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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10272102731027410275>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:при янику долар коштував 8 а ставки по доларовим депозитам 13 відсотків. Не підкажете шо сі стало, що впали ставки?

Чудес не буває, при Янику держборг зростав з фантастичною швидкістю.
  Banderlog написав:толку виносити після того як Україну розібють?

Не розіб'ють, партнери нагнуть навіть неадекватних. Хіба що Зе остаточно залишиться у світі рожевих поні.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Транзит російської нафти через Україну підскочив у вересні на 37% і перевищив 1 мільйон тонн"
Це ще потужно чи вже екзісенційно?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:29

  lapay написав:
  Banderlog написав:толку виносити після того як Україну розібють?

Не розіб'ють, партнери нагнуть навіть неадекватних. Хіба що Зе остаточно залишиться у світі рожевих поні.
кого нагнуть партнери?
думаю , що стратегічно вже розбили.
тренд вже намітився решту діло техніки.
Як там писали на початку року? Ми воюєм для того щоб покращити переговорні позиції. Позиції з початку року покращились?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:30

  АндрейМ написав:Наверное, кто-то должен был Вам сказать, что Вы - хуевый человек.
хуевый или хороший определяется поступками. можно быть злым, смешивать форумчан с гавном, но при этом спасать людей (например работая врачом скорой помощи) или быть добрейшим милашкой и продавать детям наркоту. Нельзя делать о людях такие плоские выводы.
  Banderlog написав:а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?
какие майданные ценности? тут 2 дня пишут что оказывается майдан стоял за европейский выбор, я лично слышал "банду геть" и всё такое, а требований немедленно принять нас в ЕС там не было. Иначе кого-то Яценюка-Кличко командировали бы в Брюссель, и без членства чтобы он не возвращался. Яныка прогнали и шо? В ЕС нас не приняли, коррупция какой была такой и осталась, получили аннексию территорий и войну. Может не надо было его выбирать? У нас общество одни голосуют за Яныка другие майданом его снимают. Вот все ценности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 08:46, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:30

  АндрейМ написав:
  stm написав:а АндреяМ мы не трогаем, это личное )

Да, трогайте. Я же всю жизнь живу среди таких, как Вы. Иммунитет уже как-то выработался. Мне на форуме и в ненависти признаются и "бабой" называют и недостойным и несостоявшимся считают. Я не могу других вылечить. Тут иногда не поймешь где "гопота", о которой меня так настойчиво спрашивают. Вот, Вы пишите, что Вы - женщина и слабее, но агрессии и грубости у Вас на трех меня хватит, что, как бы, опять подтверждает мою мысль о том, что пол не определяет поведение.

Поэтому трогайте. Я всегда открыто и честно отвечаю на вопросы участников форума. Я не лицемерю. Только, научитесь грамотно формулировать вопросы (и мысли). Я Ваш жаргон не понимаю. Не знаю в каких университетах Вы учились, но он моим прочитанным книгам недоступен.

я весь такий Д'артаньян... а насправді звичайний п...с :lol:

унікальні персонажі трапляються :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:32

При яныке мы не потеряли террит. и людей.
А сейчас и что будет завтра с Украиной....? Майданы всегда предвесники войны и расколов в стране.
Конечно сидят в тепле на диване и строчит, как хреновор было при Яныке??. А вы сприсите у тех, кто потерял родных, близких и жильё. Или если патриот диванный, то прийми к себе жить беженцев, без оплат. Ага.... - это как, без оплаты...?
Все хотели в ЕС. И что? А вы спросите мы им нужны?. Ответ - нужны, как рабочая дешёвая сила. Или думали, что ЕС - это работать в Украине и ездить отдыхать на дурняк в Европу?. Типа не надо виз и можно там находиться постоянно....Конечно можно, но сначало купить евро по 46,5..А монет на покупку - нет, хотя бы было за что продукты купить. Какая Европа???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 08 жов, 2024 08:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:34

  Banderlog написав:
  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:З чистої цікавості серед ваших знайомих по майдану багато воює?

Лише один воював, але він загинув ще у травні 2022 року. В селі, звідки моя родина бере початок, багато загинуло, але вони на Майдані не були. Я і на першому і на другому Майданах був з колективом, а
а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?

вистачить цієї ватної маячні.

якби не майдан, то мали б те, що зараз в Біларусі - й що вже ніхто не може побороти, просали вже. може вас й ваших друзів з РПЦ це б влаштовувало (РПЦ непогано від влади отримує там), а адекватних людей - ні.

треба вміти розділяти причини та наслідки, але схоже віра не дає такої можливості.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:36

  Banderlog написав:
  lapay написав:
  Banderlog написав:а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?

Кашу заварили ті, хто голосував за Яника. Який результат повинен бути, якщо голосувати за бандита чи некомпетннтного клоуна?
Крім того, в Україні є свої особливості - вихідці з умовного Заходу спокійно віддають булаву, а з умовного Сходу виносять з троном. Вірогідність, що Зе винесуть, доволі висока, але вже після скасування ВС, якщь буде мухлювати на виборах чи душити опозицію, як зараз.

при янику долар коштував 8 а ставки по доларовим депозитам 13 відсотків. Не підкажете шо сі стало, що впали ставки?
толку виносити після того як Україну розібють?

а що ж потім поламалася в цьому вічному двигунові? :lol:
навіть не буду пояснювати, що це й є ознака, що з економікою щось не те...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:37

  jump написав:Найближчими днями Україна оголосить план перемоги, — Зеленський :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... skiy-video

зелена шмаркля нюхнула коксу і зварганила черговий план :lol:

Тяжёлые наркотики.
кацапи уже в торецке, а это пэрэмагает унитаз наверное
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:39

  Бетон написав:
  jump написав:Найближчими днями Україна оголосить план перемоги, — Зеленський :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... skiy-video

зелена шмаркля нюхнула коксу і зварганила черговий план :lol:

Тяжёлые наркотики.
кацапи уже в торецке, а это пэрэмагает унитаз наверное

Новости с полей каждый день одни и те же - теряем террит. Не будет переговоров до зимы, то тогда с такими темпами раша будет в начале 25г. в Херсоне и Запорожье и стоять возле Днепра.
Игорь Алексеевич
 
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