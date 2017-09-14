Ти й той вже встиг відновити?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 02:14
Додано: Вів 08 жов, 2024 02:19
Лише один воював, але він загинув ще у травні 2022 року. В селі, звідки моя родина бере початок, багато загинуло, але вони на Майдані не були. Я і на першому і на другому Майданах був з колективом, а колектив у мене жіночій в основному, а жінки, як ми вже з'ясували, не воюють. Був водій, але він помер ще до війни. Є батько 3 дітей, і є ті, хто виїхав до дати Х.
Трут сообщения.
Хоть на одном языке научитесь грамотно писать. Я, конечно, всегда постараюсь Вам ответить, если Ваш жаргон пойму, но лучше научиться грамотности.
Я хочу у Вас позаимствовать этот ответ.
Додано: Вів 08 жов, 2024 02:52
АндрейМ
Кстати, EQ у Вас в три раза больше чем у меня, это - комплимент в ответочку ) не часто встретишь )
Целый коллектив женский окружал на Майдане и никого не подпускал, я теперь поняла, в цветнике из женщин 2 раза простояли )))
Додано: Вів 08 жов, 2024 03:11
Я дополню. У некоторых форумчан высокий EQ ассоциируется с женским полом. Исследования этого не подтверждают. У EQ нет гендерной принадлежности, яркий пример "баба базарная". EQ = 0 , но с мужиком ее почему то не путают.
Хотаб тех у кого высокий EQ называет сладенькими. Действительно вояки из них хреновые. Война идёт вне эмоционального спектра, единственное место где они пересекаются это песни про войну.
Додано: Вів 08 жов, 2024 03:48
Вы вызываете у меня отвращение. Это редко бывает, но Вам это удалось.
Мои колеги стояли на Майдане ради себя и ради своих детей. Не ради меня. Они не говорили о том, что они слабее кого-то. Мы были вместе. Вам этого не понять.
Наверное, кто-то должен был Вам сказать, что Вы - хуевый человек. Ваш пол неважен.
Додано: Вів 08 жов, 2024 04:10
а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?
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