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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:45
stm написав: tester7336 написав:stm
я уже начинаю волноваться за вас.
это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите.
Вы уже забыли как грудью защищали Летусрока? Ах, это мужское непостоянство в защите...
Я просто выбираю тех у кого тоже есть кое-что общее, определенный собирательный образ, если хотите )
вы часом не перечитались донкихота что он вам везде чудится?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:48
Hotab написав:tester7336
это скорее к вашему желанию оклеветать так как что там было написано - это только с ваших слов.
«Что там было написано»- оно до сих пор написано.
У вас не только память хромает, но и поиск не работает?
так приведите цитаты. че вы так издалека заходите. и потом сравним с тем что она пишет.
потому как вам таки не дошло чем отличается спросить про личное или клеветать про личное.
пока нет цитат - это с ваших слов.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:52
tester7336
потом сравним с тем что она пишет.
При чем здесь вообще «она», чтобы что-то сравнивать))
Речь о вашем лицемерии, где вы сначала с причмокиванием копаетесь в чужом белья, а потом вдруг весь в белом «вы меня не заставите перейти на обсуждение персоналий».
Вы это делаете в избытке))
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:56
Hotab написав:tester7336
потом сравним с тем что она пишет.
При чем здесь вообще «она», чтобы что-то сравнивать))
Речь о вашем лицемерии, где вы сначала с причмокиванием копаетесь в чужом белья, а потом вдруг весь в белом «вы меня не заставите перейти на обсуждение персоналий».
Вы это делаете в избытке))
еше раз. приведите цитаты. что бы понять что вы называете "с причмокиванием копаетесь в чужом белья".
на данный момент - вы просто клевещете.
и когда я писал про личное - я писал ей в ответ на ее клевету. если вы не в состоянии осилить чем отличается вопрос от клеветы то это уже не ко мне.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:59
tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав:stm
я уже начинаю волноваться за вас.
это какая то уже навязчивая идея по поводу андреям. вы только про него и говорите.
Вы уже забыли как грудью защищали Летусрока? Ах, это мужское непостоянство в защите...
Я просто выбираю тех у кого тоже есть кое-что общее, определенный собирательный образ, если хотите )
вы часом не перечитались донкихота что он вам везде чудится?
Я ж не АндрейМ, собирательный образ которого вы воспринимаете личным. Для меня АндрейМ это антипод Долярчика. Поэтому и хотела собрать образ не сиромахи, но не могу понять кого. Помогите теперь мне ещё раз с собирательным образом.
Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:23
барабашов написав:
пресловутая трасса с Василёвки на Мелитополь и дальше и ответвление её на Бердянск сама себя не разминирует
Васільовка це шо? Василівка. Перед Василівкою ти підірваний міст вже відновив?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:32
stm написав:
а АндреяМ мы не трогаем, это личное )
Да, трогайте. Я же всю жизнь живу среди таких, как Вы. Иммунитет уже как-то выработался. Мне на форуме и в ненависти признаются и "бабой" называют и недостойным и несостоявшимся считают. Я не могу других вылечить. Тут иногда не поймешь где "гопота", о которой меня так настойчиво спрашивают. Вот, Вы пишите, что Вы - женщина и слабее, но агрессии и грубости у Вас на трех меня хватит, что, как бы, опять подтверждает мою мысль о том, что пол не определяет поведение.
Поэтому трогайте. Я всегда открыто и честно отвечаю на вопросы участников форума. Я не лицемерю. Только, научитесь грамотно формулировать вопросы (и мысли). Я Ваш жаргон не понимаю. Не знаю в каких университетах Вы учились, но он моим прочитанным книгам недоступен.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Вів 08 жов, 2024 00:36, всього редагувалось 1 раз.
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АндрейМ
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:33
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Она
Мост перед ГАИшным НЛО на разъезде на азов и Энергодар
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барабашов
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Додано: Вів 08 жов, 2024 00:41
АндрейМ написав: stm написав:
а АндреяМ мы не трогаем, это личное )
Да, трогайте. Я же всю жизнь живу среди таких, как Вы. Иммунитет уже как-то выработался. Мне на форуме и в ненависти признаются и "бабой" называют и недостойным и несостоявшимся считают. Я не могу других вылечить. Тут иногда не поймешь где "гопота", о которой меня так настойчиво спрашивают. Вот, Вы пишите, что Вы - женщина и слабее, но агрессии и грубости у Вас на трех меня хватит, что, как бы, опять подтверждает мою мысль о том, что пол не определяет поведение.
Поэтому трогайте. Я всегда открыто и честно отвечаю на вопросы участников форума. Я не лицемерю. Только, научитесь грамотно формулировать вопросы (и мысли). Я Ваш жаргон не понимаю. Не знаю в каких университетах Вы учились, но он моим прочитанным книгам недоступен.
Я безграмотно и жаргонно пишу на 4 языках... И у меня 2 высших, проблема нынешнего образовательного процесса настолько велика, представляете. Вы хоть билингва? Бандерлог оценил это слово )
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Додано: Вів 08 жов, 2024 01:56
АндрейМ написав:
К сожалению, в Украине количество дипломов не говорит о качестве образования. Мне, вот, тут писали, что в эволюцию не верят. И, наверняка, у него есть сертификат о среднем образовании.
нема.потєряв А про вище є.
То кажете майданили в своє врємя, а воювати не хочеться ?)
Я чомусь не здивований.
З чистої цікавості серед ваших знайомих по майдану багато воює?
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