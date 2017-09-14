Додано: Вів 08 жов, 2024 08:32

При яныке мы не потеряли террит. и людей.

А сейчас и что будет завтра с Украиной....? Майданы всегда предвесники войны и расколов в стране.

Конечно сидят в тепле на диване и строчит, как хреновор было при Яныке??. А вы сприсите у тех, кто потерял родных, близких и жильё. Или если патриот диванный, то прийми к себе жить беженцев, без оплат. Ага.... - это как, без оплаты...?

Все хотели в ЕС. И что? А вы спросите мы им нужны?. Ответ - нужны, как рабочая дешёвая сила. Или думали, что ЕС - это работать в Украине и ездить отдыхать на дурняк в Европу?. Типа не надо виз и можно там находиться постоянно....Конечно можно, но сначало купить евро по 46,5..А монет на покупку - нет, хотя бы было за что продукты купить. Какая Европа???