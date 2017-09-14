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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10272102731027410275

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Новости с полей каждый день одни и те же - теряем террит.


отсюда закономерно и аффирмации про контрнаступ до 91
типа не волнуйтесь, вернем с спроцентами
больше потерь - больше аффирмаций с контранаступами и репарациями
может они б и рады сменить пластинку, да не знают как, боятся начать говорить правду
"пилите, Шура, пилите"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:
  jump написав:Найближчими днями Україна оголосить план перемоги, — Зеленський :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... skiy-video

зелена шмаркля нюхнула коксу і зварганила черговий план :lol:

Тяжёлые наркотики.
кацапи уже в торецке, а это пэрэмагает унитаз наверное

Новости с полей каждый день одни и те же - теряем террит. Не будет переговоров до зимы, то тогда с такими темпами раша будет в Херсоне и Запорожье и стоять возле Днепра.

При цьому потужність (наприклад, Ф-16 ще підходять, і т.д.) і нанесення уражень ворогу (удари по пунктах управління та базах рфії безпілотниками, і т.д.) тільки зростає.
І закон новий про мобілізацію діє, і рекрутингові пішов, але це лише компенсує нестачу особового складу. І то частково.

Щось принципове може відбутися тільки на Рамштайні.
________________________
*Символы и знаки...
Две подряд статьи на ФТ про ФРГ и ГДР...
ФРГ в современном виде возникла по формуле 2+4, где 4 - страны гаранты...
Проблемы РФ с НАТО начались с якобы нарушения НАТО устного соглашения при объединении Германии о непродвижении на Восток...
Войну против Украины РФ начала якобы за НАТО... и якобы с НАТО в Украине и воюет...
12 октября решающий Рамштайн, где партнеры должны определиться, как они видят победу Украины и ее место в архитектуре безопасности...
10 октября - встреча четверки в ФРГ... по Украине: Британия, США, ФРГ, ФР...
Попахивает "мюнхенским сговором"... с обратным процессом 2-4...* (С).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 жов, 2024 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

нескоолько самолетов 80-х годов конечно заставят затрепетать рашку
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Щось принципове може відбутися тільки на Рамштайні.
Уже идут от туда новости, типа послушаем дедушку и ЗЕ с планом мира и разойдёмся. Ничего особенного там не будет. А раша сейчас показывает результаты, помогайте и дальше Украине, но толку ..Поэтому раша начала склонять некоторые страны к переговорам по условиям раши.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 08 жов, 2024 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:54

  Banderlog написав:при янику долар коштував 8 а ставки по доларовим депозитам 13 відсотків.
вот цена доллара па 8. ЗВР с 31 ярда упали до 7
курс 8 был для тех кто тырил бюджет ведрами, чтобы они скупились по полной. В 2013 по тому как тают резервы было понятно, что неминуемо будет девал.
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Wirująświatła
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