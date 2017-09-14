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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102721027310274102751027610277>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:23

Трамп розкритикував надання допомоги Україні від США на тлі урагану "Гелен"

https://censor.net/ua/news/3513759/tram ... agan_gelen

Он ещё раз подчеркнул, что если прийдёт к Власти, то тогда помощи для Украины не будет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:24

  Игорь Алексеевич написав:Трамп розкритикував надання допомоги Україні від США на тлі урагану "Гелен"

https://censor.net/ua/news/3513759/tram ... agan_gelen

Он ещё раз подчеркнул, что если прийдёт к Власти, то тогда помощи для Украины не будет.

Це іпсо для внутрішнього споживання реднекам.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:какие майданные ценности? тут 2 дня пишут что оказывается майдан стоял за европейский выбор, я лично слышал "банду геть" и всё такое,

Банда якраз і хотіла лягти під рашу. Тому і геть. Шо не так?
Розвели як лохів? Так. Чи вмперший раз? Ні. Ще буде? Та ще сто разів буде
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:30

  detroytred написав:Захід не хоче (не має мети) героїчно вигравати.
.... в глобальном конфликте, часть которого Украина. 1й в истории человечества конфликт, в котором одна из сторон не хочет выигрыша.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:38

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:Запад хочет героически проиграть.

Захід не хоче (не має мети) героїчно вигравати.

Запад сам зависит от Америки. А там пока неопределённость с выборами, а именно кто победит. Трам - сушите сухари, помощи не будет и Украина будет поделена возможно даже не на две части... :(

Парадокс цієї війни в тому, що Захід своїм стримуючим підходом до конфлікту наражається на програш, АЛЕ!!! за цього загального програшу загального Заходу кожна окрема країна Заходу намагається і отримує особисто собі плюшки!!!

Одні отримують переоснащення військового парку; другі отримують ахрєненні кошти за снаряди...; треті - з того, що рашостанію посунули з ринків; четверті - що капітал з Європи побіг в Штати; п'яті - угорці))); шості - поляки (змога питання Волині вирішити); і т.д.

Ось. В цьому. Україні. Не пощастило.
Що плюшек багато партнери))) отримують від війни в нас!
Настільки, що пофіг результат...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

капитулянт-ухилянт чапай тут оказывается мандат на антидержавницькі провокации имеет
раз кастрюлю напялил так ему все можно
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 08 жов, 2024 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Захід не хоче (не має мети) героїчно вигравати.
.... в глобальном конфликте, часть которого Украина. 1й в истории человечества конфликт, в котором одна из сторон не хочет выигрыша.

Ви постійно (спеціально?) випускаєте ключові слова.
В даному випадку - героїчно. Тобто сплачувати більшу ціну.

Це за екзистенційних конфліктів перемога за будь-яку ціну. Інакше смерть.
А мова навіть про частку глобального конфлікту...
Абсолютно нічого дивного в тому, що сторона може не мати мети перемогти.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 жов, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:46

  detroytred написав:Парадокс цієї війни в тому, що Захід своїм стримуючим підходом до конфлікту наражається на програш, АЛЕ!!! за цього загального програшу загального Заходу кожна окрема країна Заходу намагається і отримує особисто собі плюшки!!!

Одні отримують переоснащення військового парку; другі отримують ахрєненні кошти за снаряди...; треті - з того, що рашостанію посунули з ринків; четверті - що капітал з Європи побіг в Штати; п'яті - угорці))); шості - поляки (змога питання Волині вирішити); і т.д.

парадокса нет. Украина не причина перевооружения и увеличения военных бюджетов. Путин показал свою неадекватность и не договороспособность, поэтому для перестраховки Запад начал вооружаться.

Проигрыш Украины им выгоден финансово - проигравшая Украина не получит хулиард западных кредитов на восстановление и поддержку экономики. Отпадёт вопрос про членство в НАТО и ЕС (не надо будет выдумывать 40 причин почему нас снова не берут), станет неактуальной проблема непобедимой коррупции, дешевого зерна, снимутся санкции с рф и в Европу снова потечёт дешевый русский газ. и т.д.

Так что если и есть глобальный конфликт, то Запад и рф в нём одинаково против Украины. С той разницей что путин хочет быструю победу, а Запад медленное поражение. Потом скажут "ашомымогли" и "мыпытались". Этого достаточно чтобы сохранить лицо.
  detroytred написав:Ви постійно (спеціально?) випускаєте ключові слова.
В даному випадку - героїчно. Тобто сплачувати більшу ціну.
я же не могу слово "героично" писать в каждом посте? оно было страницей ранее
  Wirująświatła написав:Запад хочет героически проиграть.
  detroytred написав:Абсолютно нічого дивного в тому, що сторона може не мати мети перемогти
тогда зачем воевать? капитулировали и всё. Кому нужны эти жертвы, когда нет цели победить и всё идёт к поражению.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 10:00, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:52

  Wirująświatła написав:парадокса нет. Украина не причина перевооружения и увеличения военных бюджетов. Путин показал свою неадекватность и не договороспособность, поэтому для перестраховки Запад начал вооружаться.

Ось оце все "показав..." і називається війною в Україні.

Про Захід хоче програшу -- не згоден, м'яко кажучи)))
Ви дуже різко пропустили кілька градацій з "героїчно вигравати" до "хоче програшу".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:55

  detroytred написав:Ви дуже різко пропустили кілька градацій з "героїчно вигравати" до "хоче програшу".
хорошо. Чего хочет Запад от этой войны? почётное 2е место? Только реально, без отсылок на пустые обещания их политиков.
Wirująświatła
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