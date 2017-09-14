Он ещё раз подчеркнул, что если прийдёт к Власти, то тогда помощи для Украины не будет.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:23
Трамп розкритикував надання допомоги Україні від США на тлі урагану "Гелен"
Он ещё раз подчеркнул, что если прийдёт к Власти, то тогда помощи для Украины не будет.
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:24
Це іпсо для внутрішнього споживання реднекам.
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:30
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:38
Парадокс цієї війни в тому, що Захід своїм стримуючим підходом до конфлікту наражається на програш, АЛЕ!!! за цього загального програшу загального Заходу кожна окрема країна Заходу намагається і отримує особисто собі плюшки!!!
Одні отримують переоснащення військового парку; другі отримують ахрєненні кошти за снаряди...; треті - з того, що рашостанію посунули з ринків; четверті - що капітал з Європи побіг в Штати; п'яті - угорці))); шості - поляки (змога питання Волині вирішити); і т.д.
Ось. В цьому. Україні. Не пощастило.
Що плюшек багато партнери))) отримують від війни в нас!
Настільки, що пофіг результат...
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
капитулянт-ухилянт чапай тут оказывается мандат на антидержавницькі провокации имеет
раз кастрюлю напялил так ему все можно
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 08 жов, 2024 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:43
Ви постійно (спеціально?) випускаєте ключові слова.
В даному випадку - героїчно. Тобто сплачувати більшу ціну.
Це за екзистенційних конфліктів перемога за будь-яку ціну. Інакше смерть.
А мова навіть про частку глобального конфлікту...
Абсолютно нічого дивного в тому, що сторона може не мати мети перемогти.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 жов, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:46
парадокса нет. Украина не причина перевооружения и увеличения военных бюджетов. Путин показал свою неадекватность и не договороспособность, поэтому для перестраховки Запад начал вооружаться.
Проигрыш Украины им выгоден финансово - проигравшая Украина не получит хулиард западных кредитов на восстановление и поддержку экономики. Отпадёт вопрос про членство в НАТО и ЕС (не надо будет выдумывать 40 причин почему нас снова не берут), станет неактуальной проблема непобедимой коррупции, дешевого зерна, снимутся санкции с рф и в Европу снова потечёт дешевый русский газ. и т.д.
Так что если и есть глобальный конфликт, то Запад и рф в нём одинаково против Украины. С той разницей что путин хочет быструю победу, а Запад медленное поражение. Потом скажут "ашомымогли" и "мыпытались". Этого достаточно чтобы сохранить лицо.
я же не могу слово "героично" писать в каждом посте? оно было страницей ранее
тогда зачем воевать? капитулировали и всё. Кому нужны эти жертвы, когда нет цели победить и всё идёт к поражению.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 10:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:52
Ось оце все "показав..." і називається війною в Україні.
Про Захід хоче програшу -- не згоден, м'яко кажучи)))
Ви дуже різко пропустили кілька градацій з "героїчно вигравати" до "хоче програшу".
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:55
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