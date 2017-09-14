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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10270102711027210273

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 02:14

  барабашов написав:Water
Она
Мост перед ГАИшным НЛО на разъезде на азов и Энергодар

Ти й той вже встиг відновити? :shock:
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 02:19

  Banderlog написав:З чистої цікавості серед ваших знайомих по майдану багато воює?

Лише один воював, але він загинув ще у травні 2022 року. В селі, звідки моя родина бере початок, багато загинуло, але вони на Майдані не були. Я і на першому і на другому Майданах був з колективом, а колектив у мене жіночій в основному, а жінки, як ми вже з'ясували, не воюють. Був водій, але він помер ще до війни. Є батько 3 дітей, і є ті, хто виїхав до дати Х.

  stm написав:Я безграмотно и жаргонно пишу на 4 языках...

Трут сообщения.

Хоть на одном языке научитесь грамотно писать. Я, конечно, всегда постараюсь Вам ответить, если Ваш жаргон пойму, но лучше научиться грамотности.

  tester7336 написав:
я же вам сказал. где сядете - там и слезете.

Я хочу у Вас позаимствовать этот ответ. 8)
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 02:52

АндрейМ
Кстати, EQ у Вас в три раза больше чем у меня, это - комплимент в ответочку ) не часто встретишь )
Целый коллектив женский окружал на Майдане и никого не подпускал, я теперь поняла, в цветнике из женщин 2 раза простояли )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 03:11

  stm написав:АндрейМ
Кстати, EQ у Вас в три раза больше чем у меня, это - комплимент в ответочку ) не часто встретишь )
Целый коллектив женский окружал на Майдане и никого не подпускал, я теперь поняла, в цветнике из женщин 2 раза простояли )))

Я дополню. У некоторых форумчан высокий EQ ассоциируется с женским полом. Исследования этого не подтверждают. У EQ нет гендерной принадлежности, яркий пример "баба базарная". EQ = 0 , но с мужиком ее почему то не путают.

Хотаб тех у кого высокий EQ называет сладенькими. Действительно вояки из них хреновые. Война идёт вне эмоционального спектра, единственное место где они пересекаются это песни про войну.
Wirująświatła
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