мы не трогаем, это личное )
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:19
tester7336 написав: ЛАД написав:
Он совсем не
сиромаха. Хотя правильно, вроде, сірома́ха.
если транслитерировать на русский то сиромаха.
Так привык, что здесь почти всё на украинском, что даже не обратил внимания, что вы с stm
общались на русском.
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ЛАД
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:26
GALeon написав:
При этом, отмечает издание, сомнительно, что у путина есть стимул к переговорам в формате "земля в обмен на мир", пока он верит в возможность военных успехов рф. Однако москву могут подтолкнуть к заключению соглашения, приемлемого как для Украины, так и Запада.
Не будет такого.
Наше общество не готово. Эта тема отлично это иллюстрирует.Это с одной стороны.
С другой стороны вступление в НАТО и статус русского языка. Тоже нет, это база там.
Настолько глобальные противоречия напоминают мне Катона с его фразой, "Карфаген должен быть разрушен".
И таки разрушили. Бедные карфагенцы и бились из всех сил,и сепаратный мир подписывали,и все равно римляне нашли повод,начали третью пуническую войну, развалили Карфаген нахрен, перепахали место плугом и засыпали солью.
Это все,что нужно знать о глобальных противоречиях.Правда нужно учесть что период от первой пунической до последней занял 118 лет. То есть были определенные плато на шкале времени, позволявшие индивидууму дожить свого вику в родном Карфагене до начала очередной войны.
Это отлично коррелирует с тем,что я вижу-те,у кого есть жилье и работа,выезжать не спешат,а вот детей вывозят аж гай шумит.
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