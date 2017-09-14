Чудес не буває, при Янику держборг зростав з фантастичною швидкістю.
Не розіб'ють, партнери нагнуть навіть неадекватних. Хіба що Зе остаточно залишиться у світі рожевих поні.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 08:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чудес не буває, при Янику держборг зростав з фантастичною швидкістю.
Не розіб'ють, партнери нагнуть навіть неадекватних. Хіба що Зе остаточно залишиться у світі рожевих поні.
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Транзит російської нафти через Україну підскочив у вересні на 37% і перевищив 1 мільйон тонн"
Це ще потужно чи вже екзісенційно?
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:29
кого нагнуть партнери?
думаю , що стратегічно вже розбили.
тренд вже намітився решту діло техніки.
Як там писали на початку року? Ми воюєм для того щоб покращити переговорні позиції. Позиції з початку року покращились?
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:30
хуевый или хороший определяется поступками. можно быть злым, смешивать форумчан с гавном, но при этом спасать людей (например работая врачом скорой помощи) или быть добрейшим милашкой и продавать детям наркоту. Нельзя делать о людях такие плоские выводы.
какие майданные ценности? тут 2 дня пишут что оказывается майдан стоял за европейский выбор, я лично слышал "банду геть" и всё такое, а требований немедленно принять нас в ЕС там не было. Иначе кого-то Яценюка-Кличко командировали бы в Брюссель, и без членства чтобы он не возвращался. Яныка прогнали и шо? В ЕС нас не приняли, коррупция какой была такой и осталась, получили аннексию территорий и войну. Может не надо было его выбирать? У нас общество одни голосуют за Яныка другие майданом его снимают. Вот все ценности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 08:46, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:30
я весь такий Д'артаньян... а насправді звичайний п...с
унікальні персонажі трапляються
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:32
При яныке мы не потеряли террит. и людей.
А сейчас и что будет завтра с Украиной....? Майданы всегда предвесники войны и расколов в стране.
Конечно сидят в тепле на диване и строчит, как хреновор было при Яныке??. А вы сприсите у тех, кто потерял родных, близких и жильё. Или если патриот диванный, то прийми к себе жить беженцев, без оплат. Ага.... - это как, без оплаты...?
Все хотели в ЕС. И что? А вы спросите мы им нужны?. Ответ - нужны, как рабочая дешёвая сила. Или думали, что ЕС - это работать в Украине и ездить отдыхать на дурняк в Европу?. Типа не надо виз и можно там находиться постоянно....Конечно можно, но сначало купить евро по 46,5..А монет на покупку - нет, хотя бы было за что продукты купить. Какая Европа???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 08 жов, 2024 08:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:34
вистачить цієї ватної маячні.
якби не майдан, то мали б те, що зараз в Біларусі - й що вже ніхто не може побороти, просали вже. може вас й ваших друзів з РПЦ це б влаштовувало (РПЦ непогано від влади отримує там), а адекватних людей - ні.
треба вміти розділяти причини та наслідки, але схоже віра не дає такої можливості.
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:36
а що ж потім поламалася в цьому вічному двигунові?
навіть не буду пояснювати, що це й є ознака, що з економікою щось не те...
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:37
Тяжёлые наркотики.
кацапи уже в торецке, а это пэрэмагает унитаз наверное
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:39
Новости с полей каждый день одни и те же - теряем террит. Не будет переговоров до зимы, то тогда с такими темпами раша будет в начале 25г. в Херсоне и Запорожье и стоять возле Днепра.
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