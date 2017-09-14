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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 08:43
Игорь Алексеевич написав:
Новости с полей каждый день одни и те же - теряем террит.
отсюда закономерно и аффирмации про контрнаступ до 91
типа не волнуйтесь, вернем с спроцентами
больше потерь - больше аффирмаций с контранаступами и репарациями
может они б и рады сменить пластинку, да не знают как, боятся начать говорить правду
"пилите, Шура, пилите"
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Додано: Вів 08 жов, 2024 08:47
Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Тяжёлые наркотики.
кацапи уже в торецке, а это пэрэмагает унитаз наверное
Новости с полей каждый день одни и те же - теряем террит. Не будет переговоров до зимы, то тогда с такими темпами раша будет в Херсоне и Запорожье и стоять возле Днепра.
При цьому потужність (наприклад, Ф-16 ще підходять, і т.д.) і нанесення уражень ворогу (удари по пунктах управління та базах рфії безпілотниками, і т.д.) тільки зростає.
І закон новий про мобілізацію діє, і рекрутингові пішов, але це лише компенсує нестачу особового складу. І то частково.
Щось принципове може відбутися тільки на Рамштайні.
________________________
*Символы и знаки...
Две подряд статьи на ФТ про ФРГ и ГДР...
ФРГ в современном виде возникла по формуле 2+4, где 4 - страны гаранты...
Проблемы РФ с НАТО начались с якобы нарушения НАТО устного соглашения при объединении Германии о непродвижении на Восток...
Войну против Украины РФ начала якобы за НАТО... и якобы с НАТО в Украине и воюет...
12 октября решающий Рамштайн, где партнеры должны определиться, как они видят победу Украины и ее место в архитектуре безопасности...
10 октября - встреча четверки в ФРГ... по Украине: Британия, США, ФРГ, ФР...
Попахивает "мюнхенским сговором"... с обратным процессом 2-4...* (С).
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 08 жов, 2024 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 08:49
нескоолько самолетов 80-х годов конечно заставят затрепетать рашку
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:00
Лучший показатель по резервам, блогосостоянию, курсу и т.д. - это строительство, в том числе и жилья. Если есть строительство, значит экономика жива, значит у людей есть деньги.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:00
Игорь Алексеевич написав: detroytred написав:
Щось принципове може відбутися тільки на Рамштайні.
Уже идут от туда новости, типа послушаем дедушку и ЗЕ с планом мира и разойдёмся. Ничего особенного там не будет
Значить МОЖЕ і не відбутися.
________________________________
Стосовно дискусу про Майдан... Виявляється це не просто принципо, а одне з ключових (для рашостану) питань:
*Лавров уже прямым текстом заявляет, что только публичное осуждение господствующей госидеологии с 2014г. (т.е. Майдана) удовлетворит РФ для начала переговоров...
Ране они это маскировали под невыговариваемый термин "денацификация"...
«Россия открыта к политико-дипломатическому решению. Оно должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня»...
Т.е. по сути их интересует только политическая капитуляция. И это только для начала переговоров...* (С)
_______________________________
Хоча офіційно та формально --- ну яке їм діло до того, що внутрі іншої країни?!!!
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detroytred
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:07
detroytred написав:
Щось принципове може відбутися тільки на Рамштайні.
А якщо нічого не буде, продовжиться лінія Джонсонюка "давайте ви просто будете воювати а ми вас підтримувати"?
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Letusrock
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:17
Letusrock написав: detroytred написав:
Щось принципове може відбутися тільки на Рамштайні.
А якщо нічого не буде, продовжиться лінія Джонсонюка "давайте ви просто будете воювати а ми вас підтримувати"?
Саме так.
Наша лінія: "Україна буде воювати, а ви просто підтримувати".
До звільнення останньої верби або до покращення позицій для перемовин.
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detroytred
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:21
Игорь Алексеевич написав: Letusrock написав:
А якщо нічого не буде, продовжиться лінія Джонсонюка "давайте ви просто будете воювати а ми вас підтримувати"?
У них уже аппетит поубавился нам ежемесячно помогать. Вначале войны бабки рекой лелись от всех, а теперь неск. млн. месяцами ждём. Даже валютные резервы пополнялись раньше со скоростью, теперь начали проедать и их. Назревает - ПОЛУНДРА...
Думаю, ідуть тьорки щодо німецького або фінлядського варіанту. Чисто теоритично фінляндський логічніше. У німецького конфігурація союзників була інша.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 жов, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:23
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Ми воюєм для того щоб покращити переговорні позиції.
Запад хочет героически проиграть.
Захід не хоче (не має мети) героїчно вигравати.
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