Water
Она
Мост перед ГАИшным НЛО на разъезде на азов и Энергодар
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:41
Я безграмотно и жаргонно пишу на 4 языках... И у меня 2 высших, проблема нынешнего образовательного процесса настолько велика, представляете. Вы хоть билингва? Бандерлог оценил это слово )
Додано: Вів 08 жов, 2024 00:54
т.е. ты прилез голословно что то утверждая а я должен искать?
да еще и переворачиваешь с ног на голову типа это моя работа которую я заставляю за себя делать? наглость из тебя так и прет.
Додано: Вів 08 жов, 2024 00:58
Лучше научитесь грамотно и не на жаргоне писать и изъясняться хотя бы на одном.
Хоть три, но если другие их результата не видят, то Вам только дипломами махать и остается.
Простите, я не хотел переходить на личности, но Ваша грубость, хамство и неумение корректно общаться с другими достали и не оставили мне выбора. А Вы еще хотите, чтобы я (или другие мужчины) Вас защищали. Простите, но я не терплю хамства. Безграмотность еще можно понять и простить (ну, не каждый хочет учиться, кто-то хочет бицепсы качать или губы силиконом наполнять), но хамство и грубость - нет.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 08 жов, 2024 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2024 01:00
Что в билингве, как вопрос вас так испугало, что он остался без комментария?
АндрейМ, я не хочу что бы меня защищали, но прикол в том, что мужчины это делают даже без просьбы. Врождённая такая особенность у них, защищать женщин. Какая-то странная и непонятная особенность. Ещё есть у мужчин особенность не нападать на детей, стариков. Не переживайте, есть те кто нападают. Это тоже особенность. Даже целая нация есть: напали, убивают и говорят о спасении и все как один вне политики, это всё Путин КАБы бросает и грамотные, с великой культурой...
Додано: Вів 08 жов, 2024 01:12
tester7336
Лишь в том случае, если у тебя амнезия
Знаешь же «с дурной головой ногам нет покоя». Так и о твоих руках, которые вынуждены сами искать, если голова не помнит.
Додано: Вів 08 жов, 2024 01:17
Да, ничего. Почему я, такой неинтересный и не-мужчина, Вас вообще интересую?
Отвечу на Ваш вопрос - я свободно говорю на трех языках. Я уже писал, что мой родной - русский. В работе я использую украинский и английский. В быту - русский и английский (в основном, английский). У меня семья интернациональная, двуязычная. Я писал об этом. Вы, наверное, не так сильно мною увлекались раньше... Я об этом уже писал несколько раз.
Я не писал Вам о количестве своих дипломов; может, у меня их и нет, но я стараюсь излагать свои мысли грамотно. Не утверждаю, что я так делаю и не мне судить, но Ваш дворовой слэнг мне понять сложно. К сожалению, в Украине количество дипломов не говорит о качестве образования. Мне, вот, тут писали, что в эволюцию не верят. И, наверняка, у него есть сертификат о среднем образовании.
Странная особенность. Я, вот, защищаю всех, кто слабее меня, кого могу защитить. Если им окажется мужчина, то я и глазом не моргну. Я, вот, например, двери придерживаю не только женщинам, но и мужчинам. Я не считаю мужчин недостойными внимания и уважения или защиты. Они для меня такие же люди, как и женщины.
Вы, должно быть, русский язык плохо понимаете. Может, кто-то переведет для Вас мои слова - я не делю людей по половому признаку. Я, просто, люблю людей, и стараюсь помочь каждому в силу своих возможностей. Но, вот, лично Вы застряли для меня где-то в прошлом веке. И я ничего не имею против. Но мне Вас жаль, так как и партнер Вам такой же достанется, хотя я не удивлюсь, что Вас это устроит.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 08 жов, 2024 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2024 01:37
Как? словами? танцами? Книжку прочтёте на английском? Как вообще вы готовы защитить свою счастливую жену от опасности большей, чем дверь?
Да, если мне партнёр такой же достанется жизнь будет интересной и не скучной 100%. Русский родной, но дома на двух языках, не говорят о родном русском. После 3х лет общения на английском с партнёром я начинала думать уже на английском, такие вот дела, но это я ж безграмотна, грамотные люди никогда не забывают что русский - родной...
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