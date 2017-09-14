Додано: Вів 08 жов, 2024 01:17

stm написав: Что в билингве, как вопрос вас так испугало, что он остался без комментария? Что в билингве, как вопрос вас так испугало, что он остался без комментария?

stm написав: АндрейМ, я не хочу что бы меня защищали, но прикол в том, что мужчины это делают даже без просьбы. Врождённая такая особенность у них, защищать женщин. АндрейМ, я не хочу что бы меня защищали, но прикол в том, что мужчины это делают даже без просьбы. Врождённая такая особенность у них, защищать женщин.

я не делю людей по половому признаку

Да, ничего. Почему я, такой неинтересный и не-мужчина, Вас вообще интересую?Отвечу на Ваш вопрос - я свободно говорю на трех языках. Я уже писал, что мой родной - русский. В работе я использую украинский и английский. В быту - русский и английский (в основном, английский). У меня семья интернациональная, двуязычная. Я писал об этом. Вы, наверное, не так сильно мною увлекались раньше...Я об этом уже писал несколько раз.Я не писал Вам о количестве своих дипломов; может, у меня их и нет, но я стараюсь излагать свои мысли грамотно. Не утверждаю, что я так делаю и не мне судить, но Ваш дворовой слэнг мне понять сложно. К сожалению, в Украине количество дипломов не говорит о качестве образования. Мне, вот, тут писали, что в эволюцию не верят. И, наверняка, у него есть сертификат о среднем образовании.Странная особенность. Я, вот, защищаю всех, кто слабее меня, кого могу защитить. Если им окажется мужчина, то я и глазом не моргну. Я, вот, например, двери придерживаю не только женщинам, но и мужчинам. Я не считаю мужчин недостойными внимания и уважения или защиты. Они для меня такие же люди, как и женщины.Вы, должно быть, русский язык плохо понимаете. Может, кто-то переведет для Вас мои слова -. Я, просто, люблю людей, и стараюсь помочь каждому в силу своих возможностей. Но, вот, лично Вы застряли для меня где-то в прошлом веке. И я ничего не имею против. Но мне Вас жаль, так как и партнер Вам такой же достанется, хотя я не удивлюсь, что Вас это устроит.