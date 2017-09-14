Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Тяжёлые наркотики.
кацапи уже в торецке, а это пэрэмагает унитаз наверное
Новости с полей каждый день одни и те же - теряем террит. Не будет переговоров до зимы, то тогда с такими темпами раша будет в Херсоне и Запорожье и стоять возле Днепра.
При цьому потужність (наприклад, Ф-16 ще підходять, і т.д.) і нанесення уражень ворогу (удари по пунктах управління та базах рфії безпілотниками, і т.д.) тільки зростає.
І закон новий про мобілізацію діє, і рекрутингові пішов, але це лише компенсує нестачу особового складу. І то частково.
Щось принципове може відбутися тільки на Рамштайні.
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*Символы и знаки...
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