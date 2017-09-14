RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10271102721027310274

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:33

Water
Она
Мост перед ГАИшным НЛО на разъезде на азов и Энергодар
барабашов
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:41

  АндрейМ написав:
  stm написав:а АндреяМ мы не трогаем, это личное )

Да, трогайте. Я же всю жизнь живу среди таких, как Вы. Иммунитет уже как-то выработался. Мне на форуме и в ненависти признаются и "бабой" называют и недостойным и несостоявшимся считают. Я не могу других вылечить. Тут иногда не поймешь где "гопота", о которой меня так настойчиво спрашивают. Вот, Вы пишите, что Вы - женщина и слабее, но агрессии и грубости у Вас на трех меня хватит, что, как бы, опять подтверждает мою мысль о том, что пол не определяет поведение.

Поэтому трогайте. Я всегда открыто и честно отвечаю на вопросы участников форума. Я не лицемерю. Только, научитесь грамотно формулировать вопросы (и мысли). Я Ваш жаргон не понимаю. Не знаю в каких университетах Вы учились, но он моим прочитанным книгам недоступен.

Я безграмотно и жаргонно пишу на 4 языках... И у меня 2 высших, проблема нынешнего образовательного процесса настолько велика, представляете. Вы хоть билингва? Бандерлог оценил это слово )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:54

  Hotab написав:
  tester7336 написав:Hotab
так что там с цитатами? найдешь?
или было просто желание оклеветать из солидарности к стм?

Тестер, что там с памятью, найдешь? Или просто из желания чтобы я делал за тебя твою работу? :lol:
Снимай белый фрак, он давно в чужом дерьме, в которое ты залазишь с головой при случае))


т.е. ты прилез голословно что то утверждая а я должен искать?
да еще и переворачиваешь с ног на голову типа это моя работа которую я заставляю за себя делать? наглость из тебя так и прет.
tester7336
 
Повідомлень: 403
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:58

  stm написав:Я безграмотно и жаргонно пишу на 4 языках...

Лучше научитесь грамотно и не на жаргоне писать и изъясняться хотя бы на одном.

  stm написав:И у меня 2 высших

Хоть три, но если другие их результата не видят, то Вам только дипломами махать и остается.

Простите, я не хотел переходить на личности, но Ваша грубость, хамство и неумение корректно общаться с другими достали и не оставили мне выбора. А Вы еще хотите, чтобы я (или другие мужчины) Вас защищали. Простите, но я не терплю хамства. Безграмотность еще можно понять и простить (ну, не каждый хочет учиться, кто-то хочет бицепсы качать или губы силиконом наполнять), но хамство и грубость - нет.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 08 жов, 2024 01:01, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
Повідомлень: 306
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 01:00

  АндрейМ написав:
  stm написав:Я безграмотно и жаргонно пишу на 4 языках...

Лучше научитесь грамотно и не на жаргоне писать и изъясняться хотя бы на одном.

  stm написав:И у меня 2 высших

Хоть три, но если другие их результата не видят, то Вам только дипломами махать и остается.

Простите, я не хотел переходить на личности, но Ваша грубость, хамство и неумение корректно общаться с другими достали и не оставили мне выбора. А Вы еще хотите, чтобы я (или другие мужчины) Вас защищали. Простите, но я не терплю хамства.

Что в билингве, как вопрос вас так испугало, что он остался без комментария?
АндрейМ, я не хочу что бы меня защищали, но прикол в том, что мужчины это делают даже без просьбы. Врождённая такая особенность у них, защищать женщин. Какая-то странная и непонятная особенность. Ещё есть у мужчин особенность не нападать на детей, стариков. Не переживайте, есть те кто нападают. Это тоже особенность. Даже целая нация есть: напали, убивают и говорят о спасении и все как один вне политики, это всё Путин КАБы бросает и грамотные, с великой культурой...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 01:12

tester7336


т.е. ты прилез голословно что то утверждая а я должен искать


Лишь в том случае, если у тебя амнезия
Знаешь же «с дурной головой ногам нет покоя». Так и о твоих руках, которые вынуждены сами искать, если голова не помнит.
Hotab
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 01:17

  stm написав:Что в билингве, как вопрос вас так испугало, что он остался без комментария?

Да, ничего. Почему я, такой неинтересный и не-мужчина, Вас вообще интересую?
Отвечу на Ваш вопрос - я свободно говорю на трех языках. Я уже писал, что мой родной - русский. В работе я использую украинский и английский. В быту - русский и английский (в основном, английский). У меня семья интернациональная, двуязычная. Я писал об этом. Вы, наверное, не так сильно мною увлекались раньше... :lol: Я об этом уже писал несколько раз.

Я не писал Вам о количестве своих дипломов; может, у меня их и нет, но я стараюсь излагать свои мысли грамотно. Не утверждаю, что я так делаю и не мне судить, но Ваш дворовой слэнг мне понять сложно. К сожалению, в Украине количество дипломов не говорит о качестве образования. Мне, вот, тут писали, что в эволюцию не верят. И, наверняка, у него есть сертификат о среднем образовании.

  stm написав:АндрейМ, я не хочу что бы меня защищали, но прикол в том, что мужчины это делают даже без просьбы. Врождённая такая особенность у них, защищать женщин.

Странная особенность. Я, вот, защищаю всех, кто слабее меня, кого могу защитить. Если им окажется мужчина, то я и глазом не моргну. Я, вот, например, двери придерживаю не только женщинам, но и мужчинам. Я не считаю мужчин недостойными внимания и уважения или защиты. Они для меня такие же люди, как и женщины.

Вы, должно быть, русский язык плохо понимаете. Может, кто-то переведет для Вас мои слова - я не делю людей по половому признаку. Я, просто, люблю людей, и стараюсь помочь каждому в силу своих возможностей. Но, вот, лично Вы застряли для меня где-то в прошлом веке. И я ничего не имею против. Но мне Вас жаль, так как и партнер Вам такой же достанется, хотя я не удивлюсь, что Вас это устроит.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 08 жов, 2024 01:37, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
Повідомлень: 306
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 01:37

  АндрейМ написав: Я, вот, защищаю всех, кто слабее меня, кого могу защитить.

Как? словами? танцами? Книжку прочтёте на английском? Как вообще вы готовы защитить свою счастливую жену от опасности большей, чем дверь?
Да, если мне партнёр такой же достанется жизнь будет интересной и не скучной 100%. Русский родной, но дома на двух языках, не говорят о родном русском. После 3х лет общения на английском с партнёром я начинала думать уже на английском, такие вот дела, но это я ж безграмотна, грамотные люди никогда не забывают что русский - родной...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10271102721027310274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 70395
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 236492
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 826358
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.