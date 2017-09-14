Додано: Пон 07 жов, 2024 23:41

stm написав: Я не ищу мужчин здесь. Тут интересные личности есть, но это не Вы. Вам ничего не грозит кроме личной встречи с украинцем независимо от того где она будет))) Я не ищу мужчин здесь. Тут интересные личности есть, но это не Вы. Вам ничего не грозит кроме личной встречи с украинцем независимо от того где она будет)))

wild.tomcat написав: от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"? от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"?

wild.tomcat написав:

пс. андрійм , ви постійно пишете про те, що жінок потрібно в армію, рівноправ'я ж, то це слід розуміти як те, що ваша дружина вже напівдорозі туди? вас вже неодноразово запитували, але ви якось ігноруєте це запитання. пс., ви постійно пишете про те, що жінок потрібно в армію, рівноправ'я ж, то це слід розуміти як те, що ваша дружина вже напівдорозі туди? вас вже неодноразово запитували, але ви якось ігноруєте це запитання.

wild.tomcat написав: ппс. що закрити тему чоловіків та жінок, ппс. що закрити тему чоловіків та жінок,

Не могу понять о чем Вы - кому и на что Вы отвечаете? Судя по Вашим сообщениям, уровень школьного образования в Украине оставляет желать лучшего. Хотя Вы писали, что у Вас и высшее есть, что делает все еще грустнее. Безграмотность отталкивает; я поэтому Ваши сообщения редко комментирую.Навіть не знаю як відповісти на цей емоційний випад, хоча я вже і відповідав. Це таке ж провокаційне питання як і "а куди ти будеш біжати, коли росія нападе на Польщу, Німеччину або [обери свою країну]?" Коли це станеться , тоді і буду реагувати. Я не можу знати як я реагуватиму на ситуацію, коли мене "зустріне гопота". Буду захищатись як можу, напевно. Але це зовсім інша ситуація від тієї, коли ти знаєш, що росіяни за кілька днів від тебе, і ти можеш зібратися і поїхати у безпечне місце.Але Ви розкажіть, будь ласка, що робити, коли на тебе напала гопота. Я звик, що мене захищає поліція і армія, і в районі, де я живу, гопота не ходить. Розкажіть як Ви героїчно один з гопотою впораєтесь. Я знаю, що один я проти гопоти нічого не зроблю, але якщо у Вас є поради, я з радістю і вдячністю Вас вислухаю.Ви, будь ласка, спочатку почитайте і зрозумійте про що саме я пишу, а потім перепитуйте. По-перше, я виступаю проти примусу, по-друге, я пишу про рівність громадян ("всі, так всі"), і жодного разу не писав про будь-які винятки для своїх рідних.Я її і не відкривав. Це не я пропонував "піпіськами" мірятись. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.