АндрейМ
Кстати, EQ у Вас в три раза больше чем у меня, это - комплимент в ответочку ) не часто встретишь )
Целый коллектив женский окружал на Майдане и никого не подпускал, я теперь поняла, в цветнике из женщин 2 раза простояли )))
|
|
|
Додано: Вів 08 жов, 2024 02:52
АндрейМ
Кстати, EQ у Вас в три раза больше чем у меня, это - комплимент в ответочку ) не часто встретишь )
Целый коллектив женский окружал на Майдане и никого не подпускал, я теперь поняла, в цветнике из женщин 2 раза простояли )))
Додано: Вів 08 жов, 2024 03:11
Я дополню. У некоторых форумчан высокий EQ ассоциируется с женским полом. Исследования этого не подтверждают. У EQ нет гендерной принадлежности, яркий пример "баба базарная". EQ = 0 , но с мужиком ее почему то не путают.
Хотаб тех у кого высокий EQ называет сладенькими. Действительно вояки из них хреновые. Война идёт вне эмоционального спектра, единственное место где они пересекаются это песни про войну.
Додано: Вів 08 жов, 2024 03:48
Вы вызываете у меня отвращение. Это редко бывает, но Вам это удалось.
Мои колеги стояли на Майдане ради себя и ради своих детей. Не ради меня. Они не говорили о том, что они слабее кого-то. Мы были вместе. Вам этого не понять.
Наверное, кто-то должен был Вам сказать, что Вы - хуевый человек. Ваш пол неважен.
Додано: Вів 08 жов, 2024 04:10
а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?
Додано: Вів 08 жов, 2024 06:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Карфаген був, коли римська імперія зростала. Для Московії своїм Карфагеном було Кримське ханство, якому вони довго платили данину. Сучасна російсько-українська війна це так, конвульсії імперії перед агонією.
Додано: Вів 08 жов, 2024 07:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кашу заварили ті, хто голосував за Яника. Який результат повинен бути, якщо голосувати за бандита чи некомпетннтного клоуна?
Крім того, в Україні є свої особливості - вихідці з умовного Заходу спокійно віддають булаву, а з умовного Сходу виносять з троном. Вірогідність, що Зе винесуть, доволі висока, але вже після скасування ВС, якщь буде мухлювати на виборах чи душити опозицію, як зараз.
Додано: Вів 08 жов, 2024 07:54
при янику долар коштував 8 а ставки по доларовим депозитам 13 відсотків. Не підкажете шо сі стало, що впали ставки?
толку виносити після того як Україну розібють?
Додано: Вів 08 жов, 2024 07:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Их дети конечно тоже не воюют, большинство наверное и вне Украины уже
Людям хоть с каким-нибудь с IQ\EQ было очевидно что война начинается там, какими бы благими лозунгами это не декорировалось
ради моего будущего и моиз детей я должен был начать ебошить вас с ваших сотрудницами там на месте
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 08 жов, 2024 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:04
Wirująświatła
«Теплое и мягкое». Виталик был настолько «психолог», что читал не только между строк, но и среди букв.
В армии (я о проф армии) полно людей с высоким EQ. И с ним же есть и сладкие , и нет. Все же хорошо что тебя не взяли в школу. Хоть и жалуются многие на советскую и постсоветскую школу, но конкретных бездарей туда работать брали крайне редко.
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
и не понимаю претензий майданистов-порохоботов к "клоуну"
лицо майдана не Порошенко , а другой квнщик, тоже дружбан коломойского - парасюк, самонакрутившийся на истеричный перформанс, точно так как "клоун" в слуге народа
в 2019 победила та же самая парасюковщина
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 08 жов, 2024 08:14, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|