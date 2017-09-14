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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10270102711027210273>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:27

stm
я уже начинаю волноваться за вас.
это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:33

tester7336

трудно это отнести к личному если вы их прилюдно не любите


Очень даже не «трудно» :D
Не любить я могу их прилюдно, а вот причины могут быть личными. Но вы несколько дней вместо темы разговора (возможная коррупция в госзакупках) разбирались именно в причинах нелюбви
Это к вашей двуликости и лицемерию.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:36

  tester7336 написав:stm
я уже начинаю волноваться за вас.
это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите.

Вы уже забыли как грудью защищали Летусрока? Ах, это мужское непостоянство в защите...
Я просто выбираю тех у кого тоже есть кое-что общее, определенный собирательный образ, если хотите )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:41

  Hotab написав:tester7336

трудно это отнести к личному если вы их прилюдно не любите


Очень даже не «трудно» :D
Не любить я могу их прилюдно, а вот причины могут быть личными. Но вы несколько дней вместо темы разговора (возможная коррупция в госзакупках) разбирались именно в причинах нелюбви
Это к вашей двуликости и лицемерию.


это скорее к вашему желанию оклеветать так как что там было написано - это только с ваших слов.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:41

  stm написав:Я не ищу мужчин здесь. Тут интересные личности есть, но это не Вы. Вам ничего не грозит кроме личной встречи с украинцем независимо от того где она будет)))

Не могу понять о чем Вы - кому и на что Вы отвечаете? Судя по Вашим сообщениям, уровень школьного образования в Украине оставляет желать лучшего. Хотя Вы писали, что у Вас и высшее есть, что делает все еще грустнее. Безграмотность отталкивает; я поэтому Ваши сообщения редко комментирую.

  wild.tomcat написав:от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"?

Навіть не знаю як відповісти на цей емоційний випад, хоча я вже і відповідав. Це таке ж провокаційне питання як і "а куди ти будеш біжати, коли росія нападе на Польщу, Німеччину або [обери свою країну]?" Коли це станеться , тоді і буду реагувати. Я не можу знати як я реагуватиму на ситуацію, коли мене "зустріне гопота". Буду захищатись як можу, напевно. Але це зовсім інша ситуація від тієї, коли ти знаєш, що росіяни за кілька днів від тебе, і ти можеш зібратися і поїхати у безпечне місце.

Але Ви розкажіть, будь ласка, що робити, коли на тебе напала гопота. Я звик, що мене захищає поліція і армія, і в районі, де я живу, гопота не ходить. Розкажіть як Ви героїчно один з гопотою впораєтесь. Я знаю, що один я проти гопоти нічого не зроблю, але якщо у Вас є поради, я з радістю і вдячністю Вас вислухаю.

  wild.tomcat написав:
пс. андрійм , ви постійно пишете про те, що жінок потрібно в армію, рівноправ'я ж, то це слід розуміти як те, що ваша дружина вже напівдорозі туди? вас вже неодноразово запитували, але ви якось ігноруєте це запитання.

Ви, будь ласка, спочатку почитайте і зрозумійте про що саме я пишу, а потім перепитуйте. По-перше, я виступаю проти примусу, по-друге, я пишу про рівність громадян ("всі, так всі"), і жодного разу не писав про будь-які винятки для своїх рідних.

  wild.tomcat написав:ппс. що закрити тему чоловіків та жінок,

Я її і не відкривав. Це не я пропонував "піпіськами" мірятись. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:43

tester7336

это скорее к вашему желанию оклеветать так как что там было написано - это только с ваших слов.


«Что там было написано»- оно до сих пор написано.
У вас не только память хромает, но и поиск не работает? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:45

  stm написав:
  tester7336 написав:stm
я уже начинаю волноваться за вас.
это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите.

Вы уже забыли как грудью защищали Летусрока? Ах, это мужское непостоянство в защите...
Я просто выбираю тех у кого тоже есть кое-что общее, определенный собирательный образ, если хотите )


вы часом не перечитались донкихота что он вам везде чудится?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:48

  Hotab написав:tester7336

это скорее к вашему желанию оклеветать так как что там было написано - это только с ваших слов.


«Что там было написано»- оно до сих пор написано.
У вас не только память хромает, но и поиск не работает? :mrgreen:


так приведите цитаты. че вы так издалека заходите. и потом сравним с тем что она пишет.
потому как вам таки не дошло чем отличается спросить про личное или клеветать про личное.
пока нет цитат - это с ваших слов.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:52

tester7336


потом сравним с тем что она пишет.


При чем здесь вообще «она», чтобы что-то сравнивать))
Речь о вашем лицемерии, где вы сначала с причмокиванием копаетесь в чужом белья, а потом вдруг весь в белом «вы меня не заставите перейти на обсуждение персоналий». :lol:

Вы это делаете в избытке))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:56

  Hotab написав:tester7336


потом сравним с тем что она пишет.


При чем здесь вообще «она», чтобы что-то сравнивать))
Речь о вашем лицемерии, где вы сначала с причмокиванием копаетесь в чужом белья, а потом вдруг весь в белом «вы меня не заставите перейти на обсуждение персоналий». :lol:

Вы это делаете в избытке))


еше раз. приведите цитаты. что бы понять что вы называете "с причмокиванием копаетесь в чужом белья".
на данный момент - вы просто клевещете.
и когда я писал про личное - я писал ей в ответ на ее клевету. если вы не в состоянии осилить чем отличается вопрос от клеветы то это уже не ко мне.
tester7336
 
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