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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:59
tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав:stm
я уже начинаю волноваться за вас.
это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите.
Вы уже забыли как грудью защищали Летусрока? Ах, это мужское непостоянство в защите...
Я просто выбираю тех у кого тоже есть кое-что общее, определенный собирательный образ, если хотите )
вы часом не перечитались донкихота что он вам везде чудится?
Я ж не АндрейМ, собирательный образ которого вы воспринимаете личным. Для меня АндрейМ это антипод Долярчика. Поэтому и хотела собрать образ не сиромахи, но не могу понять кого. Помогите теперь мне ещё раз с собирательным образом.
Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:59
tester7336 написав: Hotab написав:tester7336
потом сравним с тем что она пишет.
При чем здесь вообще «она», чтобы что-то сравнивать))
Речь о вашем лицемерии, где вы сначала с причмокиванием копаетесь в чужом белья, а потом вдруг весь в белом «вы меня не заставите перейти на обсуждение персоналий».
Вы это делаете в избытке))
еше раз. приведите цитаты. что бы понять что вы называете "с причмокиванием копаетесь в чужом белья".
на данный момент - вы просто клевещете.
У вас меняются учетки по четным и нечетным?
Вы не знаете что писал напарник по смене, настоятельно требуя причины неуважения мухи и ангела???
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:02
Hotab написав:
У вас меняются учетки по четным и нечетным?
Вы не знаете что писал напарник по смене, настоятельно требуя причины неуважения мухи и ангела???
так кроме бла бла бла что то будет?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:04
tester7336 написав: Hotab написав:
У вас меняются учетки по четным и нечетным?
Вы не знаете что писал напарник по смене, настоятельно требуя причины неуважения мухи и ангела???
так кроме бла бла бла что то будет?
Все же не ваша смена была?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:06
stm написав:
но не могу понять кого
в этой фразе все прекрасно
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:09
Hotab
так что там с цитатами? найдешь?
или было просто желание оклеветать из солидарности к стм?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:12
tester7336 написав:Hotab
так что там с цитатами? найдешь?
или было просто желание оклеветать из солидарности к стм?
Тестер, что там с памятью, найдешь? Или просто из желания чтобы я делал за тебя твою работу?
Снимай белый фрак, он давно в чужом дерьме, в которое ты залазишь с головой при случае))
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:23
барабашов написав:
пресловутая трасса с Василёвки на Мелитополь и дальше и ответвление её на Бердянск сама себя не разминирует
Васільовка це шо? Василівка. Перед Василівкою ти підірваний міст вже відновив?
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