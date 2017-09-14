Додано: Вів 08 жов, 2024 00:32

stm написав: а АндреяМ мы не трогаем, это личное ) а АндреяМ мы не трогаем, это личное )

Да, трогайте. Я же всю жизнь живу среди таких, как Вы. Иммунитет уже как-то выработался. Мне на форуме и в ненависти признаются и "бабой" называют и недостойным и несостоявшимся считают. Я не могу других вылечить. Тут иногда не поймешь где "гопота", о которой меня так настойчиво спрашивают. Вот, Вы пишите, что Вы - женщина и слабее, но агрессии и грубости у Вас на трех меня хватит, что, как бы, опять подтверждает мою мысль о том, что пол не определяет поведение.Поэтому трогайте. Я всегда открыто и честно отвечаю на вопросы участников форума. Я не лицемерю. Только, научитесь грамотно формулировать вопросы (и мысли). Я Ваш жаргон не понимаю. Не знаю в каких университетах Вы учились, но он моим прочитанным книгам недоступен.