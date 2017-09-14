Додано: Пон 07 жов, 2024 23:59

tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав: stm

я уже начинаю волноваться за вас.

это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите. я уже начинаю волноваться за вас.это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите.

Вы уже забыли как грудью защищали Летусрока? Ах, это мужское непостоянство в защите...

Я просто выбираю тех у кого тоже есть кое-что общее, определенный собирательный образ, если хотите ) Вы уже забыли как грудью защищали Летусрока? Ах, это мужское непостоянство в защите...Я просто выбираю тех у кого тоже есть кое-что общее, определенный собирательный образ, если хотите )



вы часом не перечитались донкихота что он вам везде чудится? вы часом не перечитались донкихота что он вам везде чудится?

Я ж не АндрейМ, собирательный образ которого вы воспринимаете личным. Для меня АндрейМ это антипод Долярчика. Поэтому и хотела собрать образ не сиромахи, но не могу понять кого. Помогите теперь мне ещё раз с собирательным образом.Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.