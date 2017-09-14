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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10270102711027210273

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:59

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:stm
я уже начинаю волноваться за вас.
это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите.

Вы уже забыли как грудью защищали Летусрока? Ах, это мужское непостоянство в защите...
Я просто выбираю тех у кого тоже есть кое-что общее, определенный собирательный образ, если хотите )


вы часом не перечитались донкихота что он вам везде чудится?

Я ж не АндрейМ, собирательный образ которого вы воспринимаете личным. Для меня АндрейМ это антипод Долярчика. Поэтому и хотела собрать образ не сиромахи, но не могу понять кого. Помогите теперь мне ещё раз с собирательным образом.
Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:59

  tester7336 написав:
  Hotab написав:tester7336


потом сравним с тем что она пишет.


При чем здесь вообще «она», чтобы что-то сравнивать))
Речь о вашем лицемерии, где вы сначала с причмокиванием копаетесь в чужом белья, а потом вдруг весь в белом «вы меня не заставите перейти на обсуждение персоналий». :lol:

Вы это делаете в избытке))


еше раз. приведите цитаты. что бы понять что вы называете "с причмокиванием копаетесь в чужом белья".
на данный момент - вы просто клевещете.

У вас меняются учетки по четным и нечетным? :D
Вы не знаете что писал напарник по смене, настоятельно требуя причины неуважения мухи и ангела??? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:02

  Hotab написав:У вас меняются учетки по четным и нечетным? :D
Вы не знаете что писал напарник по смене, настоятельно требуя причины неуважения мухи и ангела??? :D


так кроме бла бла бла что то будет?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:04

  tester7336 написав:
  Hotab написав:У вас меняются учетки по четным и нечетным? :D
Вы не знаете что писал напарник по смене, настоятельно требуя причины неуважения мухи и ангела??? :D


так кроме бла бла бла что то будет?

Все же не ваша смена была? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:06

  stm написав:но не могу понять кого


в этой фразе все прекрасно :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:09

Hotab
так что там с цитатами? найдешь?
или было просто желание оклеветать из солидарности к стм?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:11

  tester7336 написав:
  stm написав:но не могу понять кого


в этой фразе все прекрасно :lol:

В этом собирательном образе весь цимес. Но вы отказываетесь, говорите что это личное. Хотя вас и АндреяМ в один пакет я пока не собирала, честно. Вы идёте с Хантером.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:12

  tester7336 написав:Hotab
так что там с цитатами? найдешь?
или было просто желание оклеветать из солидарности к стм?

Тестер, что там с памятью, найдешь? Или просто из желания чтобы я делал за тебя твою работу? :lol:
Снимай белый фрак, он давно в чужом дерьме, в которое ты залазишь с головой при случае))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:23

  барабашов написав:пресловутая трасса с Василёвки на Мелитополь и дальше и ответвление её на Бердянск сама себя не разминирует

Васільовка це шо? Василівка. Перед Василівкою ти підірваний міст вже відновив?
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