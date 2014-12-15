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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1027110272102731027410275>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 02:52

АндрейМ
Кстати, EQ у Вас в три раза больше чем у меня, это - комплимент в ответочку ) не часто встретишь )
Целый коллектив женский окружал на Майдане и никого не подпускал, я теперь поняла, в цветнике из женщин 2 раза простояли )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 03:11

  stm написав:АндрейМ
Кстати, EQ у Вас в три раза больше чем у меня, это - комплимент в ответочку ) не часто встретишь )
Целый коллектив женский окружал на Майдане и никого не подпускал, я теперь поняла, в цветнике из женщин 2 раза простояли )))

Я дополню. У некоторых форумчан высокий EQ ассоциируется с женским полом. Исследования этого не подтверждают. У EQ нет гендерной принадлежности, яркий пример "баба базарная". EQ = 0 , но с мужиком ее почему то не путают.

Хотаб тех у кого высокий EQ называет сладенькими. Действительно вояки из них хреновые. Война идёт вне эмоционального спектра, единственное место где они пересекаются это песни про войну.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 03:48

  stm написав:Целый коллектив женский окружал на Майдане и никого не подпускал, я теперь поняла, в цветнике из женщин 2 раза простояли )))

Вы вызываете у меня отвращение. Это редко бывает, но Вам это удалось.

Мои колеги стояли на Майдане ради себя и ради своих детей. Не ради меня. Они не говорили о том, что они слабее кого-то. Мы были вместе. Вам этого не понять.

Наверное, кто-то должен был Вам сказать, что Вы - хуевый человек. Ваш пол неважен.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 04:10

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:З чистої цікавості серед ваших знайомих по майдану багато воює?

Лише один воював, але він загинув ще у травні 2022 року. В селі, звідки моя родина бере початок, багато загинуло, але вони на Майдані не були. Я і на першому і на другому Майданах був з колективом, а
а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 06:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Velz написав:Настолько глобальные противоречия напоминают мне Катона с его фразой, "Карфаген должен быть разрушен".
И таки разрушили. Бедные карфагенцы и бились из всех сил,и сепаратный мир подписывали,и все равно римляне нашли повод,начали третью пуническую войну, развалили Карфаген нахрен, перепахали место плугом и засыпали солью.
Это все,что нужно знать о глобальных противоречиях.Правда нужно учесть что период от первой пунической до последней занял 118 лет. То есть были определенные плато на шкале времени, позволявшие индивидууму дожить свого вику в родном Карфагене до начала очередной войны.
Это отлично коррелирует с тем,что я вижу-те,у кого есть жилье и работа,выезжать не спешат,а вот детей вывозят аж гай шумит.

Карфаген був, коли римська імперія зростала. Для Московії своїм Карфагеном було Кримське ханство, якому вони довго платили данину. Сучасна російсько-українська війна це так, конвульсії імперії перед агонією.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?

Кашу заварили ті, хто голосував за Яника. Який результат повинен бути, якщо голосувати за бандита чи некомпетннтного клоуна?
Крім того, в Україні є свої особливості - вихідці з умовного Заходу спокійно віддають булаву, а з умовного Сходу виносять з троном. Вірогідність, що Зе винесуть, доволі висока, але вже після скасування ВС, якщь буде мухлювати на виборах чи душити опозицію, як зараз.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 07:54

  lapay написав:
  Banderlog написав:а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?

Кашу заварили ті, хто голосував за Яника. Який результат повинен бути, якщо голосувати за бандита чи некомпетннтного клоуна?
Крім того, в Україні є свої особливості - вихідці з умовного Заходу спокійно віддають булаву, а з умовного Сходу виносять з троном. Вірогідність, що Зе винесуть, доволі висока, але вже після скасування ВС, якщь буде мухлювати на виборах чи душити опозицію, як зараз.

при янику долар коштував 8 а ставки по доларовим депозитам 13 відсотків. Не підкажете шо сі стало, що впали ставки?
толку виносити після того як Україну розібють?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 07:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Мои колеги стояли на Майдане ради себя и ради своих детей. Не ради меня. Они не говорили о том, что они слабее кого-то. Мы были вместе. Вам этого не понять.


Их дети конечно тоже не воюют, большинство наверное и вне Украины уже
Людям хоть с каким-нибудь с IQ\EQ было очевидно что война начинается там, какими бы благими лозунгами это не декорировалось
ради моего будущего и моиз детей я должен был начать ебошить вас с ваших сотрудницами там на месте
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 08 жов, 2024 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:04

Wirująświatła

Хотаб тех у кого высокий EQ называет сладенькими


«Теплое и мягкое». Виталик был настолько «психолог», что читал не только между строк, но и среди букв.
В армии (я о проф армии) полно людей с высоким EQ. И с ним же есть и сладкие , и нет. Все же хорошо что тебя не взяли в школу. Хоть и жалуются многие на советскую и постсоветскую школу, но конкретных бездарей туда работать брали крайне редко.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

и не понимаю претензий майданистов-порохоботов к "клоуну"
лицо майдана не Порошенко , а другой квнщик, тоже дружбан коломойского - парасюк, самонакрутившийся на истеричный перформанс, точно так как "клоун" в слуге народа
в 2019 победила та же самая парасюковщина

Сотник Парасюк грав у КВН і був весільним оператором. ВІДЕО
Виявляється, у народного депутата та сотника з Майдану Володимира Парасюка за плечима "веселе" минуле завдяки участі у команді КВН.
Передплатити газету «ВІКНА» на 2025 рік можна ТУТ!
21 Грудня, 2014, 14:30 Україна

ТОП-5 жартів з КВН-ського минулого сотника Парасюка

Espreso.tv
https://espreso.tv › Суспільство
15 груд. 2014 р. —
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 08 жов, 2024 08:14, всього редагувалось 2 разів.
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